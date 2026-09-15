Confindustria Imperia compie 100 anni: all'Expo Salso una settimana di eventi, storia e futuro dell'economia

Confindustria Imperia si prepara a festeggiare un traguardo storico: 100 anni di attività al fianco delle imprese e dell'economia del Ponente ligure. Da giovedì 24 a mercoledì 30 settembre 2026, l'associazione degli industriali sarà protagonista di una settimana di iniziative all'Expo Salso di Imperia, dove sarà allestita una grande mostra dedicata alla storia, alle trasformazioni e all'evoluzione del tessuto economico del territorio. Il centenario ricorre proprio nei prossimi giorni: Confindustria Imperia venne infatti riconosciuta ufficialmente con il Regio decreto n. 1720 del 26 settembre 1926. Un secolo durante il quale il mondo produttivo del Ponente ha attraversato profonde trasformazioni, mantenendo però centrale il ruolo delle imprese nello sviluppo del territorio.

Il programma predisposto per celebrare il centenario è particolarmente ricco e propone spettacoli, concerti, conferenze, proiezioni, convegni, visite guidate e tavole rotonde, con appuntamenti rivolti sia agli associati sia alla cittadinanza. Il cuore delle celebrazioni sarà la mostra "Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure", curata da Fabrizio Pepino (Autorivari). L'esposizione permetterà di ripercorrere attraverso immagini, documenti e testimonianze la storia dell'imprenditoria locale e i cambiamenti che hanno caratterizzato l'economia del Ponente nel corso di un secolo. Particolare attenzione sarà riservata anche alle scuole, coinvolte in visite e iniziative dedicate alla conoscenza della storia economica del territorio.

A sottolineare il significato dell'appuntamento è il presidente di Confindustria Imperia, Luciano Tesorini. "Tutti i compleanni sono unici, ma alcuni sono più importanti degli altri, 100 anni è sicuramente uno di questi – commenta il presidente –, per questo abbiamo voluto festeggiarlo a dovere, prima di tutto per riconoscere alle aziende associate il grande merito di aver fatto nascere e crescere nel tempo la nostra associazione". Tesorini evidenzia quindi il ruolo delle imprese come vere protagoniste della celebrazione: "Sono loro, infatti, le vere protagoniste della grande mostra che apriremo per una settimana a tutta la popolazione e in particolare alle scuole negli spazi dell'Expo Salso di Imperia". Proprio nella stessa struttura si svolgeranno anche le iniziative collaterali, a partire dall'assemblea generale del centenario.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello con Beppe Severgnini, editorialista e saggista, scelto come padrino d'eccezione dell'assemblea generale. "Abbiamo fortemente voluto un padrino d'eccezione come Beppe Severgnini, che terrà una lectio sulla storia dell'industria", aggiunge Tesorini. Il presidente sottolinea inoltre la volontà di rendere il centenario un momento aperto alla comunità: "Le occasioni per conoscere più da vicino la storia del nostro territorio sono molte e per tutti i gusti, in quanto l'obiettivo è quello di riuscire a condividere questa festa con il maggior numero di persone possibile. Vi aspettiamo tutti all'Expo Salso di Imperia!". Un invito che accompagna una settimana pensata per raccontare non soltanto la storia dell'associazione, ma anche quella di un territorio e delle sue capacità imprenditoriali.

Il programma delle celebrazioni

Si comincia giovedì 24 settembre alle 18.30 con l'opening ufficiale e lo spettacolo "Andiamo insieme" di Marco Falaguasta, attore, commediografo e regista. Al termine dello spettacolo è previsto un cocktail dinner, accompagnato dall'intrattenimento musicale della Freddie Hall Band. La serata è realizzata in partnership con Sanpaolo Invest Private Banker, main sponsor delle celebrazioni. L'appuntamento inaugurerà idealmente il percorso della settimana del centenario, che proseguirà il giorno successivo con uno degli eventi istituzionali più importanti. La serata di apertura è riservata agli invitati.

Venerdì 25 settembre alle 17.00 sarà quindi il momento dell'Assemblea Generale del 100° di Confindustria Imperia, appuntamento centrale delle celebrazioni. L'assemblea ospiterà la lectio di Beppe Severgnini, editorialista e saggista, dedicata alla storia dell'industria. Al termine è prevista l'inaugurazione della mostra "Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure", curata da Fabrizio Pepino (Autorivari). Anche in questo caso l'accesso sarà su invito. La mostra rappresenterà il principale filo conduttore dell'intera settimana e resterà poi aperta al pubblico fino al 30 settembre.

Da sabato 26 settembre, giorno esatto in cui ricorrono i 100 anni dalla costituzione ufficiale dell'associazione, la mostra sarà accessibile liberamente alla cittadinanza. L'apertura è prevista alle 9.30 e l'esposizione resterà visitabile fino a mercoledì 30 settembre, con orario 9.30-12.30 e 17.00-20.00. Il percorso espositivo vuole raccontare il cambiamento come elemento fondamentale dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure, attraverso la storia delle aziende e dell'associazione. L'ingresso sarà libero, consentendo così a cittadini, famiglie, studenti e visitatori di conoscere un pezzo significativo della storia economica locale.

Domenica 27 settembre alle 17.30 spazio invece al talk "Latta d'artista – Il legame tra arte e industria dalla storia della produzione di lattine per olio di oliva, alla realizzazione di opere di scultura e pittura con la latta di Riccardo Guatelli". Un appuntamento che metterà in relazione la dimensione industriale e quella artistica, partendo dalla tradizione della produzione delle lattine per l'olio di oliva e arrivando al loro utilizzo creativo nelle opere di Riccardo Guatelli. Al termine del talk si svolgerà la premiazione delle aziende centenarie associate a Confindustria Imperia, ulteriore momento dedicato alle realtà imprenditoriali che hanno saputo attraversare decenni di cambiamenti. Anche questo appuntamento sarà a ingresso libero.

Lunedì 28 settembre la giornata sarà dedicata in particolare alle nuove generazioni. In mattinata sono previste la visita alla mostra e un'attività di educazione finanziaria per le scuole superiori, realizzata con Sanpaolo Invest. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà invece il talk "Imprese e valore: il percorso verso la Società Benefit", a cura dello Studio Parolini – Commercialisti Società Benefit. Un incontro dedicato all'evoluzione del modo di fare impresa e al rapporto tra attività economica, responsabilità e creazione di valore per la comunità. Anche l'appuntamento pomeridiano sarà a ingresso libero.

Martedì 29 settembre, sempre in mattinata, sarà la volta delle scuole medie, con una visita guidata alla mostra affidata a Enzo Ferrari. L'iniziativa rientra nel percorso pensato da Confindustria Imperia per coinvolgere gli studenti e avvicinarli alla conoscenza della storia industriale e imprenditoriale del Ponente ligure. Attraverso il percorso espositivo, le nuove generazioni potranno così confrontarsi con le trasformazioni che hanno interessato il territorio e il mondo produttivo nel corso degli ultimi cento anni. La visita sarà a ingresso libero.

La settimana del centenario si concluderà mercoledì 30 settembre alle 18.00 con una tavola rotonda curata da Federico Marchi, dal titolo "Confindustria Imperia: 100 anni di storia, tra sviluppo e passione". Un appuntamento conclusivo pensato per guardare al secolo appena trascorso, ma anche alle prospettive future dell'associazione e del sistema economico locale. La tavola rotonda chiuderà ufficialmente il calendario delle celebrazioni all'Expo Salso, dopo sette giorni di appuntamenti tra cultura, impresa, formazione e intrattenimento. Anche l'ultimo evento sarà a ingresso libero.

La realizzazione della settimana del centenario è stata possibile grazie al sostegno di numerosi enti e realtà del territorio. Hanno concesso il proprio patrocinio il Comune di Imperia, la Provincia di Imperia, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria e la Regione Liguria. Sanpaolo Invest Private Banker è main sponsor, mentre sono sponsor Casinò di Sanremo Spa, Fratelli Carli Spa, Mastelli Srl, Studio Parolini Stp Società Benefit, Mela Srl, Asa Italia Srl, Ibf Fassi Spa, Uniservind Srl e Ance Servizi Srl. Preziosa anche la collaborazione di FiberCop Spa, Associazione Culturale Museo Guatelli, Municipia Spa e Floriseum – Museo del fiore.

Per informazioni sulla settimana dedicata al 100° anniversario di Confindustria Imperia è possibile contattare l'associazione scrivendo all'indirizzo info@confindustria.imperia.it oppure telefonando al numero 0183 650551. L'appuntamento all'Expo Salso rappresenta così un'occasione per celebrare un importante traguardo associativo, ma anche per ripercorrere attraverso le aziende, le persone e le trasformazioni produttive un secolo di storia economica del Ponente ligure, con uno sguardo rivolto alle sfide e alle opportunità del futuro.