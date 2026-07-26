Ponente ligure escluso dall’allerta notturna, ma da oggi scatta il nuovo avviso: temporali attesi nell’imperiese dalle 11 alle 18

Nottata di allerta gialla per temporali in Liguria, emanata da Arpal ed entrata in vigore alla mezzanotte di oggi in quasi tutta la regione, eccetto il ponente ligure.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta, non segnala criticità o disagi legati al maltempo, nonostante i temporali di forte intensità che nella notte hanno interessato il territorio compreso tra il savonese e tutto il Levante ligure.

Arpal fa sapere che il sistema temporalesco è stato accompagnato da fulmini, lampi, qualche chicco di grandine e raffiche di vento. Piogge localmente molto forti con valori orari di: Casale di Pignone 80.2mm, Cembrano (Maissana) 70.8mm, Sciarborasca e Lerca (entrambe Cogoleto) 62.6mm e 61.4mm, Bargone (Casarza) 53.8mm, Viganego (Bargagli) 53.2mm e Fiumara (Genova) 53mm.

L’allerta gialla per temporali cesserà alle 15 su quasi tutta la Liguria, eccetto nell’imperiese e nell’estremo ponente ligure, dove entrerà in vigore alle 11 e terminerà alle 18 di oggi.

