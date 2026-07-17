L’Oroscopo di Corinne dal 17 al 23 luglio

ARIETE : Pur se stremati dal caldo vi darete da fare al fine di mutare ciò che non aggrada e in ciò vi saranno d’aiuto persone capaci di risollevare il morale e darvi quell’input che da un po' mancava. Si sa che Saturno osteggia ma voi non demordete e non buttate all’aria una bella opportunità… Qualcuno avrà il potere di farvi sclerare mentre un invito ringalluzzirà. Fastidi per un familiare. Nel week end combinate qualcosa di sfizioso e proteggete gli occhi da irritazioni.

TORO : Giove quadrato al Sole non arrecherà immani danni se non quello di sollazzarsi a fare dispettucci immettendovi in situazioni talmente burlesche dal poterle paragonare ad una commedia di Goldoni … Una soddisfazione deriverà dal dare scacco matto a vanesi interlocutori, gustare le prossime giornate, rinvenire una soluzione a ciò che angustiava. Serate briose se trascorse davanti ad una ghiottoneria o un gelato sotto il cielo stellato… Scampagnata, viaggetto o diletto.

GEMELLI : La settimana appare essere abbastanza impegnativa e non scevra di problemini, decisioni da pigliare, soldi da sborsare, arrabbiature o appuntamenti da posticipare. Eppure il buon Giove permetterà di vedere andare ogni pedina al suo posto… Un ritrovo, una gitarella, quattro chiacchiere o il supporto di una persona positiva solleveranno il morale così come vi attende un week end anomalo o speciale. Propensione alle infiammazioni. Non uscite nelle ore di punta!

CANCRO : Malgrado la pigrizia mentale appanni le idee fatevi egualmente promotori di qualche iniziativa, frequentate allegre combriccole, non lasciatevi sopraffare da cupi pensieri e concedevi un break ai monti o al mare. Un neo è costituito da un corruccio familiare, da una situazione privata da chiarire, da una scelta da compiere e una salute da tutelare. Dovrete altresì sopportare un soggetto barboso riscattandovi però in un mirabile week end. Il compleanno sarà assai peculiare.

LEONE : Più molli di una pappetta ciondolerete a destra e a manca crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo così come abbisognerete di consigli al fine di contrastare un’iniquità. Un congiunto impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra brontolii ed esultanze, la settimana volerà! Se partite per le ferie siate molto prudenti. Sabato pasticciato.

VERGINE : Emotivi, ansiosi, nervosi, tenderete a commettere errori, gaffe, smarrire oggetti e testolina, scordare scadenze o ricorrenze, andando nel pallone quantunque di punto in bianco qualcosa vi mettesse in agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste vi rallegrerà mentre, sul fronte privato od operativo, aspettatevi una novità! Sulla strada niente imprudenze onde scagionare un inconveniente. Abbondate in pesce, frutta, verdura e badate a non strafare…

BILANCIA : Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti anche se non vi andrà di dare spiegazioni a chi reputate non vi capisca propendendo ad immusonirvi. In amore ci sarà chi farà faville e chi invece, a seguito di malintesi, con il partner bisticcerà. Approfittate altresì del primo quarto di Luna, che il 21 luglio si forma nella vostra costellazione, al fine di decollare nei settori stanti a cuore. Soldini da spendere con cautela o conti salati da pagare. Delusioni da donne.

SCORPIONE : Ma sono i disguidi a sbucare dal niente o voi ad ingigantire problematiche risolvibili con tenacia e fermezza? In effetti, con Giove che guarda di cagnesco, il momento non è esilarante, la fiacchezza spadroneggia e un individuo, indipendentemente dal ruolo ricoperto, indispettisce però, dopo peripezie varie, ancora una volta la spunterete e all’ostacolo sormontato brinderete. Questione materiale da definire. Week end gaudente. Attenti alle punture di insetti!

SAGITTARIO : Periodo di ferie, fate incantate e sogni da affidare alle notti stellate … Per quanto vi concerne dovreste imparare ad estrinsecare le emozioni: reprimerle non farebbe che alterare la visione di una realtà da affrontare con saggezza e maturità! Riceverete dei buffi comunicati, taluni parteciperanno ad una cena o ad un ritrovo gioviale ma non privo di sorpresina finale … In amore date poco per scontato ed aspettatevi l’inaspettato! Domenica andate al freschetto.

CAPRICORNO : Si delinea una settimana più curiosa di una comare: vi capiteranno infatti dei fatterelli ridicoli, dovrete sopperire a delle spese e, in casa o fuori scoppierà qualche emotivo temporale al punto di seguitare a bofonchiare. Simultaneamente riceverete una novella inaspettata o sistemerete una questione delicata. Se lo stato di salute lascia a desiderare fate delle analisi curando sia l’alimentazione che la circolazione. Stress alle stelle. Bene invece per i vacanzieri.

ACQUARIO : Anche i più pessimisti vedranno finalmente uno spizzico di luce brillare in queste caldissime giornate… Ciononostante voi continuate imperterriti a mantener viva la diffidenza visto che un soggetto è molto differente da come sembra. Per il resto non avrete di che lamentarvi anche se un intoppo farà salire i fumenti. Lavoro permettendo evadete, chiudete i battenti, riposate la mente e programmate qualcosina di sfizioso e carino. Sorpresina in arrivo.

PESCI : Avrete tanti assi nella manica: usateli sapientemente cercando di distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti a sminuire chi conoscete… Poi pensate alle ferie, alla pace interiore, coccolate chi vi vuole bene, attaccate i bronci al chiodo, variate look e valorizzatevi! Un soggetto reclamerà spettanze assurde ma poi tutto svanirà in una bolla di sapone. Domenica incandescente. Stomaco gemente. Favore da ricambiare e ritrovo ruspante.

E che, nell’oscurità, si accendano le stelle della pace e della serenità…