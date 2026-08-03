A Perinaldo il Coro Troubar Clair festeggia 40 anni: sabato in piazza con Mongioje e Balandrin di Nizza tra musica

Quarant'anni di vita associativa, di concerti, di incontri e di musica corale saranno festeggiati sabato 8 agosto alle 21 nella piazza di Perinaldo, dove il Coro Troubar Clair di Bordighera condividerà il palco con il Coro Mongioje di Imperia e il Coro Balandrin di Nizza. Un appuntamento che vuole celebrare una storia iniziata nel 1986 e cresciuta nel tempo attraverso esperienze musicali, collaborazioni e trasferte in Italia e all'estero. La serata sarà realizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Perinaldo, trasformando la piazza del paese in un luogo di incontro tra diverse realtà corali.

Il Coro Troubar Clair nasce a Bordighera nel 1986 per iniziativa di Mario Molinari, che ne ha assunto la direzione per lungo tempo. Una delle caratteristiche della formazione è stata proprio l'alternanza alla guida del coro, affidata negli anni anche a Cristina Orvieto e Paolo Caravati. Attualmente il direttore è Giacomo Perotto. Accanto alla vocazione propriamente corale, Troubar Clair ha sviluppato nel corso degli anni una significativa attività nell'ambito della promozione e dell'organizzazione di eventi culturali. Un percorso associativo lungo quattro decenni, costruito attraverso generazioni di coristi e un repertorio capace di spaziare tra epoche e linguaggi differenti.

In quarant'anni sono stati numerosi i concerti e i programmi proposti, con un repertorio che ha attraversato musica popolare, polifonia sacra, repertorio rinascimentale, musica contemporanea e progetti per coro femminile, fino alle esecuzioni con coro e orchestra. Importante, in questo senso, il rapporto sviluppato con formazioni orchestrali come l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e l'Orchestra giovanile Note Libere. Con quest'ultima Troubar Clair ha eseguito a Napoli la prima italiana di Seven Last Words del compositore americano John Trotta e, più recentemente, nell'estate del 2023 a Imperia, la Sunrise Mass di Ola Gjeilo. Esperienze che testimoniano la volontà del coro di confrontarsi con repertori e progetti musicali sempre diversi.

Il percorso artistico del coro è stato segnato anche da importanti appuntamenti internazionali. Tra quelli ricordati nella sua storia figurano l'Università di Coimbra nel 1992, il Santuario di Montserrat in Catalogna nel 1997, la rassegna corale di Miskolc in Ungheria nel 1999 e la Cattedrale di Winchester nel 2000. Nel 2013 Troubar Clair è tornato a Coimbra per la rassegna corale internazionale, occasione nella quale ha eseguito il Requiem di Gabriel Fauré. Non sono mancati, inoltre, il concorso di Vittorio Veneto, la rassegna corale di Roma, il festival di musica popolare di Agrigento e gli scambi con cori di Roma, Bologna e Sorgues, nel Vaucluse.

Ora il quarantesimo anniversario sarà l'occasione per tornare a cantare insieme, nel cuore di Perinaldo, accanto a due formazioni con cui condividere una serata all'insegna della coralità e dell'incontro. Troubar Clair, Mongioje e Balandrin porteranno nella piazza del paese voci e repertori differenti, unendo idealmente la tradizione corale del Ponente ligure con quella della vicina Nizza. Un traguardo importante per una realtà nata a Bordighera nel 1986 e ancora oggi impegnata nella musica e nella cultura. Quarant'anni dopo la nascita, la festa sarà soprattutto un nuovo appuntamento da vivere insieme, tra voci, musica e allegria.