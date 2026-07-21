Sanremese e Wall Street English insieme: sconti esclusivi per i tifosi e un mese di inglese in omaggio agli iscritti

La Sanremese Calcio amplia il proprio impegno anche fuori dal rettangolo di gioco e annuncia una nuova partnership con Wall Street English, realtà di riferimento nell'insegnamento della lingua inglese. L'accordo nasce con l'obiettivo di offrire ai tifosi biancazzurri un'opportunità concreta di formazione, mettendo a disposizione condizioni agevolate per l'iscrizione ai corsi. L'iniziativa punta a valorizzare l'importanza della conoscenza dell'inglese come strumento di crescita personale e professionale, coinvolgendo non solo i sostenitori della squadra, ma anche i giovani che fanno parte del settore giovanile e le loro famiglie.

Per celebrare l'avvio della collaborazione, Wall Street English riserva a tutti i tifosi della Sanremese una promozione dedicata con uno sconto del 20% sui nuovi corsi di inglese, sia in presenza sia online. A questa iniziativa si aggiunge un'ulteriore agevolazione destinata ai ragazzi, ai genitori e agli addetti della società biancazzurra: un mese di inglese in omaggio con il corso "WSE Full Access", offrendo così un'occasione per sperimentare direttamente il metodo didattico della scuola.

"Il calcio unisce le persone e le lingue le connettono al mondo", ha sottolineato Vincenzo Stragapede, responsabile Academy della Sanremese e promotore dell'iniziativa. "Attraverso la partnership con la WSE vogliamo trasmettere ai giovani il valore della lingua inglese come strumento capace di creare opportunità, favorire la crescita personale e aprire nuove prospettive internazionali", ha aggiunto, evidenziando come la collaborazione voglia andare oltre l'aspetto sportivo per offrire un'opportunità di formazione utile anche per il futuro dei ragazzi.

Wall Street English opera nel settore dell'insegnamento linguistico dal 1972 ed è presente in 28 Paesi con circa 400 centri, di cui 70 in Italia. Tra gli elementi che caratterizzano il metodo figurano un percorso basato sull'acquisizione naturale della lingua, programmi personalizzati in funzione degli obiettivi dello studente, la possibilità di seguire le lezioni con orari flessibili e un test iniziale per definire il livello di partenza e costruire il percorso più adatto alle esigenze di ciascun partecipante.

Per informazioni sulla promozione e sui corsi è possibile contattare la sede di Wall Street English di Sanremo al numero 0184.1968034. La nuova collaborazione rappresenta così un ulteriore tassello nel percorso della Sanremese, che affianca all'attività sportiva iniziative dedicate alla crescita personale e formativa della propria comunità.