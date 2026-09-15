Sanremo Cristian Music 2027, la sesta edizione: il Festival della Canzone Cristiana dedicato alla pace

Sanremo si prepara a tornare capitale della musica cristiana contemporanea.

Dal 18 al 20 febbraio 2027, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, è in programma la sesta edizione del Sanremo Cristian Music – Festival della Canzone Cristiana, ideato e diretto artisticamente da Fabrizio Venturi.

Una manifestazione che, edizione dopo edizione, ha ampliato la propria dimensione artistica, mediatica e istituzionale, fino a imporsi come una delle realtà più significative della Christian Music italiana e a proiettarsi sulla scena internazionale.

Il Sanremo Cristian Music figura infatti tra le manifestazioni dedicate alla musica cristiana presenti nel panorama internazionale dei Christian Music Festival, mentre il sito ufficiale della manifestazione lo definisce “il più grande festival di riferimento della Christian Music italiana”.

L'obiettivo della nuova edizione è quello di rafforzare ulteriormente questa dimensione, facendo di Sanremo un luogo di incontro tra musica, fede, cultura, giovani e grandi temi dell'attualità.

UNA SESTA EDIZIONE NEL SEGNO DELLA PACE

Il tema centrale della sesta edizione sarà la pace.

Un messaggio particolarmente significativo in un momento storico segnato da guerre e profonde divisioni internazionali e che il Festival intende collegare anche all'azione e agli appelli alla pace di Papa Leone XIV.

La musica diventa così strumento di dialogo e di fraternità, capace di superare confini geografici, culturali e religiosi.

Il messaggio sarà sintetizzato ancora una volta nel motto attribuito a Sant'Agostino: “Chi canta prega due volte”.

Una frase che rappresenta la filosofia stessa del Festival: attraverso la musica è possibile pregare, testimoniare la propria fede, trasmettere speranza e costruire ponti tra le persone.

UN FESTIVAL APERTO AI NUOVI LINGUAGGI MUSICALI

Il Sanremo Cristian Music non propone una concezione tradizionale e statica della musica cristiana.

La manifestazione guarda soprattutto alle nuove generazioni e ai linguaggi della musica contemporanea, accogliendo pop, rock, cantautorato, musica elettronica, urban e altre forme di contaminazione musicale.

Il Festival è aperto a interpreti, cantanti, cantautori, band e gruppi, chiamati a presentare brani inediti ispirati ai valori cristiani.

L'intento è quello di dimostrare che la Christian Music può dialogare con la musica contemporanea, con il mondo giovanile e con il grande pubblico, senza perdere la propria identità e il proprio messaggio.

ISCRIZIONI FINO AL 22 DICEMBRE 2026

Le iscrizioni alla sesta edizione sono aperte dal 9 settembre al 22 dicembre 2026.

Il Festival rappresenta un'opportunità per artisti emergenti e professionisti che desiderano portare sul palcoscenico di Sanremo una canzone capace di unire qualità artistica e contenuto spirituale.

La crescita della manifestazione è testimoniata anche dalle precedenti edizioni, che hanno visto aumentare progressivamente l'interesse degli artisti, del pubblico e dei mezzi di comunicazione.

LA CRESCITA DELLE PRECEDENTI EDIZIONI

Dalla prima edizione del 2022 il Sanremo Cristian Music ha seguito un percorso di crescita costante.

Nel corso degli anni il Festival ha consolidato la propria presenza nella settimana sanremese, sviluppando una sempre maggiore attenzione da parte del mondo della comunicazione e ampliando la propria dimensione nazionale e internazionale.

L'edizione 2024 ha previsto una vera e propria classifica degli artisti in gara, con Giuseppe Marchese al primo posto, Giuseppe Santilli al secondo e Mauro Fuggetta al terzo, oltre a numerosi premi speciali.

Nel 2026 la vittoria è andata a Marco Celauro, confermando il percorso di crescita del Festival e la sua capacità di dialogare con il panorama musicale nazionale.

La stampa ha sottolineato come il Sanremo Cristian Music sia diventato un punto di riferimento internazionale e come Sanremo stia assumendo una crescente dimensione di città internazionale della Christian Music.

DALL'ITALIA ALL'UCRAINA: LA MUSICA COME MESSAGGIO DI PACE

Uno dei passaggi più importanti nella storia del Festival è stato rappresentato dall'impegno internazionale in Ucraina.

Il Sanremo Cristian Music è stato infatti protagonista di un'iniziativa volta a portare un messaggio di pace attraverso la musica, partecipando al progetto dell'Hope Christian Music Festival di Leopoli.

Un'esperienza che ha segnato profondamente il percorso della manifestazione e che ha trasformato il Festival in un progetto non soltanto musicale, ma anche culturale e solidale.

La musica è stata utilizzata come strumento per testimoniare vicinanza alla popolazione ucraina e per sostenere un messaggio di pace in un territorio drammaticamente segnato dalla guerra.

È proprio questa esperienza che oggi assume un significato particolare alla luce del tema scelto per la sesta edizione.

SANREMO, CAPITALE DELLA MUSICA CRISTIANA

La scelta di Sanremo rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto.

La città conosciuta in tutto il mondo per il Festival della Canzone Italiana diventa, durante la settimana del Festival, anche un importante luogo di incontro per la Christian Music.

Il Sanremo Cristian Music si colloca così accanto alla grande tradizione della canzone italiana, proponendo un'altra dimensione della musica: quella che mette al centro la fede, la spiritualità, la speranza e la pace.

Una scelta che negli anni ha contribuito a costruire un'identità precisa e riconoscibile della manifestazione.

IMPORTANTI PATROCINI ISTITUZIONALI

Nel corso del proprio percorso il Festival ha ottenuto importanti patrocini istituzionali, tra cui quelli del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo.

Il sostegno delle istituzioni rappresenta un ulteriore riconoscimento della dimensione culturale e sociale assunta dalla manifestazione.

LA COLLABORAZIONE CON MICHELE AFFIDATO

Particolare prestigio è inoltre legato ai trofei assegnati agli artisti.

I riconoscimenti del Festival sono realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, autore di importanti trofei legati anche al mondo del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

L'arte orafa italiana si unisce così alla musica cristiana in un progetto che valorizza il talento artistico e l'eccellenza italiana.

FABRIZIO VENTURI, IDEATORE E DIRETTORE ARTISTICO

Il progetto Sanremo Cristian Music nasce dalla visione di Fabrizio Venturi, cantautore, musicista, ideatore e Direttore Artistico del Festival.

Venturi vanta una lunga esperienza nel mondo della musica italiana e internazionale e, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di collaborare con importanti protagonisti della scena musicale.

Tra i nomi indicati nella sua biografia figurano Ray Charles, Billy Idol, Toya Jackson, The Temptations e Gipsy Kings, oltre a importanti musicisti, autori e professionisti italiani.

Tra le collaborazioni vengono inoltre ricordati Maurizio Solieri, Zucchero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Mogol, Cristiano Minellono, Alberto Testa, Walter Savelli, Marco Falagiani e Beppe Dati.

È a partire da questa esperienza che Venturi ha sviluppato l'idea di creare a Sanremo un grande appuntamento dedicato alla musica cristiana contemporanea.

Un Festival capace di unire professionalità musicale, spiritualità e comunicazione e di portare il messaggio cristiano attraverso i linguaggi della musica moderna.

UNA DIMENSIONE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

La crescita del Sanremo Cristian Music non si misura soltanto attraverso il numero degli artisti e delle edizioni.

Il Festival ha progressivamente sviluppato una dimensione internazionale attraverso la comunicazione digitale, la diffusione televisiva, i rapporti con realtà estere e le iniziative realizzate oltre i confini italiani.

La sua presenza nelle liste internazionali dedicate ai festival di Christian Music conferma inoltre che la manifestazione di Sanremo è ormai riconoscibile anche nel più ampio panorama mondiale della musica cristiana.

L'obiettivo dichiarato è continuare a crescere e trasformare Sanremo in una delle principali piattaforme internazionali dedicate alla Christian Music.

UN FESTIVAL CHE GUARDA AL FUTURO

La sesta edizione nasce dunque con una precisa ambizione: rafforzare il ruolo di Sanremo come capitale italiana della Christian Music e consolidare la presenza del Festival nel panorama internazionale.

Musica, fede, giovani, cultura, televisione e impegno per la pace saranno ancora una volta gli elementi fondamentali di un progetto che vuole parlare a credenti e non credenti attraverso il linguaggio universale della musica.

Dal 18 al 20 febbraio 2027, Sanremo tornerà così a essere il luogo nel quale la canzone cristiana incontrerà il grande pubblico.

Un Festival nato in Italia, cresciuto a Sanremo e sempre più aperto al mondo.