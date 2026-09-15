Mercato annonario di Sanremo, in arrivo il bancomat: FdI esprime soddisfazione per il risultato

Arriva il bancomat al mercato annonario di Sanremo, una novità accolta con soddisfazione dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Il nuovo sportello sarà a disposizione degli operatori commerciali, degli ambulanti e dei cittadini che quotidianamente frequentano l'area mercatale, andando a colmare una necessità più volte evidenziata dagli operatori della zona. Secondo quanto riferito da FdI, l'installazione è prevista entro la fine di gennaio e rappresenta un servizio concreto a supporto delle attività presenti nei due mercati e dell'intero comparto commerciale.

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia sottolinea come si tratti di un risultato che arriva al termine di un percorso iniziato diversi anni fa. La richiesta risale infatti al 2019, quando il consigliere comunale Luca Lombardi e l'allora segretario cittadino di FdI Antonino Consiglio presentarono un'interpellanza proprio per chiedere l'introduzione di uno sportello bancomat all'interno del mercato annonario. Una proposta nata anche dalle esigenze manifestate direttamente dai commercianti, che nel tempo hanno continuato a evidenziare l'utilità di poter disporre di un servizio di prelievo nelle immediate vicinanze delle attività.

Negli anni successivi, spiega ancora FdI, il gruppo consiliare ha continuato a sollecitare la richiesta, mantenendo alta l'attenzione sulla necessità di dotare il mercato di un servizio considerato ormai essenziale nella quotidianità. La notizia dell'imminente installazione è stata appresa dagli organi di stampa e viene ora salutata positivamente dai rappresentanti di Fratelli d'Italia, che ricordano il lavoro portato avanti nel tempo. Lo sportello, una volta operativo, potrà essere utilizzato non soltanto da chi lavora all'interno dell'area mercatale, ma anche dai numerosi cittadini che la frequentano quotidianamente.

Il nuovo bancomat dovrebbe quindi tradursi in un servizio aggiuntivo per tutta la zona, facilitando le operazioni di pagamento e prelievo per residenti, clienti e operatori. Un elemento che, secondo il gruppo consiliare, può contribuire a rendere più funzionale e attrattiva l'area dei mercati, con ricadute positive anche sulle attività commerciali circostanti. FdI evidenzia in particolare l'importanza di rispondere alle esigenze concrete di chi vive e lavora quotidianamente nel quartiere, trasformando una richiesta avanzata ormai diversi anni fa in un intervento destinato a diventare operativo.

Fratelli d'Italia rivolge un ringraziamento all'assessore alle Attività Produttive Silvana Ormea, riconoscendole di aver preso in carico la pratica e di aver lavorato per arrivare alla sua conclusione. Per il gruppo consiliare, dunque, l'imminente installazione dello sportello rappresenta un traguardo importante per gli ambulanti, gli operatori del mercato e i cittadini, oltre che la conclusione di un percorso avviato nel 2019 e portato avanti attraverso successive sollecitazioni.