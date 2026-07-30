CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, giovedì 30 luglio 2026

In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 1 e 2 del cinema Imperia di Oneglia e all'Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 17.30 – 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- ODISSEA – ore 17.00 - 20.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.15 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ODISSEA – ore 21.15 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ODISSEA – ore 20.45 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.15 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.30 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ODISSEA – ore 17.30 - 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SPIDER-MAN - BRAND NEW DAY – ore 21.00 – di Destin Daniel Cretton - con Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal - Azione/Avventura/Fantasy – “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato...”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it