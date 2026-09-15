Sanremo, venerdì 18 settembre l'incontro "In bici a Ponente" promosso da Coop Liguria

La Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo apre il nuovo programma di attività sociali con un incontro pubblico dedicato agli amanti delle due ruote e della natura: “In bici a Ponente: su strada e fuoristrada alla scoperta dell’entroterra della provincia di Imperia”. L'appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, alle ore 16.00, presso la Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo (ingresso adiacente al punto vendita di Corso Matuzia, 1° piano).

L'evento sarà curato da Aligi Comignani, accompagnatore ciclo-escursionistico certificato dalla Regione Liguria (Beside Cycling Riviera), che condurrà i partecipanti in un viaggio alla riscoperta del territorio attraverso la bicicletta.

Attraverso la proiezione di video e immagini, l'incontro offrirà un racconto emozionale capace di intrecciare itinerari adatti al turismo culturale ad altri più tecnici e impegnativi, pensati per i ciclisti desiderosi di spingersi oltre la classica pista ciclabile costiera ed esplorare i sentieri dell'entroterra.

L'iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rientra nel ricco palinsesto “Corsi&Percorsi” promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria per valorizzare le eccellenze locali e promuovere stili di vita consapevoli. Il programma completo delle attività è consultabile sul portale Coopseitu.it.