"Contro la paura", Franco Gabrielli a Ventimiglia per parlare di sicurezza e democrazia: appuntamento il 5 ottobre

La sicurezza torna al centro del dibattito pubblico, ma con l'obiettivo di sottrarla alla propaganda della paura e ricondurla dentro il perimetro dei diritti e della democrazia. È questo il filo conduttore dell'incontro in programma lunedì 5 ottobre alla Bocciofila di Ventimiglia, dove sarà presentato "Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica", il libro scritto a quattro mani da Franco Gabrielli, già Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e dal giornalista Carlo Bonini.

L'appuntamento arriva al termine di un tour che ha attraversato diverse città italiane, da Roma a Ravenna, dall'Aquila a Reggio Calabria, alimentando un confronto sul tema della sicurezza e sul suo rapporto con le istituzioni democratiche. Il volume propone una riflessione su criminalità, immigrazione, periferie e ruolo dello Stato, partendo dall'idea che la sicurezza debba essere considerata una garanzia per tutti. "La sicurezza non è il privilegio di chi è più forte, ma una garanzia che lo Stato deve ai più deboli", è il principio richiamato dagli autori nel loro manifesto.

A Ventimiglia sarà dunque l'occasione per affrontare questi temi in una realtà di confine, dove le questioni legate alla sicurezza, ai flussi migratori e alla presenza delle istituzioni assumono una particolare rilevanza. L'iniziativa intende riportare la discussione sul terreno delle politiche pubbliche e dei diritti, evitando che il tema venga affrontato esclusivamente attraverso la paura e la contrapposizione. Il confronto prenderà spunto dai contenuti del libro e dalla lunga esperienza istituzionale di Gabrielli, protagonista negli anni di importanti incarichi nel settore della sicurezza pubblica.

La serata prenderà il via con i saluti istituzionali di Pietro Mannoni, segretario provinciale del PD, e di Antonio Stivala, segretario del PD di Ventimiglia. A moderare l'incontro sarà Vera Nesci, capogruppo PD in Comune a Ventimiglia, mentre è previsto anche un saluto del consigliere comunale Alessandro Leuzzi. Interverrà quindi Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Liguria, prima dell'intervento conclusivo dell'ospite principale, Franco Gabrielli.

L'incontro è organizzato dal Gruppo PD in Regione, dalla Federazione PD di Imperia e dal Circolo PD di Ventimiglia. L'appuntamento è fissato per le 18 alla Bocciofila di Ventimiglia. Per chi vorrà partecipare anche alla cena prevista al termine del dibattito è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero 3888581250 oppure scrivere all'indirizzo pdcircolodiventimiglia@gmail.com. La serata sarà quindi dedicata a un confronto su uno dei temi più presenti nel dibattito politico e sociale, attraverso la prospettiva proposta da Gabrielli e Bonini nel loro "Manifesto per una sicurezza democratica".