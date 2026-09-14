Daniele Berro e Andrea Iacona, figuranti del "Super Karaoke" 2026, presentano Remnant Evil, una serie basata su Resident Evil

"Stavamo morendo dalla voglia di annunciarlo! Preparatevi a entrare in un universo parallelo a quello di Resident Evil”, dicono Andrea Iacona, Daniele Berro e Fabio Defilippo, produttori esecutivi del primo episodio, che hanno voluto finalmente condividere il significato di questo titolo, molto vicino a quello di “Resident Evil” ma decisamente più appropriato e significativo.

Infatti, dopo aver recentemente pubblicato il primo episodio di questa serie su YouTube il 27 febbraio, parallelamente all'uscita di Resident Evil requiem, nono capitolo della saga videoludica, hanno iniziato a prepararsi per le riprese del secondo episodio. Attualmente hanno registrato presso il “Corpo di guardia delle antiche prigioni” del Comune di Seborga, il 15 giugno, dove, con l'assistenza di Miriam Ferretti, una templare del luogo, hanno realizzato le riprese all'interno della prigione. Qui, le riprese si sono concentrate su Chiara Monachello, attrice genovese, che assume il ruolo della protagonista della serie!

Ma che cosa si intende per “REMNANT EVIL”?

“Innanzitutto, la traduzione in italiano del titolo è IL MALE RESIDUO e si tratta di una tossina”, dice Fabio Defilippo (che ha proposto questo titolo per la serie), “e questa è capace di trasformare gli esseri umani in creature che mantengono un residuo comportamento umano; ovvero mantengono un piccolo comportamento o abitudine, proprio come in Resident Evil,requiem.”

Andrea Iacona aggiunge: “La “tossina” viene estratta da una pianta dell'Europa Orientale, denominata “Gastrodia Elata” (un'orchidea parassita realmente esistente) che, nella nostra lore, viene combinata e ingegnerizzata con altre piante della famiglia Solanaceae, creando un fiore ibrido che produce un nuovo alcaloide, il quale si lega in modo permanente ai recettori muscarinici.

Il nome scientifico è “Nepenthes marionetta” o “polvere del burattinaio”.

Perché questo fiore ibrido dona l'effetto di “zombificazione”? Ce lo spiega Daniele Berro:

“La scopolamina blocca i recettori muscarinici (potente anticolinergico): impedisce la formazione della memoria (amnesia). Induce uno stato di delirio confusionale in cui la persona è sveglia ma disconnessa dalla realtà. Aumenta enormemente la suggestionabilità (la vittima obbedisce a comandi semplici senza opporsi). Causa paralisi parziale, bocca secca, pelle arrossata, febbre, ecc. Non è un vero "controllo mentale", ma crea una vulnerabilità estrema: la persona appare "vuota", obbediente, e poi non ricorda nulla”.

Un'origine “reale” (le piante esistono davvero). Un effetto da vero horror biologico!” conclude Daniele.

Andrea Iacona e Daniele Berro (li vuoi conoscere? Trovali su IG: @andreaiaconafilmproducer e @dott.berro) sono entrambi produttori esecutivi del primo e secondo episodio e sono incaricati di occuparsi dei fondi della serie, mantenendo sotto controllo tutti gli aspetti fondamentali del piano di produzione.



Daniele Berro a sinistra, Andrea Iacona al centro, Fabio de Filippo a destra

Andrea comparirà nel secondo episodio nel ruolo di Albert Huxley (che ovviamente è un omaggio al ruolo iconico di Albert Wesker, ma in una versione alternativa e più giovane), un ricercatore medico incaricato di ottenere risultati positivi da questa “tossina” (che sostituisce il “virus” di Resident Evil) somministrata forzatamente alla protagonista Lisa Travis (la versione di Lisa Trevor di Resident Evil, il remake del 2002), interpretata da Chiara Monachello.

Li vuoi conoscere? Trovali su IG

https://www.instagram.com/andreaiaconafilmproducer

https://www.instagram.com/dott.berro

(Vuoi conoscere Chiara? Scoprila su IG: @chia0297)

https://www.instagram.com/chia0297

Daniele, invece, si sta preparando per il ruolo del sottufficiale di polizia Marwin Brown (che ovviamente ricorda il ruolo di Marvin Branagh di “Resident Evil 2”), ma è ancora troppo presto per rivelare la trama di questo personaggio.

Fabio Defilippo, di Sanremo (lo vuoi conoscere? Trovalo su IG:

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Ricopre il ruolo tecnico di operatore video e della fotografia della serie. Fabio è un attore emergente appassionato non solo della recitazione ma anche del cinema a 360 gradi; difatti ricopre un ruolo importante all'interno della serie: il Maggiordomo di Lord Spencer (interpretato da Claudio Badano, sempre assistito dalla sua collaboratrice, interpretata da Emma Faviere). Questi ultimi (marito e moglie), entrambi di Imperia, sono attori che fin da subito hanno creduto nel progetto seriale proposto da Andrea Iacona.



Fabio Defilippo, nel ruolo del Maggiordomo di Spencer



Emma Faviere nel ruolo dell'assistente di Spencer



Claudio Badano nel ruolo di Spencer

Vuoi conosce Claudio ed Emma? Trovali su IG:

https://www.instagram.com/badano.claudio

https://www.instagram.com/faviereemma

Sia Daniele che Andrea desiderano nominare, ringraziandoli, i soci e i produttori che stanno contribuendo a questo secondo episodio, ancora in fase di sviluppo:

Marianna Momo di Loano e Vittoria Ahapova di Sanremo sono aspiranti attrici e stanno intraprendendo un percorso cinematografico con il “sacro fuoco della recitazione” dell'Associazione cinema “ALI Artisti Liguri Indipendenti” di Andrea Iacona. Si stanno preparando per il loro primo vero ruolo! Entrambe, oltre alla recitazione, si assumono l'onere di rafforzare e dare un aspetto creativo alla gestione dei costi di produzione della serie, ricoprendo quindi i ruoli di “Produttrici”.



Marianna Momo



Vittoria Ahapova

Le vuoi conoscere? Trovale su IG:

https://www.instagram.com/mariannamomo

https://www.instagram.com/vittoria.vladi

Anche tu vuoi intraprendere un percorso cinematografico?

Segui il profilo IG:

https://www.instagram.com/sacrofuocodellarecitazione

Andrea e Daniele ricordano anche Antonio Esposito di Bussana e Sam Baker, di Catania, che contribuiscono a rafforzare e migliorare i costi di produzione, assumendosi, di fatto, il ruolo di “produttori associati”. Antonio non ha Instagram, pertanto rilasciamo solo quello di Sam: @sam.iltrashomante

Andrea non dimentica di citare anche coloro che hanno contribuito a livello logistico, i produttori associati del primo episodio:

Gianluca Circiello (vuoi conoscerlo su IG? @gianluca_circiello_90);

Marco Andrighetto (vuoi conoscerlo su IG? @marco_doc93);

Ciro De Martino (vuoi conoscerlo su IG? @_mr_hollywood_87);

Nicoletta Pellegrino (vuoi conoscerla su IG? @nicolettapellegrino);

Iris White (vuoi conoscerla su IG? @olja6989);

Tiziana Condina (vuoi conoscerla su IG? @condina.tiziana).

Il primo episodio sta avendo un buon riscontro di interazione ed è stato realizzato grazie agli investimenti dei produttori esecutivi e dei produttori citati sopra, e con alcune donazioni di “PASTA FRESCA MORENA”, di Ramon Bruno, titolare del pastificio ventimigliese.

Ed ecco qui la svolta: già fin dall'inizio delle riprese del secondo episodio di questa serie, altri imprenditori locali della provincia di Imperia hanno seguito l'esempio di Ramon del pastificio ventimigliese, contribuendo con delle donazioni per il progetto seriale.

Le attività imprenditoriali di Ventimiglia, oltre a Pasta Fresca Morena di Ramon Bruno, sono:

“Nuss”, di Estefania;

“Il Vesuvio”, di Augusto;

Oreficeria “Manca”, di Rosanna;

“Dejavù”, di Adelina;

“Scirocco Beach”;

“ContattOttico”, di Enza.

A Bordighera:

“Sant'Antonio 1889”, di Gerardo Ventrice;

“Hotel Rosalia”, di Davide e Dario Traverso.

A Sanremo:

“Gelateria del Porto”, dell'amministratrice Manuela Secone.

A Loano:

“Terreni Selvaggi”, di Thomas.

Andrea desidera ringraziare questi imprenditori locali perché è grazie a loro che è riuscito a raggiungere il “budget” per ricoprire i costi di produzione del secondo episodio. Invita a vedere, attraverso il suo profilo, i sostenitori dell’associazione i ringraziamenti dei soci dell’associazione:

https://www.instagram.com/videoalisocial

Quali sono le vostre impressioni su questa serie indipendente? Se non l'avete ancora vista, alleghiamo il link del primo episodio di REMNANT EVIL: la serie dedicata ai fan (e non solo) di Resident Evil, ma più inquietante e minacciosa che mai!

Per ulteriori informazioni è possibile seguire il profilo Instagram della serie:

https://www.instagram.com/remnantevilshortwebseries

Guarda direttamente il primo episodio:

REMNANT EVIL:1°EP OF AN ITALIAN WEB MINISERIES BASED ON THE RESIDENT EVIL SAGA!

Se siete FAN di Resident Evil, oppure siete interessati allo sviluppo di questa serie, Andrea conclude, potete fare una donazione libera attraverso il sito “gofundme”, una piattaforma che permette di ricevere contributi a libera scelta per ricoprire i costi di produzione della serie: CLICCA QUI

Per qualunque informazione è possibile contattare Andrea Iacona, il Presidente dell’Associazione, su WhatsApp al numero: +39 3205533478