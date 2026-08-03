Desbaratu e “U Giurnu du Rebaxiu”, grande partecipazione a Ventimiglia e Arma di Taggia, iniziative di Confcommercio

Il Desbaratu organizzato nella giornata di domenica a Ventimiglia dalla Confcommercio ha riscosso notevole successo. La storica iniziativa, giunta all’edizione numero 106, ha raccolto pubblico italiano e straniero, con un ritorno da parte dei turisti del Nord Europa.

Sottolineano il Presidente di Confcommercio Ventimiglia Dario Trucchi e la Vicepresidente Elisabetta Marchetti: “Non possiamo che esprimere soddisfazione per la riuscita del Desbaratu e rivolgere un ringraziamento al Sindaco e all'Amministrazione per l'apprezzamento che hanno dimostrato e a tutti i commercianti che con il loro impegno e la loro partecipazione anche in questa occasione hanno contribuito al successo della manifestazione”.

Ottimo successo anche per “U Giurnu du Rebaxiu” svoltosi sempre domenica, ma a Arma di Taggia. Il numeroso pubblico presente oltre che sulle bancarelle di commercianti e ambulanti, con prezzi vantaggiosi, ha potuto contare anche su un’affascinante sfilata di moda, realizzata da alcuni negozi.