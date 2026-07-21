CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 21 luglio 2026

In locandina e nelle immagini il film all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ODISSEA – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- ODISSEA – ore 20.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- MINIONS & MONSTERS – ore 18.30 – 21.00 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GENTE DI ROMA (2003) – ore 18.45 – di Ettore Scola - con Valerio Mastandrea, Sabrina Impacciatore, Arnoldo Foà, Antonello Fassari, Stefania Sandrelli - Commedia – “Dall'alba al tramonto di una giornata qualsiasi nella capitale seguiamo il percorso e passeggeri di un bus guidato da un'autista ed entriamo nelle vite di persone che frequentano spazi e luoghi della città. Si inizia con un uomo che lascia la propria famiglia per andare al lavoro per poi scoprire che è stato licenziato ma non ha ancora trovato la forza di dirlo a casa. Da qui prendono le mosse situazioni, persone e personaggi alcuni dei quali possono definirsi tipicamente legati al contesto specifico dell'Urbe mentre altri si potrebbero tranquillamente incontrare anche in altre metropoli, italiane e non. Come la giovane donna che pratica la rilassante pratica marziale Tai Chi, salvo poi correre già sotto stress all'auto per andare a risolvere una questione di lavoro....”

Voto della critica: ***

- LA CASA: IL ROGO DEL MALE – ore 21.15 – di Sébastien Vanicek - con Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, Erroll Shand - Horror – “Dopo la perdita del marito, una donna cerca conforto presso i suoceri nella loro isolata casa di famiglia. Mentre uno dopo l'altro vengono trasformati in ‘Deadites’ - rendendo l'incontro un infernale riunione di famiglia - lei scoprirà che i voti pronunciati in vita... continuano a vivere anche oltre la morte...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ODISSEA – ore 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MICHAEL – ore 21.15 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- LA VITA VA COSÌ – ore 21.30 – di Riccardo Milani - con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi - Commedia – “1999. Efisio Mulas vive in una casa sul magnifico mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche sulla spiaggia. Sua moglie e sua figlia Francesca si sono trasferite nel paese vicino, Bellesamanna, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, che vuole costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa, gli offre una cifra consistente per andarsene. Gli abitanti di Bellesamanna hanno già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, anche perché è stata promessa loro l'assunzione (in ruoli ancillari, naturalmente) nel futuro resort, ma lui ripete che ‘casa sua non ha prezzo’. Dunque l'amministratore delegato del gruppo immobiliare manda sul posto il suo fidato capocantiere, Mariano ‘il palermitano’, per convincere Efisio a cedere. E Francesca si ritrova in mezzo fra la solidarietà verso il padre (e la terra di Sardegna) e l'ostilità della sua comunità...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ODISSEA – ore 17.00 - 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it