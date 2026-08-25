Temporali e raffiche di vento, la notte movimentata in provincia di Imperia: oggi ancora instabilità

La notte appena trascorsa ha visto il passaggio di un fronte instabile che ha interessato in particolare la Francia e la Costa Azzurra, dove si sono concentrati i fenomeni più intensi. Anche la Liguria è stata interessata dal passaggio perturbato, con temporali di moderata intensità, numerose fulminazioni e raffiche di vento localmente molto forti. In totale, dalla serata di ieri, sono state circa 21 mila le fulminazioni registrate sull'intera regione. Una situazione che ha coinvolto anche la provincia di Imperia, seppur senza raggiungere i livelli di intensità osservati oltralpe. Il vento ha comunque lasciato il segno, soprattutto nelle zone più esposte. La fase perturbata, insomma, non è ancora completamente alle spalle.

In provincia di Imperia spiccano in particolare i dati anemometrici registrati nelle ore notturne. A Monte Maure, nel territorio comunale di Ventimiglia, la raffica massima ha raggiunto i 100 km/h, mentre a Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte, il vento si è spinto fino a 93 km/h. Valori significativi che fotografano bene la vivacità del passaggio perturbato, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai venti meridionali. La provincia di Imperia, inserita nella zona A, dovrà continuare a fare i conti anche oggi con condizioni marine non ottimali. Il bollettino regionale indica infatti mare fino a molto mosso sulle coste di ponente, con una tendenza al miglioramento prevista dalla serata.

Per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, l'instabilità sarà ancora presente, ma con caratteristiche differenti a seconda delle zone. I fenomeni più significativi sono attesi sul levante, in zona C, dove potranno verificarsi temporali forti fino alle ore centrali della giornata, con una probabilità destinata a diminuire nel corso della mattinata. Sulle zone B ed E sono invece previsti fenomeni moderati. Per quanto riguarda direttamente il ponente e quindi la provincia di Imperia, il quadro appare meno perturbato rispetto alle aree orientali della regione, ma non completamente stabile.

Per la zona A resta soprattutto l'attenzione sul vento e sul mare. I venti saranno infatti meridionali moderati, con rinforzi intorno ai 40-50 km/h sulle coste esposte della zona A e sul centro della regione. Un elemento da tenere in considerazione soprattutto lungo il litorale imperiese, dove il mare potrà raggiungere condizioni di molto mosso. La situazione dovrebbe comunque migliorare progressivamente nel corso della serata, quando è previsto un generale calo del moto ondoso.

Il flusso umido continuerà invece a interessare soprattutto il centro della Liguria. In serata sono possibili nuove piogge sulla zona B, anche sotto forma di rovesci, ma al più di moderata intensità. Per la provincia di Imperia le previsioni non indicano, allo stato attuale, una replica dei fenomeni più intensi osservati nella notte sulla Costa Azzurra. Resta comunque un contesto meteorologico dinamico, nel quale la stabilità estiva degli ultimi giorni lascia spazio a una maggiore variabilità. Il bollettino del Centro Funzionale della Protezione Civile segnala per oggi, sulla zona A, una situazione senza fenomeni da segnalare oltre agli elementi già evidenziati.

Il quadro resterà instabile anche nei prossimi giorni, con una possibile evoluzione verso un peggioramento più significativo nella giornata di venerdì. Per il ponente ligure sarà quindi importante seguire l'evoluzione delle prossime emissioni, soprattutto per quanto riguarda vento, mare e possibili precipitazioni. Intanto la giornata odierna dovrebbe trascorrere in provincia di Imperia con condizioni generalmente meno problematiche rispetto alle zone orientali della regione, ma con vento meridionale sostenuto sulle coste esposte e mare molto mosso. La tendenza al calo del moto ondoso dalla serata rappresenta l'elemento positivo più immediato. La parentesi di instabilità, però, non sembra destinata a chiudersi qui.