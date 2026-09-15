Sanremo: MareCultura 2026, il clima al centro della Riviera che punta a vivere dodici mesi l'anno

Il clima come risorsa per il territorio, per il benessere delle persone e per costruire un'offerta turistica capace di andare oltre la stagione estiva. È questo il filo conduttore dell'appuntamento che CNA Imperia porterà sul palco della quinta edizione di MareCultura, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Pian di Nave, a Sanremo. Domenica alle 15.30 sarà protagonista Giovanni Nebbia, informatico imperiese e ideatore del progetto di divulgazione meteorologica The Meteo Meniak, in un talk condotto dal giornalista e food blogger Stefano Pezzini. Un incontro che partirà dalla meteorologia per arrivare a parlare di qualità della vita, turismo e destagionalizzazione.

La presenza di Nebbia non è una novità per MareCultura. Dopo il riscontro positivo ottenuto nella precedente edizione, CNA Imperia ha deciso di riportarlo sul palco per approfondire il rapporto tra clima e territorio, trasformando la conoscenza dei fenomeni meteorologici in uno strumento utile anche per leggere le potenzialità della Riviera durante tutto l'anno. Previsioni, microclimi, allerte e corretta interpretazione dei dati diventano così elementi di una riflessione più ampia: come vivere il Ponente ligure non soltanto nei mesi estivi, ma anche in autunno, inverno e primavera, sfruttando le condizioni favorevoli per attività all'aria aperta, sport, benessere e turismo.

È proprio su questa visione che si inserisce il Liguria Longevity Project, presentato da CNA Imperia nel corso della manifestazione. Il progetto è ideato e coordinato dal Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano insieme a Franco Laureri e nasce con l'obiettivo di mettere a sistema risorse che il Ponente possiede già: il clima mite, il mare, la Dieta Mediterranea, la Cycling Riviera, i cammini, il golf, le attività outdoor, i borghi, l'artigianato, le produzioni locali e la socialità. Un patrimonio che, secondo la CNA, può diventare la base per un'offerta legata al benessere e alla longevità attiva, con ricadute positive anche sulle imprese e sull'economia locale.

"Abbiamo voluto Giovanni di nuovo con noi perché sa rendere comprensibile una materia complessa e perché il clima è una componente decisiva della strategia che CNA Imperia sta costruendo", dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia. "Il nostro obiettivo è chiaro: non sostituire il turismo estivo, ma affiancargli un'economia capace di vivere dodici mesi l'anno. Il Ponente può offrire mare, movimento, Dieta Mediterranea, artigianato, benessere e relazioni in ogni stagione. Con il Liguria Longevity Project vogliamo mettere queste risorse in rete e trasformarle in opportunità concrete per le persone e per le imprese."

Il tema del clima assume inoltre un valore particolare alla luce dei dati sulla vivibilità del territorio. Imperia si è classificata al primo posto tra i 108 capoluoghi italiani nell'edizione 2024 dell'Indice di vivibilità climatica elaborato da iLMeteo.it con il Corriere della Sera. L'indagine ha preso in considerazione 380 milioni di dati meteorologici e 17 parametri, tra cui giorni di pioggia, notti tropicali, caldo estremo e raffiche di vento. Un riconoscimento che valorizza la specificità climatica del Ponente, ma che non deve portare a sottovalutare gli effetti del cambiamento climatico e degli eventi estremi, per i quali restano fondamentali conoscenza, prevenzione e una comunicazione corretta.

In questo contesto si inserisce il lavoro di Giovanni Nebbia, che attraverso The Meteo Meniak ha costruito un linguaggio divulgativo diretto e accessibile, mantenendo l'attenzione sul carattere probabilistico delle previsioni meteorologiche. Tra i progetti sviluppati anche iOStendo, nato con ironia dalla domanda che accompagna la quotidianità di molti: è il momento giusto per stendere i panni? Un modo semplice per avvicinare il pubblico alla lettura delle previsioni, dei radar e delle allerte ufficiali, con uno sguardo particolare ai fenomeni che interessano la Liguria e il basso Piemonte.

"MareCultura è il luogo naturale nel quale questa visione prende forma", prosegue Vazzano. "CNA Imperia ha ideato la manifestazione e l'ha fatta crescere per cinque anni come laboratorio aperto del territorio. Oggi da quello stesso laboratorio lanciamo un progetto che guarda oltre i due giorni dell'evento: una rete permanente della longevità, capace di coinvolgere imprese, professionisti, istituzioni, associazioni e comunità." Il progetto si collega anche all'Accordo di Collaborazione per la Promozione dell'Invecchiamento Attivo e il Sostegno alle Persone Fragili, sottoscritto da CNA Liguria con Regione Liguria, che individua tra le priorità gli stili di vita sani, l'attività fisica, la prevenzione, l'inclusione e lo sviluppo della silver economy.

L'appuntamento con Giovanni Nebbia è quindi fissato per domenica 20 settembre alle 15.30 a Pian di Nave, nell'ambito di MareCultura 2026. La manifestazione, organizzata e promossa da CNA Imperia, Comune di Sanremo e CNA Turismo e Commercio, si svolgerà sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 10 alle 23, con ingresso libero. Due giornate dedicate al rapporto tra mare, imprese, artigianato, ambiente, cultura, gastronomia e comunità, che quest'anno avranno come tema centrale la longevità e l'idea di una Riviera da vivere dodici mesi l'anno.