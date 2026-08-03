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Economia | 03 agosto 2026, 13:11

Desbaratu e “U Giurnu du Rebaxiu”, grande partecipazione a Ventimiglia e Arma di Taggia, iniziative di Confcommercio

Grande partecipazione domenica a Ventimiglia per il Desbaratu, la storica manifestazione organizzata da Confcommercio della Provincia di Imperia, che ha raggiunto quest'anno la sua 106ª edizione.

Il Desbaratu organizzato nella giornata di domenica a Ventimiglia dalla Confcommercio ha riscosso notevole successo. La storica iniziativa, giunta all’edizione numero 106, ha raccolto pubblico italiano e straniero, con un ritorno da parte dei turisti del Nord Europa. 

Sottolineano il Presidente di Confcommercio Ventimiglia Dario Trucchi e la Vicepresidente Elisabetta Marchetti: “Non possiamo che esprimere soddisfazione per la riuscita del Desbaratu e rivolgere un ringraziamento al Sindaco e all'Amministrazione per l'apprezzamento che hanno dimostrato e a tutti i commercianti che con il loro impegno e la loro partecipazione anche in questa occasione hanno contribuito al successo della manifestazione”. 

Ottimo successo anche per “U Giurnu du Rebaxiu” svoltosi sempre domenica, ma a Arma di Taggia. Il numeroso pubblico presente oltre che sulle bancarelle di commercianti e ambulanti, con prezzi vantaggiosi, ha potuto contare anche su un’affascinante sfilata di moda, realizzata da alcuni negozi.   

Redazione

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