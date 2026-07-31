L'Oroscopo dell'estate di Corinne

ARIETE

La vostra sarà un’estate incandescente, non solo per Saturno sverso e l’afa incombente, ma primariamente per la molteplicità di accadimenti e di incombenze che impazientemente vi aspettano sotto il solleone di due mesetti da cardiopalmo. Nulla andrà lasciato al caso in quanto dovrete calcolare le mosse di chiunque vi attorni od incrociate casualmente al fine di non incespicare in inconvenienti vari. Se una scoperta vi ha lasciato a bocca aperta metteteci una pietra sopra e chiedetevi piuttosto il perché una persona ha agito in una determinata maniera. Se invece siete stufi di un andazzo insoddisfacente starà unicamente a voi mutare lo stato delle cose prendendo delle decisioni fino a ieri posticipate e risolvendo ciò che è ancora in sospeso. In ambito sentimentale i liberissimi avranno modo di approfondire una accattivante amicizia, fare buffe esperienze e le donne, mettere in riga un viscido pretendente, tra maritati dissestati i litigi saranno assicurati, gli sposini novelli se la spasseranno e ferie stupende gusteranno, mentre una botta di autostima servirà a mitigare quell’ansia che sporadicamente assale. Gioie e delizie proverranno invece da una soddisfazione squisitamente personale. Riguardo i soldi e il lavoro, con Marte che dal 9 agosto al 28 settembre guarda di storto, gli stupori non mancheranno e un paio di accadimenti stizziranno. A ferragosto esprimete un desiderio visto che le stelle, se di umore giusto, lo esaudiranno. Una controllatina agli organi digestivi non guasta a chi già di per sé soffre di reflusso o colite.

TORO

Apprestatevi ad un’estate mutevole pari alle persone con cui tratterete e con le quali cercare di ragionare sarà come fare un buco nel mare… Ma, dopo le trascorse impennate, abbisognate di chiudere i battenti, allontanarvi dal solito ambiente, coccolarvi interiormente, fregarvene degli stolti e aprirvi ad una stagione discretamente promettente a parte un inconveniente, un’indignazione e un limitato spirito di sopportazione… In uno o più frangenti infatti la pazienza evaporerà favorendo scatti di nervi, somatizzazioni, sbuffi persistenti e grugni permanenti… Con la complicità di stelline vezzose e compiacenti, le pulzelle si innamoreranno, i single non sapranno come dichiararsi e taluni accoppiati, tra scaramucce, bacetti e diletti, si barcameneranno così come, da buoni zucconi, a forza di insistere, verrete a capo di una delicata questione volgendola a vostro favore. Se fattibile alzate le tende e, senza pensarci su due volte, concedevi un viaggetto, mettete la pancia al sole, effettuate un acquisto a lungo ambito, ascoltate i consigli altrui e non temiate di reclamare diritti e priorità. Non date altresì bado all’altrui gelosia partendo dal presupposto che è meglio fare invidia che pietà e godetevi appieno questa pausa estiva prima di ritornare al rusco ed ansimare. In tema di salute le flogosi abbonderanno specie se non saprete rinunciare a succulenti manicaretti. Attenti altresì a non scivolare! A ferragosto succederà un evento inatteso o vi ritroverete con un gruppetto a cui la simpatia non fa difetto. Un comunicato vi lascerà allibiti.

GEMELLI

Se tante cosine son cambiate rispetto all’anno scorso quasi certamente vi chiederete: ma questa un’estate caustica o finalmente più decente? Beh … consideratela una stagione particolare invitante a posare lo sdrucito cappotto di mesi non propriamente prelibati, placidi o pacati … Marte nel segno, fino all’11 agosto, suggerisce di osare, darvi da fare, cacciare i brutti pensieri a favore di un ottimismo sicuramente più congeniale al fine di tagliare un traguardo peculiare... La tenacia verrà premiata e un merito, pur se non nell’ immediato, riconosciuto, ma voi intanto cominciate a sognare e a gettare le basi per l’avvenire. Nell’arco di una ventina di giorni, un magone accrescerà la tensione, ma vi riscatterete alla grande, togliendovi dieci mattoni dallo stomaco e ritrovando la voglia di vivere intensamente ogni ghiotto attimo elargito dalla spilorcia sorte… Qualcheduno vedrà rompersi una storiella altri si infatueranno, altri ancora un bel viaggio effettueranno mentre, gli insoddisfatti o gli angosciati, grazie ad un comunicato bello e mozzafiato, faranno salti di gioia insieme ad un familiare che avrà a sua volta superato una gatta da pelare. Avete sette camicie sudato e qualche soldino racimolato? Allora non esitate a togliervi un capriccio, comprare ciò che vi gusta e godervelo alla faccia degli astiosi e degli invidiosi. Poi assecondate il partner in una richiesta e non siate, nei confronti del medesimo. troppo esigenti. New da un figliolo e da un parente. Se vi sentite fiacchi e spossati ricaricatevi con vitamine e prodotti naturali… Il ferragosto riserverà qualcosina di speciale.

CANCRO

È arrivata l’ora di staccare la spina e riposare in quanto, che lo ammettiate o meno, siete stanchi, disincentivati, mezzi intronati e sfibrati al punto di sproloquiare e sbuffare, prendendovela addirittura con chi non ne può niente del vostro umore oscillante… Per taluni, fin qui, l’anno non è stato eccelso quasi il fato si fosse sollazzato a far pagar carucci quei guizzi di ilarità spentisi sul braciere di questioni da definire, ugge varie o obbligo di far buon viso a cattivo gioco tenendovi dentro, per amor di pace, tutto ciò che faceva penare. Per codesta ragione, se le ferie non le avete già consumate o non vi sono impedimenti, converrebbe pensarci seriamente e depurare la mente escogitando pure dei bei combini insieme a chi sa fare divertire. In famiglia, oppure tra qualche sconquassato accoppiato, tirerà aria di maretta ma il malumore, scendendo a compromessi svanirà in fretta a parte chi invece opterà per drastiche soluzioni, mentre, con il beneplacito di Venere, chi sta cercando l’amore o delle frugali storielle, verrà ampiamente accontentato. Da lontano giungeranno dei comunicati atti a lasciarvi di stucco e dovrete rimediare ad un vostro o altrui sbaglio. Quando siete in giro badate a non smarrire chiavi, oggettini e non lasciate nulla di incustodito, neppure il cellulare! Tassativo altresì guardare il listino prezzi prima di pranzare in località di villeggiatura, curare l’alimentazione e misurare regolarmente la pressione. Prima di ogni esposizione ai raggi solari spalmate una crema ad alta protezione! A ferragosto accadrà qualcosa di speciale!

LEONE

Malgrado il caldo imperversi lasciandovi depauperati e frastornati, sappiate che l’estate vi refrigererà psicologicamente favorendo dei giorni convulsi ma accattivanti…. Non saranno tutte rose e fiori visto che dovrete essere presenti con un maturo familiare, spronare degli indecisi, badare a non restar gabbati e mettere dei paletti a chi sta approfittando della vostra magnanimità! Con Giove in poppa, agosto e la prima quindicina di settembre, sembrano essere i periodi ottimali per bighellonare, folleggiare, vendere o comprare… Un’amica vi darà sagge dritte ma nel contempo allontanate dalla cerchia una mai contenta di niente. Talune appartenenti al gentil sesso cerchino di avere le idee più chiare riguardo un tipo più furbo che bello mentre, chi trascina una storia incasinata lasci perdere a favore di qualcosa di più tranquillo… Se le ferie le avete già esaurite, tornati a casa, avrete un mucchio di cose da sbrigare, se invece dovete ancora partire preventivate qualche minuto inghippo e, se rimanete al paesello, pigliatevi egualmente qualche giorno di riposo. E poi siate speranzosi: da settembre ribalterete una fettina di esistenza pensando ad ottimizzare un settore stante a cuore con la certezza di riuscirci egregiamente. Un paio di novelle sbalordiranno, un merito vi inorgoglirà, un mellifluo personaggio trarrà in inganno e una sorpresa vi allieterà. Occhio a non infortunarvi e contenetevi col bere e mangiare specie se il colesterolo o la glicemia fan tribolare… Per il vostro compleanno le stelle vi regaleranno qualcosina di inaspettato e speciale!

VERGINE

Qualcosa lo state attendendo: forse una riscossione, la coronazione di un sogno, una maggior tranquillità, un’atmosfera meno pregna di asperità ma, poiché la manna non scende mai da cielo e l’albero della cuccagna non esiste neppure sulla punta della più alta montagna, dovreste darvi una smossa, scrollare chi seguita a tentennare o riprovare in un intento accantonato o rimandato… In ciò il sestile di Marte, dal 12 agosto, offrirà l’opportunità di modificare ciò che non funge nella quotidianità, così come anelerete starvene in panciolle lungi da fracassi e gradassi, optando per una villeggiatura entusiastica ma genuina, discosti da chi seguita a picchiare sul medesimo tasto e da una mansione che, per bella o brutta sia, le forze se le sta portando via… Approfittate del summenzionato passaggio planetario per far della vostra vita un inventario, sfidare la dea bendata giocando al Lotto la vostra data, occuparvi di faccende delicate, comperare quello che vi piace, allontanare gli stolti malgrado vi scontriate con tanta di quell’imbecillità dall’ipotizzare che la normalità sia una rarità… Le giovani coppiette potrebbero sentir la cicogna svolazzare e quelle squinternate tireranno innanzi a suon di bisticciate… Un paio di scoperte vi allibiranno. Qualche nativo inoltre si dovrà preparare ad un prossimo settembrino evento speciale. Abbondate in pesce, frutta, verdura, fate un sano movimento e a ferragosto combinate un bel ritrovo! Siate prudenti sulla strada e nel maneggiare aggeggi taglienti. Ferragosto originale.

BILANCIA

Fregarvene altamente di gente assai opportunista e scarsamente intelligente è l’unica maniera per non rodervi il fegato o seguitare a rimuginare su chi non merita attenzione accostandovi così serenamente ad un’estate gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Una capatina al mare o in collina distenderà i salticchianti nervetti ma, se per vari motivi, non andate da nessuna parte, dedicate le vostre orette alle persone predilette o a sistemare pian pianino delle cosine a cui tenete. Ricontattate una confidente: ne trarrete sicuramente dei vantaggi scoprendo magari una verità ben diversa da come vi era stato proferito e riferito… d’altronde andare in fondo alle cose è un vostro sacrosanto diritto al di là di angherie e sordide bugie… Dare e ricevere rispetto rendesi tassativo e se un rapporto interpersonale ha dato segni di cedimento mettetecela tutta al fine di ripristinarlo evitando di sbraitare o ascoltare le idiozie di chi agisce dietro le quinte con l’unico scopo di farvi litigare e se di fastidi ne avete tanti sappiate che presto li incenerirete... Bene per quelle coppiette che, evadendo dal solito habitat, si divertiranno assai. La pazienza difetterà nel trattare con una persona dalla duplice personalità mentre delle gioie proverranno da affascinanti soggiorni, adolescenti, bimbetti o animaletti. Saturno imbronciato e Marte avverso propineranno, ai nati in ottobre, qualche inconveniente Propensione al mal di stomaco o doloretti sparsi. Una bella sorpresa vi aspetta intorno ad un ferragosto veramente colmo di sorprese.

SCORPIONE

Tra arrabbiature, nuove conoscenze e buffe esperienze questa strampalata estate volerà e non vedrete l’ora che un evento maturi in quanto apportatore di maggior serenità… Una pecca potrebbe provenire dalla quadratura di Giove atta a minare le finanze, porvi dinanzi a dilemmi, rimanere delusi dal comportamento di un soggetto ripugnante, inceppare in contrattempi o dover trovare una soluzione a qualcosa che proprio non riuscite a digerire… In compenso gioirete per un episodio trepidante, nutrirete sensazioni mai provate, vi trastullerete con amici, riceverete notizie impensate e vi cullerete sull’onda di giornate sfiziose e movimentate… Un viaggio, se prudentemente effettuato, vi entusiasmerà, se invece restate a casa concedevi meritate pause di relax. Qualche coppia opterà per una vacanza cortina ma carina, i mal appaiati si scherniranno vicendevolmente bisticciando per tutto o niente mentre, chi va d’accordissimo, vivrà attimi indimenticabili. Rivedrete un essere caro, farete un incontro casuale, varierete look e sistemerete una faccenduola di cui pochi sono al corrente. Ciononostante qualcheduno, con frecciatine mirate, avrà il potere di farvi salire i fumenti. Un paio di accadimenti, intorno a ferragosto, vi scombussoleranno, una femmina aumenterà l’affanno e un conto vi lascerà di baccalà. Bene per chi, in ferie, va dopo il 12 agosto. Non trascurate la salute, effettuate un controllino generale e non tracannate bevande troppo gassate… Contatti con dottori e problemi dovuti ad una errata alimentazione.

SAGITTARIO

Dopo il tour de force primaverile e le rogne varie è scoppiata un’estate scottante e riverente propensa a costellare il cammino di rose e belle cose… Il trigono di Saturno agevolerà gli audaci: affogate quindi apprensioni, agitazioni, fobie e spassatevela in quanto necessitate di far svaporare il fumante cervello, vedere nuovi visi, sonnecchiare, amoreggiare, concedendovi alle grazie di una stagione voluttuosa, maliosa, ricca di scorribande e, alla faccia della dieta e dell’ago della bilancia, luculliane abbuffate con contorno di risate… Parteciperete a dilettevoli spettacoli, per qualche meta marina o montana librerete e, sul filo dell’eterna indecisione, non saprete se respingere o accettare una piccola trasgressione… Taluni maschietti invece si sentiranno attratti da una enigmatica donzella. Un neo sarà costituto da una latente preoccupazione, un acciacco da lenire, un’idea non corrisposta, una buffa proposta, un’improvvisata, una mini sosta forzata, un piacere negato e delle contiguità con un soggetto tirchio, stranito e intronato… Una novella, intorno a ferragosto, vi irriterà ma, quasi in contemporanea, una posteriore rallegrerà e in fatto di finanze dovrete reclamare diritti e spettanze. Gioie da un proselito e serate magiche ed incantate. Propensioni ad eritemi, rossori agli occhi, fastidi ai denti, mal di pancia o sbalzi pressori. Se andate in giro, per debellare virus vari, portatevi appresso del bicarbonato dell’aceto e del limone da cospargere nel bagno della locazione in cui soggiornerete: l’igiene totale sarà garantito.

CAPRICORNO

La vostra sarà un’estate da omaggiare con equilibrio, una manciata di buonumore, un granello di pazienza e uno spizzico di temerarietà considerate le innovazioni che fremono impazienti dietro le cortine di un autunno sorprendente… Se il velo della tristezza ha appannato i pensieri, il vento scompigliato le idee, le nubi ottenebrato dei giorni più turbolenti di un ciclone, pian pianino risalirete la china malgrado qualcosa seguiti a preoccupare…Decisioni, conti da far quadrare, soggetti da spronare, scompigli e baraonde, incavolature e compiacenze, caratterizzeranno dei giorni intensi nel corso dei quali può accadere il prevedibile e l’imprevedibile… Insomma date poco per scontato e accontentatevi di ciò che passa il convento senza esagerare con gli sborsi visto che le faccende da sistemare, in autunno, saranno tante… Anche in ambito affettivo qualcosa lo vorrete o dovrete variare. Bene invece per i vacanzieri e per chiunque si trovi fuori dal proprio paese. Chi costretto invece a lavorare troverà ugualmente il modo di divertirsi, ridere e scherzare. A ferragosto combinate una bella scorpacciata, una notte sotto le stelle e sicuramente vi divertirete. Un problemino potrebbe provenire da un malatino, un acciacco, un anzianotto, una questione materiale, un calo di tono, un tipo sibillino, un aggeggio che si guasta o qualcheduno a cui stare accanto in un momento delicatino. I nati in gennaio dovranno sistemare qualcosa in casa o rinviare degli appuntamenti. Attenti pure alle mani leste e ai soliti guastafeste. Fastidi alle giunture. Tassativo non trangugiare bevande ghiacciate!

ACQUARIO

Il termometro di agosto marca “sereno variabile” nel senso di barcamenarvi tra alti e bassi quasi non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto anelate o temeste di muovere degli importanti passi… Ma non andate in tilt perché qualsiasi eventuale magone, con il sostegno di Giove il pazzerellone, si dissolverà a patto di non cascare tra le braccia del nervosismo o della depressione e se l’attività e i soldini lo consentono, sganciatevi dai soliti impegni magari tramite un giretto nel posticino prediletto… Muso lungo e sguardo torvo non gioveranno all’amore e, affinché la vostra testolina sia libera da dubbi e la pace interiore salvaguardata, rendesi tassativo far qualche concessione e non bisticciare per delle sciocchezze. Un familiare o conoscente abbisognerà di conforto o schiverà fortuitamente un impiccio, un impaccio o un fattaccio… Approfittate altresì di una congiuntura propizia al fine di ottenere giustizia riguardo una tiritera che si trascina dalle calende greche e concedetevi un sano meritato riposo. Un discorso a parte meritano le amicizie perché in mezzo a quelle avariate ve ne sono di valevoli da rivalutare senza ascoltare chi ve le vorrebbe far allontanare. L’alato Mercurio invece favorirà un guaio scampato, un annuncio impensato, un incontro occasionale e un ferragosto assai singolare. Dovrete altresì sostenere delle spese e mettere in riga chi accampa assurde pretese. Le infiammazioni abbonderanno e lo stomaco a volte singhiozzerà. Occhio pure alle insolazioni, agli insetti e agli acquazzoni!

PESCI

Immergetevi nell’ oceano delle belle speranze perché questa sarà una stagione da vivere intensamente e per la quale varranno delle regole fondamentali tipo: scappare da habitat opprimenti, salvaguardare il benessere, amare, folleggiare e brindare a dei piccoli successi personali. Certo che i corrucci non mancano ma, muovendo un passettino alla volta, ogni magagna verrà risolta: basta crederci fermamente e lottare per ciò in cui fermamente credete… Marte, in trigono al Sole dal 12 agosto al 28 settembre, appoggerà chiunque ambisca ottimizzare la quotidianità o risolvere una questione attigua ad affetti, lavoro, incartamenti, salute o valute. Non siate solo troppo impulsivi, cercando di riflettere prima di agire e parlare, coltivate un’amicizia, concedetevi dei week end festaioli, recatevi ai monti o al mare e, tra un’anguria e un gelato, pensate seriamente ad un autunno abbastanza interessante ma altrettanto spossante. Fattibili dei bisticci con chi reputate non vi comprenda ma anche delle gaiezze propense a cancellare le passate asprezze. Degli inviti o delle serate in allegria daranno input ed euforia mentre un buffissimo accadimento provocherà uno spizzico di stordimento Fattibili per voi o familiari dei contatti con enti sanitari. Ovunque andiate o restiate tutelatevi dal maltempo, dal fuoco e dalle bidonate! Tra pranzi, cenette e spuntini il colon e lo stomaco faranno i birichini. Il 10 agosto non dimenticate di volgere gli occhi al cielo per chiedere, a quelle stelline, mocciose e carine, di aiutarvi a concretizzare ciò che sta a cuore.

Con l’augurio che le stelle illuminino i sogni, le speranze e la vostra estate!