Forza Italia Giovani, Luca Gandini è il nuovo responsabile della comunicazione in Liguria

Nuovo tassello nell'organizzazione regionale di Forza Italia Giovani Liguria. Luca Gandini è stato ufficialmente nominato Responsabile della Comunicazione Regionale del movimento giovanile azzurro.

Nel suo nuovo ruolo, Gandini si occuperà della gestione della strategia comunicativa e dei canali social a livello ligure, lavorando per dare voce e visibilità alle iniziative e alle idee delle nuove generazioni del partito sul territorio.

L’incarico è stato conferito dal Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Liguria, Davide Longordo, e segna un passaggio importante nella crescita e nella strutturazione della squadra giovanile regionale.

"Questa nomina rappresenta per me una nuova e importante responsabilità all’interno del percorso intrapreso in Forza Italia", commenta Luca Gandini, esprimendo soddisfazione per la fiducia ricevuta e confermando l'impegno a rafforzare la presenza e la narrazione del movimento sui temi cardine che interessano i giovani liguri.