MareCultura 2026, per la prima volta a Sanremo l’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Per la prima volta MareCultura apre uno dei propri stand istituzionali alla vicina Francia. Alla quinta edizione della manifestazione ideata, promossa e organizzata da CNA Imperia, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Pian di Nave, sarà presente l’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles, che porterà nel cuore di Sanremo la propria offerta turistica e il racconto della Riviera francese.

A confermare ufficialmente la partecipazione è stata Marie Garcin Zaiter, Direttrice Generale dell’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles, accogliendo l’invito rivolto dagli organizzatori e sottolineando il valore dell’iniziativa come opportunità per rafforzare i legami tra i due territori. L’Office de Tourisme sarà rappresentato a MareCultura da Davide Vitrani, all’interno dello stand messo a disposizione dalla manifestazione.

Una presenza che per CNA Imperia assume un significato che va ben oltre l’ospitalità istituzionale.

È infatti un nuovo tassello di una strategia transfrontaliera che negli ultimi mesi sta assumendo una dimensione sempre più concreta, costruendo relazioni tra Ponente ligure e Costa Azzurra attraverso turismo, artigianato, accoglienza, produzioni locali, cultura e internazionalizzazione delle imprese.

Da una vicinanza geografica a una vera alleanza tra le Due Riviere

Italia e Francia, nel Ponente ligure e nella Costa Azzurra, condividono molto più di un confine.

Condividono il Mediterraneo, il clima, una straordinaria concentrazione di borghi e località costiere, la cultura dell’ospitalità, le produzioni agroalimentari, l’artigianato, il turismo outdoor e una clientela internazionale che si muove sempre più frequentemente lungo un’unica grande Riviera.

Per CNA Imperia questa vicinanza deve trasformarsi sempre più in relazione economica e progettuale.

La presenza dell’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles a MareCultura rappresenta quindi un risultato importante: per la prima volta la manifestazione ospiterà direttamente una realtà turistica istituzionale francese, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere proposte, itinerari ed esperienze della Riviera d’Oltralpe.

Non una competizione tra destinazioni, ma una visione fondata sulla complementarità.

L’obiettivo è favorire la conoscenza reciproca, aumentare le occasioni di collaborazione tra operatori, sviluppare esperienze capaci di attraversare il confine e costruire una proposta turistica nella quale il visitatore possa percepire Ponente ligure e Costa Azzurra come territori distinti nelle proprie identità, ma capaci di dialogare e promuoversi reciprocamente.

CNA Imperia sempre più presente oltreconfine

La partecipazione francese a MareCultura non nasce da un rapporto occasionale.

È il risultato di un lavoro che CNA Imperia sta sviluppando da tempo sulla dimensione internazionale, rafforzato dal rapporto con la Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d’Azur e dalle relazioni costruite direttamente con amministrazioni, operatori e realtà economiche francesi.

Uno dei risultati più visibili di questo percorso è stato raggiunto quest’estate a Saint-Jean-Cap-Ferrat, dove il progetto “Riviera Senza Confini – Artigiani, Creatori, Eccellenze Italiane” ha portato alla realizzazione di due spazi espositivi “L’Artisanat d’Italie” sul prestigioso porto turistico della località francese, destinati ad accogliere fino alla fine di settembre le eccellenze dell’artigianato ligure.

Un progetto nato dalla filosofia di Arti-Turismo CNA, che interpreta il prodotto artigiano non semplicemente come bene da acquistare, ma come porta d'ingresso verso una storia, un mestiere e un territorio. L'iniziativa di Saint-Jean-Cap-Ferrat è stata costruita grazie alla collaborazione con il Comune francese e con la Camera di Commercio Italiana di Nizza e vede Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e componente del Consiglio di Amministrazione della Camera, tra gli ideatori e coordinatori del progetto.

Oggi, con MareCultura, avviene simbolicamente anche il percorso inverso: dopo aver portato le imprese e l'artigianato ligure in Costa Azzurra, CNA Imperia porta la Costa Azzurra a Sanremo.

Breakfast in Riviera: l'accoglienza diventa transfrontaliera

La stessa strategia è alla base di “Breakfast in Riviera – L'Arte dell'Ospitalità e della Colazione Mediterranea delle Due Riviere”, il progetto promosso da CNA Imperia che guarda espressamente alla costruzione di una relazione stabile tra il sistema turistico-ricettivo del Ponente ligure e quello della Costa Azzurra.

Il progetto parte da un gesto apparentemente semplice come la prima colazione per trasformarlo in uno strumento di identità e promozione territoriale: prodotti locali, artigianato alimentare, tradizioni e qualità dell'accoglienza diventano parte integrante dell'esperienza vissuta dal turista.

Non a caso il progetto parla di “Colazione Mediterranea delle Due Riviere”, mettendo insieme le produzioni del Ponente ligure e quelle della vicina Costa Azzurra.

Proprio nei giorni scorsi, a Sanremo, CNA Imperia, CNA Liguria e Camera di Commercio Italiana a Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di Breakfast in Riviera, con l'adesione di CNA Turismo e Commercio nazionale ed ECIPA CNA. L'accordo prevede anche l'avvio di un Tavolo Tecnico Permanente per accompagnare il progetto e rafforzare la collaborazione tra le Due Riviere.

La partecipazione dell'Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles a MareCultura arriva dunque in un momento particolarmente significativo e conferma come la dimensione transfrontaliera stia progressivamente diventando una componente strutturale della progettualità di CNA Imperia.

MareCultura diventa luogo di incontro tra territori

Anche per questo la quinta edizione di MareCultura rappresenta un passaggio importante.

La manifestazione, nata per raccontare il mare a 360 gradi attraverso ambiente, cultura, imprese, artigianato, alimentazione e turismo, nel 2026 ospita anche il Liguria Longevity Project, il progetto con cui CNA Imperia intende mettere a sistema clima, mare, Dieta Mediterranea, movimento, benessere, imprese, comunità e turismo durante tutto l'anno.

E anche in questa prospettiva la dimensione transfrontaliera può diventare strategica.

Sanremo, Mentone e la Costa Azzurra condividono condizioni climatiche, cultura mediterranea, vocazione turistica e una forte attenzione internazionale verso il benessere e la qualità dell'accoglienza.

MareCultura può quindi diventare anche un luogo di confronto tra modelli turistici e territori confinanti, nel quale far nascere nuove collaborazioni tra imprese, strutture ricettive, istituzioni e sistemi di rappresentanza.

Vazzano: «Dopo aver portato la Liguria in Costa Azzurra, siamo orgogliosi di accogliere la Costa Azzurra a MareCultura»

«Questa partecipazione ha per noi un valore particolare e, permettetemi, è anche motivo di grande soddisfazione», dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e componente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur.

«Per la prima volta MareCultura mette a disposizione uno dei propri spazi dell'Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles. Non è soltanto uno stand francese a Sanremo: è il segno concreto che le relazioni costruite in questi anni stanno diventando progetti, presenze reciproche e opportunità.»

«Abbiamo un confine amministrativo, ma dal punto di vista turistico viviamo lungo una grande Riviera mediterranea. Questo non significa rinunciare alle nostre identità, anzi. Significa renderle più forti mettendole in relazione. Chi arriva da lontano non ragiona necessariamente secondo i nostri confini: può soggiornare a Sanremo, visitare Mentone, scoprire Dolceacqua, raggiungere Èze o Saint-Jean-Cap-Ferrat e tornare in Italia. Dobbiamo imparare a trasformare questa mobilità in valore per entrambe le economie.»

Per Vazzano la reciprocità è uno degli aspetti politicamente più significativi dell'iniziativa.

«Quest'estate, grazie al progetto Riviera Senza Confini, abbiamo portato le nostre imprese e le eccellenze dell'artigianato ligure nel porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ora la Riviera francese viene a raccontarsi a Sanremo, all'interno di una manifestazione organizzata da CNA Imperia. È esattamente questa la cooperazione che vogliamo: non protocolli che rimangono sulla carta, ma porte che si aprono nelle due direzioni.»

«Il turismo non si ferma alla frontiera»

Vazzano guarda soprattutto alle ricadute che una collaborazione più strutturata può produrre per le imprese.

«Il nostro obiettivo non è realizzare iniziative isolate. Vogliamo costruire un sistema permanente di relazioni tra le Due Riviere. Turismo, ricettività, ristorazione, artigianato, agroalimentare, turismo esperienziale e commercio hanno moltissimo da condividere. Abbiamo mercati vicini, flussi turistici internazionali e territori che possono completarsi anziché limitarsi a competere.»

In questo percorso, secondo il Segretario di CNA Imperia, il rapporto con la Camera di Commercio Italiana di Nizza rappresenta un'infrastruttura strategica per trasformare le relazioni istituzionali in occasioni concrete per le imprese.

«Il mio ruolo nel Consiglio di Amministrazione della Camera mi permette di osservare ogni giorno quante possibilità esistano oltre il confine. Per CNA Imperia significa poter costruire collegamenti, accompagnare le imprese, creare occasioni di visibilità e soprattutto mettere in relazione operatori che spesso distano poche decine di chilometri ma che fino a ieri avevano poche occasioni per progettare insieme.»

«Breakfast in Riviera può diventare uno dei simboli delle Due Riviere»

Un'attenzione particolare viene riservata al settore ricettivo.

«Con Breakfast in Riviera abbiamo appena compiuto un passaggio importante, arrivando alla firma di un Protocollo d'Intesa che coinvolge CNA Imperia, CNA Liguria e la Camera di Commercio Italiana a Nizza, insieme al sistema nazionale CNA. Vogliamo costruire una rete tra strutture ricettive e produttori e credo che la Costa Azzurra possa rappresentare una straordinaria opportunità di sviluppo del progetto.»

«Immagino una struttura ricettiva francese che possa raccontare anche prodotti ed esperienze della Riviera italiana e, allo stesso modo, un albergo del Ponente capace di presentare al proprio ospite le eccellenze e le opportunità della vicina Costa Azzurra. La qualità dell'accoglienza può diventare il primo ponte tra i nostri territori.»

«Due Paesi, due identità, una visione comune»

La presenza francese a MareCultura assume così anche un forte valore istituzionale.

«Sono particolarmente orgoglioso che questo avvenga proprio nella quinta edizione di MareCultura», conclude Vazzano. «Una manifestazione nata da CNA Imperia cresce quando riesce a creare relazioni che rimangono anche dopo la chiusura degli stand.»

«La presenza dell'Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles ci dice che il confine può diventare un punto di incontro anziché una linea di separazione. Abbiamo due Paesi, due identità e due sistemi economici, ma molti obiettivi comuni: aumentare la qualità dell'offerta, destagionalizzare, sostenere le imprese, valorizzare le produzioni locali, intercettare una clientela internazionale e costruire un turismo sempre più esperienziale e sostenibile.»

«Da Saint-Jean-Cap-Ferrat a Breakfast in Riviera, fino a MareCultura, stiamo mettendo uno dopo l'altro i tasselli di una collaborazione che vogliamo rendere sempre più stabile. Non vogliamo soltanto essere vicini geograficamente: vogliamo diventare territori capaci di progettare insieme. Se riusciremo a farlo, il confine tra Ponente ligure e Costa Azzurra potrà trasformarsi da limite in uno dei nostri più grandi vantaggi competitivi.»

