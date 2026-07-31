Shopping, benessere e mare: una giornata diversa al Molo 8.44

A pochi passi dal mare, il Molo 8.44 di Vado Ligure è il luogo ideale per trascorrere una giornata diversa, alternando shopping, movimento e tempo libero.

Durante l’estate il centro propone numerose occasioni nei propri negozi, con saldi e promozioni dedicate alla moda, allo sport, alla casa, alla cura della persona e agli acquisti quotidiani. Un’offerta ampia, pensata per chi vuole concedersi qualche ora di shopping senza rinunciare al piacere di vivere il territorio e la stagione estiva.

Il sabato mattina, inoltre, il primo piano del Molo 8.44 ospita lezioni gratuite di fitness e ginnastica posturale all’aperto, organizzate in collaborazione con “Il Giardino dei Sogni”.

Gli incontri iniziano alle ore 9 e le attività combinano esercizi di rinforzo muscolare, mobilità, stretching e allenamento funzionale, con proposte adatte a diversi livelli di preparazione.

Un modo semplice per iniziare il weekend con energia, dedicarsi al proprio benessere e poi proseguire la giornata tra negozi, servizi e una passeggiata sul mare.

L’ingresso alle lezioni è libero e gratuito. In caso di maltempo, eventuali variazioni o annullamenti vengono comunicati attraverso i canali social del centro.

Tra shopping, attività all’aria aperta e vicinanza alla costa, il Molo 8.44 offre così un’occasione in più per vivere l’estate in modo piacevole e completo, trasformando una normale giornata di acquisti in un momento da condividere con amici o famiglia.