CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, venerdì 31 luglio 2026

In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 14.30 - 17.30 – 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ODISSEA – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 16.00 – 20.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

- MINIONS & MONSTERS – ore 18.45 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.15 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 19.30 – 22.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- DEEP WATER – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Renny Harlin - con Ben Kingsley, Aaron Eckhart, Angus Sampson, Kelly Gale, Rob Kipa-Williams - Azione/Drammatico/Horror – “Durante il volo internazionale da Los Angeles a Shanghai, un incendio nella stiva causa un'esplosione distruggendo un motore. Il comandante Rich e il primo ufficiale Ben tentano un ammaraggio di emergenza mentre i passeggeri sbalzano fuori dall'aereo che poi impatta contro una barriera corallina spezzandosi in tre tronconi. I sopravvissuti si ritrovano intrappolati tra le lamiere del velivolo che affondano lentamente, soli in mezzo al mare e senza nessuna possibilità di essere soccorsi. In più in acqua ci sono degli squali pericolosissimi che fanno fuori alcuni di loro. Malgrado la tensione, Ben riesce però a prendere in mano la situazione mettendosi a capo delle operazioni di salvataggio. I superstiti dovranno così mettere da parte i loro conflitti personali per cercare di sopravvivere...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.15 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ODISSEA – ore 21.15 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ODISSEA – ore 20.45 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.15 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ODISSEA – ore 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it