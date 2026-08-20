Consiglio comunale di Sanremo, Aurelia bis: la maggioranza si gioca la partita più delicata

Siamo ormai agli ultimi rintocchi prima del consiglio comunale monotematico di Sanremo sull'Aurelia bis, una riunione che segnerà anche uno spartiacque decisivo per il futuro dell'amministrazione cittadina.

Il tanto clamore dei giorni scorsi, le dichiarazioni arrivate a mezzo stampa troveranno finalmente una sintesi tra le aule di Palazzo Bellevue, per discutere di una delle opere più importanti del territorio: il confronto sulla questione ha infiammato le forze politiche, in particolare per quella che, a dire di molti, sarebbe stata una manchevole comunicazione nell'ultimo periodo sulla grande opera.

E proprio questo sarà sicuramente stato uno dei grandi temi affrontati durante la conferenza dei capigruppo di maggioranza nella giornata di ieri, una riunione che ha l'odore di un ritiro prima di una importante finale di coppa: mai l'amministrazione Mager si era ritrovata a dover affrontare un consiglio così delicato e a trovare anche la necessità di trovare una linea condivisa per uscirne insieme.

Anche perché le perplessità arrivano anche fronte interno: Sanremo al centro ha infatti invitato il sindaco a confrontarsi con Anas per discutere il ripristino degli svincoli in via Padre Semeria e Strada Bonmoschetto, ricordando il precedente progetto approvato nel 2023 durante il mandato dell'ex sindaco Alberto Biancheri, un progetto che sottolineano "era il risultato di una forte condivisione con tutte le rappresentanze consiliari". E non è da escludere che la richiesta di tornare al progetto precedente possa essere avanzata anche nel corso dell'imminente assise.

E a richiedere il ripristino dello svincolo nei pressi dell'autostrada è anche la componente di centrosinistra nella maggioranza, rappresentata da Pd e Generazione Sanremo, sottolineando l'importanza strategica dell'uscita.

Ma dopo il ritiro e la preparazione, si attende il fischio d'inizio di un consiglio comunale dalle temperature elevate, e non solo perché convocato il 20 di agosto, durante il quale i svolgerà la sfida più difficile finora affrontata dal sindaco Alessandro Mager e dall'assessore Massimo Donzella.