Edilizia scolastica, Vaccarezza: “Oltre 400 milioni stanziati dalla Regione Liguria dal 2015, finanziati 632 interventi”

Oltre 400 milioni di euro stanziati dal 2015 a oggi e 632 interventi finanziati su 859 edifici scolastici. Sono i dati citati da Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenuto sul tema degli investimenti destinati all’edilizia scolastica in Liguria.

“Parlare di ‘disastro’ e sostenere che Regione Liguria non faccia nulla per l’edilizia scolastica non corrisponde ai fatti”, dichiara Vaccarezza, sottolineando come le risorse siano state destinate a interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento degli spazi scolastici.

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale, l'attività di investimento e programmazione prosegue attraverso il lavoro della Regione insieme a Comuni e Province, con l'obiettivo di intervenire sul patrimonio scolastico ligure.

“Continuiamo a investire e a programmare nuovi interventi, con l’obiettivo di rendere il patrimonio scolastico ligure sempre più sicuro, moderno ed efficiente”, aggiunge Vaccarezza, ribadendo che “la scuola è una priorità”.

Nel suo intervento, il capogruppo di Forza Italia riferisce inoltre che è in corso un'attività di sensibilizzazione nei confronti del Governo per la programmazione di un Piano nazionale di interventi più ampio, da realizzare in collaborazione con le Regioni.

La parte finale della dichiarazione assume invece un tono politico e polemico nei confronti del collega Natale. Vaccarezza richiama il proverbio “un bel tacer non fu mai scritto”, sostenendo che potrebbe essere adatto come motto della carta intestata del consigliere. Il riferimento viene collegato anche, nelle parole di Vaccarezza, a “una festa dell’unità perduta” e a “un concerto promosso dalla Sindaco Salis”, con un ulteriore riferimento alle modalità per raggiungere l'evento.