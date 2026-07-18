CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 18 luglio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Politeama di Diano Marina



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ODISSEA – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TOY STORY 5 – ore 17.00 – di Andrew Stanton, McKenna Harris - con le voci di Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Ilaria Stagni, Katia Follesa, Federico Basso – Animazione – “Jessie è terrorizzata che la sua bambina, Bonnie, la abbandoni come avevano fatto a suo tempo l'amata Jennifer e poi Andy, perché quando i bambini crescono accantonano i giocattoli che avevano ‘da piccoli’. Ma adesso è arrivata una nuova, inattesa rivale: la tecnologia, che attraverso mille dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare nella realtà. L'era dei giocattoli sembra dunque proprio tramontata, e gli amici di Jessie - da Rex a Dollie, da Slinky Dog a Mr e Mrs Potato - temono un imminente destino di estinzione. Quando i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede perduta e chiede l'auto di Woody e Buzz, nonché di tutti gli altri amici di sempre, a partire dal fido destriero Bullseye. Nel frattempo da un container escono decine di Buzz Lightyear che individuano in Jessie e la sua stella da sceriffa il comando stellare che sono destinati a incontrare. E il Buzz originario cerca il momento giusto per chiedere a Jessie di unirsi a lei per sempre...”

Voto della critica: ****

- ODISSEA – ore 20.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- MINIONS & MONSTERS – ore 18.30 – 21.00 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- AGENT OF HAPINESS – ore 18.45 – di Arun Bhattarai, Dorottya Zurbò - Documentario – “È possibile misurare la felicità? Per il governo del Bhutan, Paese incastonato tra la Cina e l'India settentrionale, evidentemente sì. I suoi funzionari hanno infatti inventato un indicatore chiamato Felicità Nazionale Lorda, in base al quale è possibile calcolare il livello di soddisfazione personale di ogni cittadino. Il quarantenne Amber è uno degli agenti incaricati di visitare porta a porta le persone per valutare quanto siano felici e parte in compagnia del collega Guna verso le zone rurali. Straniero in attesa della cittadinanza, figlio devoto che vive con la madre anziana, anche Amber, però, aspira alla felicità...”

Voto della critica: ***

- LA CASA: IL ROGO DEL MALE – ore 21.15 – di Sébastien Vanicek - con Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright, Erroll Shand - Horror – “Dopo la perdita del marito, una donna cerca conforto presso i suoceri nella loro isolata casa di famiglia. Mentre uno dopo l'altro vengono trasformati in ‘Deadites’ - rendendo l'incontro un infernale riunione di famiglia - lei scoprirà che i voti pronunciati in vita... continuano a vivere anche oltre la morte...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ODISSEA – ore 21.00 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- MINIONS & MONSTERS – ore 21.15 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- OBSESSION (V.M.14) - ore 21.30 – di Curry Barker - con Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless - Horror – “Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha questo ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LAVOREREMO DA GRANDI – ore 21.00 – di Antonio Albanese - con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero - Commedia – “Umberto ha dilapidato i soldi del padre e continua ad immaginarsi grande musicista, ma partorisce solo creazioni sonore cacofoniche. Ha due ex mogli che l'hanno sfruttato e ora lo detestano, e due figli: Toni, che entra ed esce di prigione, dalla prima moglie, e la malmostosa Giulia dalla seconda. Beppe fa l'idraulico e abita con una mamma asfissiante, è innamorato della cugina poliziotta che non lo degna di uno sguardo e bersagliato dalle chiamate notturne di una cliente impaziente. Gigi contava sull'eredità di una zia facoltosa, ma lei gli ha lasciato solo parrucche e trucchi, che lui indossa per protesta, ubriacandosi e ingerendo pillole. Una notte, mentre trasportano Gigi in stato semicomatoso, Umberto, Beppe e Toni (sotto misura cautelare in vista dell'ennesimo processo, questa volta per truffa ai danni del Fisco) fanno un incidente del quale dovranno affrontare le conseguenze, dando il via ad una catena di equivoci e di sorprese atte a sconvolgere la loro vita senza direzione...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- MINIONS & MONSTERS – ore 21.30 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ODISSEA – ore 17.00 - 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MICHAEL – ore 16.00 – 18.30 - 21.00 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- MINIONS & MONSTERS – ore 15.30 – 17.15 – di Pierre Coffin, Patrick Delage – Animazione – “Una guida turistica che lavora presso un percorso sulla storia di Hollywood ferma il gruppo davanti a due Minions che nessuno dei visitatori sembra riconoscere. Ma come, sono Harry e James, e sono stati fondamentali per la genesi del cinema! Dunque anche noi spettatori scopriamo le avventure dei due personaggi (e di tanti altri Minions) fin dagli albori della Settima arte, durante gli anni Venti e all'arrivo del sonoro. Harry è un filmmaker nato e James un grande inventore di storie, e i due uniranno le forze per creare un ‘monster movie’ con cui Harry spera di vincere il massimo riconoscimento cinematografico (una banana dorata). Ma soprattutto sono amici per la pelle e si sostengono attraverso mille difficoltà, mentre il resto dei Minions vanno in cerca di un capo di provata perfidia perché non trovano più padroni cattivissimi da servire. E in qualche modo la battaglia diventerà comune...”

Voto della critica: ***

- ...CHE DIO PERDONA A TUTTI – ore 18.45 - 21.00 – di Pif - con Pif, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti - Commedia – “Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell'esistenza di Dio sia ‘una gran minchiata’, da quarant'anni non mette piede in una chiesa e ha eletto il cannolo come unica presenza terrena del divino. Ma incontra Flora Guarneri, erede di una leggendaria pasticceria specializzata in dolci della tradizione sicula, e se ne innamora all'istante, anche grazie alla comune passione per cassate e sciù, e Flora è una fervente cattolica che va a messa tutte le domeniche e partecipa alla processione pasquale nei panni della Madonna. Per un po' Arturo si finge credente, ma il gioco non può durare all'infinito, e l'uomo dovrà decidere se abbracciare o meno la fede per rimanere accanto a Flora. Un vassoio di 35 sciù faciliterà l'apparizione che potrebbe aiutarlo nell'impresa: perché nientemeno che Papa Francesco si paleserà al miscredente per comunicargli la sua idea di fede...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it