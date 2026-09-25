Camporosso, lastre di ardesia cadono al cimitero. Morabito: "Problema già segnalato nel 2023" (Foto)

"Iniziano a cadere le lastre nel cimitero di Camporosso, un problema che era già segnalato nel 2023". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito in seguito a un nuovo sopralluogo, avvenuto oggi, nel cimitero comunale della città dopo le segnalazioni ricevute da numerosi cittadini sulle condizioni di alcune coperture.

Morabito ha effettuato una nuova documentazione fotografica, che si aggiunge alle immagini già raccolte nel 2023, quando aveva segnalato la presenza di lastre di ardesia fuori sede e sporgenti lungo i bordi delle coperture. "Negli ultimi giorni diversi cittadini mi hanno segnalato nuovamente questo problema" – spiega Morabito – "Per questo sono tornato personalmente al cimitero per verificare la situazione e fare nuove fotografie. È una criticità che avevo già segnalato nel 2023 e che, per quanto posso constatare oggi, non risulta risolta in modo definitivo. Le immagini scattate durante il sopralluogo odierno mostrano alcuni tratti delimitati da transenne e altri ancora accessibili ai visitatori. Sulle coperture sono visibili lastre di ardesia sporgenti e, in alcuni punti, elementi già distaccati".

“Nel 2023 avevo già documentato lastre fuori posizione. Oggi la situazione merita ancora più attenzione perché alcune lastre iniziano a cadere. In alcuni punti sono state messe delle transenne ma in altri passaggi le persone continuano a transitare sotto le coperture" - sottolinea Morabito che richiama, quindi, l’attenzione sulla necessità di una verifica complessiva dell’intera struttura e non soltanto delle aree già delimitate - “Non sta a me stabilire tecnicamente il livello di pericolosità di ogni singola lastra ma quando ci sono elementi sporgenti, altri già caduti e transenne posizionate in alcuni punti, credo sia necessario un controllo approfondito di tutte le coperture".

Il consigliere sottolinea, inoltre, che il cimitero è frequentato quotidianamente da numerosi cittadini, molti dei quali anziani: “Le segnalazioni che ho ricevuto sono comprensibili. Stiamo parlando di persone che percorrono quei vialetti e che passano direttamente sotto questi tetti. Non bisogna aspettare che una situazione peggiori ulteriormente prima di intervenire. Le fotografie del 2023 e quelle realizzate oggi costituiscono quindi una documentazione utile per confrontare lo stato delle coperture nel tempo".