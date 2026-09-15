Sanremo, lunedì 21 torna il consiglio comunale: assise dedicata all'avanzo di bilancio

Il Consiglio comunale di Sanremo torna a riunirsi lunedì 21 settembre a Palazzo Bellevue. La convocazione prevede una prima seduta dedicata al Question Time alle 16, seguita dall'adunanza ordinaria del Consiglio, fissata per le 17.30.

Il punto centrale della seduta sarà però la pratica relativa alla variazione di bilancio 2026-2028, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero e vincolato. La proposta comprende anche l'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, appena approvato dalla commissione finanze.

Si tratta della parte conclusiva legata alla pratica di bilancio già discussa durante il mese di luglio. Questa volta sul tavolo sarà presentato l'elenco dei titoli di spesa, che indicheranno come saranno investiti i circa nove milioni di avanzo, partendo dai due grandi interventi su Corso Garibaldi e per il piano asfalti, passando per la realizzazione delle tribune per il campo da calcio di Pian di Poma e gli interventi sulla Walk of fame di Corso Imperatrice. Tra le operazioni previste anche il completamento del nido in via Duca degli Abruzzi per 950 mila euro e ulteriori interventi di riqualificazione legati a Casa Serena, Lungomare Calvino, via Grande Torino e via Cotta e il potenziamento del sistema di sorveglianza tramite telecamere.