Pallamano, bella prova per l'under 14 dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia (Foto)

Bella prova per la squadra di pallamano under 14 dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia. "Riuscire ad ottenere certi risultati a livello nazionale, per realtà molto piccole, tanto più in una disciplina come la pallamano, non è facile" - dice l'Abc Bordighera - "La formazione under 14 maschile dell’Abc Bordighera ci ha provato alle finali nazionali della Coppa Italia di categoria, dove nei giorni scorsi è stata impegnata all’interno del Festival della Pallamano a Misano Adriatico". "Solo lo sfortunato sorteggio dei gironi eliminatori ha impedito all’Abc Bordighera di entrare nelle prime quattro, sul pur ottimo settimo posto finale, su diciassette squadre" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Pesa, infatti, l’abbinamento nel girone di qualificazione con la Pallamano Scuola Vicenza poi vincitore del torneo. Nello scontro diretto, la vittoria è andata ai forti vicentini maggiormente dotati soprattutto sul piano fisico e poi per il numero limitato dei nostri atleti a causa di impegni familiari e vacanzieri. Nelle gare gli atleti bordigotti hanno dato prova di ottima tecnica, chiudendo il raggruppamento di qualificazioni al secondo posto, grazie ai successi su Pallamano Lanzara (SA), Pallamano Chieti (CH) e Pallamano Tavarnelle (FI)".

"Accompagnati dal presidente Sergio Giribaldi e dal coach Stefania Conte hanno partecipato a questa bellissima esperienza: Leonardo Capello, Gabriele Carola, Federico Caruso, Fabio Fiandrino, Giuliano Mercurio, Ian Settime, Iylan Solano e Giacomo Spolverini" - mette in evidenza l'Abc Bordighera - "Ciliegina sulla torta la convocazione di Federico Caruso nella selezione nazionale under 14 (nati 2012/2013), che si unisce a quella nella selezione francese di Giacomo Spolverini".