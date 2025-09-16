Waterfront e Campus internazionale cambieranno il volto di Ventimiglia: il Comune risponde a dubbi e quesiti dei cittadini (Foto e video)

Waterfront e Campus internazionale cambieranno il volto di Ventimiglia. E' stato così illustrato alla cittadinanza il progetto integrato di rigenerazione urbana, proposta di variante al Puc, denominato “Waterfront e Campus internazionale”.

Nel pomeriggio odierno si è, infatti, svolta un'udienza pubblica, nella sala del consiglio comunale, per esporre nei dettagli e in totale trasparenza che cosa prevede l’investimento privato più importante di tutta la Liguria e come l'opera cambierà il volto di Ventimiglia nelle aree interessate in seguito anche all'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica da parte della Regione Liguria. "Abbiamo deciso di illustrare il progetto in seguito alla delibera adottata in consiglio comunale" - fa sapere l'assessore Adriano Catalano.

I progetti, promossi da Namira – Mdc, si sviluppano alle spalle del porto turistico e nell’ex area ferroviaria del Campasso. "Avrà diverse zone che potranno essere usufruite al pubblico, come un collegamento pedonale, un parco urbano lineare con belvedere e parcheggi. Vi sarà, inoltre, un hotel con camere a cinque stelle con servizi connessi al pubblico. La zona verso via Verdi prevede la creazione di 60 residenze" - viene illustrato durante la seduta parlando del Waterfront - "Tra le opportunità vi è la risoluzione di problemi idrogeologici, il riordino paesaggistico, un'area fruibile dal pubblico, un collegamento pedonale meccanizzato tra porto e Ventimiglia Alta, un parcheggio pubblico in fregio a via Verdi, un impatto positivo sull'attrattività del porto e piena valorizzazione dell'investimento portuale".

Un investimento privato che realizzerà anche servizi per la comunità. "Tra le opportunità del Campus vi sono la risoluzione dei problemi ambientali e di bonifica bellica, la valorizzazione paesaggistica, un'area fruibile e integrata con la città, il restauro e la riqualificazione di edifici vincolati, con il campus l'area diventa motore di attività sociali ed economiche e luogo di aggregazione e tempo libero, piena valorizzazione dell'area e occasione per la città" - viene detto parlando del campus - "Sarà una scuola internazionale aperta a tutti con prezzi convenzionati anche per Ventimiglia che potrà ospitare 500 studenti. Vi sarà uno studentato per ospitare gli studenti, vi saranno 100 posti letto. Vi saranno strutture sportive interne ed esterne. Il campus sarà accessibile solo per via pedonale e ciclabile. Blenheim Schools è la divisione globale di scuole di Outcomes First, un prestigioso fornitore di istruzione che offre un'educazione eccezionale e basata sulla ricerca e l'inclusività. Fondata nel 2021, la divisione si concentra sulle scuole internazionali, progettando programmi educativi e spazi di apprendimento e favorendo l'integrazione con le comunità locali. Il gruppo gestisce circa venti scuole e asili nel Regno Unito e all'estero con oltre 7mila studenti. Liguria International School sarebbe il primo campus del gruppo nell'area del Mediterraneo".

"Secondo il cronoprogramma di sviluppo nel 2026 verranno assegnati i permesse di costruire, nel 2027 partirà la costruzione mentre nel 2029 vi sarà l'inaugurazione. Stiamo lavorando sull'assetto cittadino di viabilità. Sono due progetti interconnessi che devono essere portati avanti insieme, non può esistere l'un senza l'altro" - viene annunciato alle associazioni e ai cittadini presenti in Comune.