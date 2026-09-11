MareCultura 2026, a Sanremo il mare incontra la longevità: il 19 e 20 settembre a Pian di Nave

C'è una stagione, sul mare di Sanremo, che comincia proprio quando finisce l'estate: la luce si fa più bassa e dorata, l'aria diventa più mite e il litorale smette di essere soltanto lettini e ombrelloni per tornare a essere ciò che è sempre stato: una risorsa di benessere da vivere tutto l'anno.

È da questa immagine, ma soprattutto da una precisa visione di CNA Imperia, che nasce la quinta edizione di MareCultura, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Pian di Nave, a Sanremo.

Una manifestazione che CNA Imperia ha costruito e fatto crescere nel corso di cinque edizioni, mettendo progressivamente in relazione mare, imprese, artigianato, cultura, ambiente, sostenibilità, turismo, gastronomia e comunità, e che nel 2026 compie un passaggio ulteriore.

Il titolo scelto, “Dove il mare incontra la longevità”, non rappresenta infatti soltanto il tema di questa edizione. Racconta l'evoluzione di MareCultura e l'avvio di un progetto molto più ampio: il Liguria Longevity Project, ideato e coordinato dal Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano e da Franco Laureri, con l'obiettivo di trasformare le caratteristiche che rendono unico il Ponente ligure in una vera strategia di sviluppo territoriale.

Perché la longevità entra in MareCultura

La scelta di CNA Imperia di inserire il Liguria Longevity Project proprio all'interno di MareCultura nasce da una convinzione: il mare non è soltanto una risorsa turistica, ma può diventare una componente fondamentale della qualità della vita di un territorio.

Dopo cinque edizioni dedicate alla cultura del mare, alla sostenibilità, all'artigianato, alle produzioni locali, al turismo e alle imprese, MareCultura diventa quindi il luogo naturale nel quale compiere il passo successivo: mettere queste componenti all'interno di un unico modello capace di tenere insieme benessere delle persone, sviluppo delle imprese e attrattività del territorio.

Il mare incontra così il movimento e l'outdoor. La cultura marinara incontra l'artigianato e Arti-Turismo. La gastronomia incontra la Dieta Mediterranea. Il clima incontra il turismo del benessere. Le imprese incontrano una nuova domanda legata alla longevità attiva.

È questo il significato più profondo della quinta edizione: MareCultura non cambia identità, ma porta a maturazione il percorso costruito da CNA Imperia negli anni precedenti.

E proprio Sanremo rappresenta il luogo ideale dal quale partire.

La città dei fiori e del clima, che storicamente ha costruito una parte importante della propria fortuna turistica sui soggiorni climatici, sul mare, sui giardini e sulla qualità dell'ambiente, può oggi reinterpretare quella vocazione in chiave contemporanea e diventare un laboratorio nel quale clima, Dieta Mediterranea, movimento, prevenzione, artigianato, socialità e benessere concorrono a costruire una nuova offerta territoriale.

Dalla stagione balneare alla stagione della qualità della vita

La prospettiva individuata da CNA Imperia è anche economica e territoriale.

La sfida è superare una visione del Ponente legata esclusivamente alla stagione balneare e costruire progressivamente un'offerta capace di essere attrattiva dodici mesi l'anno.

Non soltanto lettini e ombrelloni, quindi, ma clima, mare, Dieta Mediterranea, Cycling Riviera, cammini, golf, outdoor, artigianato, borghi, produzioni agroalimentari, benessere e socialità.

Elementi che esistono già e che CNA Imperia vuole mettere in rete, trasformandoli da singole eccellenze in un sistema.

È questa la base del Liguria Longevity Project: non inventare una nuova destinazione, ma dare una nuova lettura e una nuova organizzazione alle risorse che il territorio possiede già.

Il progetto nasce all'interno del sistema CNA e ne valorizza la natura multisettoriale. CNA Turismo e Commercio contribuisce alla costruzione dell'offerta e alla sua promozione; Arti-Turismo valorizza il patrimonio del saper fare artigiano; CNA Agroalimentare lega il progetto alla Dieta Mediterranea e alle produzioni locali; CNA Pensionati introduce una concezione della longevità attiva nella quale i pensionati non sono soltanto destinatari, ma protagonisti, portatori di esperienza, competenze e relazioni.

A queste componenti si affiancano il mondo del benessere e della salute, la protezione sociale e i professionisti del movimento, costruendo un progetto nel quale impresa, turismo, alimentazione, artigianato, prevenzione, attività fisica e comunità diventano parti dello stesso ecosistema territoriale.

La quinta edizione di MareCultura si inserisce inoltre nel percorso dell'Accordo di Collaborazione per la Promozione dell'Invecchiamento Attivo e il Sostegno alle Persone Fragili, sottoscritto da CNA Liguria con Regione Liguria – Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie, che offre una cornice istituzionale alle iniziative dedicate all'invecchiamento attivo.

Due giorni per vivere MareCultura

Il 19 e 20 settembre, dalle 10 alle 23, Pian di Nave ospiterà due giornate nelle quali cultura e tradizioni legate al mare, artigianato d'eccellenza, gastronomia e produzioni liguri dialogheranno con una nuova attenzione ai temi della longevità e del benessere.

Il programma comprenderà il Villaggio del Gusto, show cooking dal vivo, iniziative dedicate alle eccellenze del territorio e gli Itinerari Longevity Attiva, con percorsi e incontri dedicati al benessere, alla salute e al ben vivere.

L'obiettivo di CNA Imperia è fare in modo che quanto presentato durante MareCultura non si esaurisca nei due giorni della manifestazione, ma costituisca il punto di partenza per una rete permanente della longevità, capace di coinvolgere imprese, professionisti, istituzioni, associazioni e comunità.

Vazzano: «MareCultura è il luogo nel quale il progetto nasce e prende forma»

«Quando cinque anni fa CNA Imperia ha dato vita a MareCultura, abbiamo scelto di partire dal mare perché rappresenta uno degli elementi più profondi dell'identità del nostro territorio. Edizione dopo edizione abbiamo messo intorno al mare l'artigianato, l'ambiente, la sostenibilità, il turismo, la gastronomia, le imprese e le comunità. Oggi il Liguria Longevity Project rappresenta l'evoluzione naturale di quel percorso», dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e ideatore e coordinatore del progetto insieme a Franco Laureri.

«Per questo abbiamo voluto che il progetto nascesse proprio dentro MareCultura. Non abbiamo inserito la longevità nel programma perché è semplicemente un tema di attualità: l'abbiamo inserita perché ci consente di dare una prospettiva economica, sociale e territoriale a tutto ciò che MareCultura ha costruito in questi cinque anni. Il mare diventa benessere, la Dieta Mediterranea diventa qualità della vita, l'outdoor diventa prevenzione, l'artigianato diventa esperienza e le nostre imprese diventano parte di una nuova filiera della longevità.»

Vazzano prosegue: «La sfida che lanciamo come CNA Imperia è molto chiara: dobbiamo passare dalla stagione balneare alla stagione della qualità della vita. Non vogliamo certamente sostituire il turismo estivo, che rimane fondamentale, ma costruire accanto ad esso un'economia capace di vivere anche negli altri mesi dell'anno. Per troppo tempo abbiamo pensato di vendere il nostro mare principalmente attraverso ombrelloni e lettini. Noi crediamo che il Ponente possa offrire qualcosa di ancora più prezioso: il clima, la Dieta Mediterranea, il movimento, il benessere e uno stile di vita che questo territorio può proporre dodici mesi l'anno.»

«E non potevamo partire da un luogo diverso da Sanremo, città dei fiori e del clima. C'è qualcosa di straordinariamente contemporaneo nel recuperare la vocazione climatica che rese questa città famosa in Europa e reinterpretarla attraverso i bisogni di oggi: longevità attiva, prevenzione, movimento, alimentazione, socialità e qualità della vita. Con Franco Laureri abbiamo immaginato il Liguria Longevity Project proprio così: un progetto che nasce dall'esperienza di CNA Imperia e da MareCultura, ma che vuole progressivamente coinvolgere imprese, professionisti, istituzioni e comunità e diventare un modello permanente di sviluppo del territorio.»

La conclusione guarda già oltre l'edizione 2026:

«MareCultura per noi non deve essere il punto di arrivo, ma il luogo dal quale partire. Se riusciremo a mettere a sistema ciò che il Ponente possiede già, la longevità potrà diventare una risorsa per le persone, un'opportunità per le imprese e una nuova prospettiva di sviluppo per il territorio. È questa la sfida che CNA Imperia vuole lanciare da Sanremo.»

MARECULTURA 2026 – “Dove il mare incontra la longevità”.

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 – dalle ore 10 alle 23.

Pian di Nave – Sanremo.

Organizzato e promosso da: CNA Imperia – Comune di Sanremo – CNA Turismo e Commercio.

Con il patrocinio di: Regione Liguria – Artigiani In Liguria – CNA Imprese e Territorio – Arti-Turismo.

Progetto: Liguria Longevity Project – Healthy Ageing.