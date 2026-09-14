Sicurezza sul lavoro, l’alleanza Ebiten-Inail fa tappa ad Imperia

Prosegue sul territorio regionale il percorso promosso da Ebiten Liguria per radicare una nuova cultura della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro. Giovedì 17 settembre, dalle ore 09 alle 13, il Ponente ligure ospiterà la nuova tappa del progetto “Per una consapevolezza condivisa tra lavoratori e aziende”, promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario in stretta collaborazione con INAIL Liguria. L’iniziativa, che si svolgerà nella prestigiosa cornice del Museo Navale di Imperia (Via Scarincio, 9), nasce con l'obiettivo di superare la gestione meramente burocratica della sicurezza aziendale per trasformarla in una leva strategica di benessere e competitività, mettendo a confronto istituzioni, parti sociali, professionisti e datori di lavoro del tessuto economico imperiese.

Il dibattito verterà sulla centralità della persona, sull'interrelazione tra regolarità contrattuale e riduzione del rischio infortunistico, sulle opportunità offerte dalla bilateralità attraverso le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e sull'impatto economico positivo generato dagli investimenti in prevenzione.

I lavori vedranno la partecipazione di un articolato parterre di relatori ed esperti: Alessandra Ligi (Direttrice regionale INAIL Liguria), Marco Scajola (Assessore della Regione Liguria), Claudio Scajola (Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia), Domenico Orabona e Flaminia Mariani (rispettivamente Presidente e Vice Presidente Ebiten), Domenico Daniele Geria (Presidente Ebiten Liguria), Adriano Ciriello (Responsabile Ufficio Attività Istituzionali INAIL Liguria), Romano Ciancio (Direttore UOT INAIL Genova), Matteo Pariscenti (Direttore Nazionale EBITEN), Aldo Balzanelli (Responsabile Nazionale Centri di Formazione Fesica), Lorenza Ottolia (Responsabile Centro di Formazione Fesica Liguria), Sonia Grigoli e Gianluigi De Luca (Ispettori ordinari ITL Imperia) e Gianluca Caffaratti (CEO & Founder di Happily Welfare). A moderare e condurre i lavori della giornata sarà il giornalista Rogero Fiorentino.

La partecipazione all'evento darà diritto al riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) per i Consulenti del Lavoro.

"La sicurezza – evidenzia il Presidente di Ebiten Liguria, Domenico Daniele Geria – si costruisce attraverso una responsabilità condivisa in grado di affiancare capillarmente le imprese del territorio nelle sfide quotidiane. Anche con questa iniziativa proveremo a farlo, alimentando un clima di fiducia e collaborazione reciproca".