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Sport | 21 luglio 2026, 07:11

Pallamano, bella prova per l'under 14 dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia (Foto)

Federico Caruso convocato nella selezione nazionale under 14

Pallamano, bella prova per l'under 14 dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia (Foto)

Bella prova per la squadra di pallamano under 14 dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia.

"Riuscire ad ottenere certi risultati a livello nazionale, per realtà molto piccole, tanto più in una disciplina come la pallamano, non è facile" - dice l'Abc Bordighera - "La formazione under 14 maschile dell’Abc Bordighera ci ha provato alle finali nazionali della Coppa Italia di categoria, dove nei giorni scorsi è stata impegnata all’interno del Festival della Pallamano a Misano Adriatico".

"Solo lo sfortunato sorteggio dei gironi eliminatori ha impedito all’Abc Bordighera di entrare nelle prime quattro, sul pur ottimo settimo posto finale, su diciassette squadre" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Pesa, infatti, l’abbinamento nel girone di qualificazione con la Pallamano Scuola Vicenza poi vincitore del torneo. Nello scontro diretto, la vittoria è andata ai forti vicentini maggiormente dotati soprattutto sul piano fisico e poi per il numero limitato dei nostri atleti a causa di impegni familiari e vacanzieri. Nelle gare gli atleti bordigotti hanno dato prova di ottima tecnica, chiudendo il raggruppamento di qualificazioni al secondo posto, grazie ai successi su Pallamano Lanzara (SA), Pallamano Chieti (CH) e Pallamano Tavarnelle (FI)".

"Accompagnati dal presidente Sergio Giribaldi e dal coach Stefania Conte hanno partecipato a questa bellissima esperienza: Leonardo Capello, Gabriele Carola, Federico Caruso, Fabio Fiandrino, Giuliano Mercurio, Ian Settime, Iylan Solano e Giacomo Spolverini" - mette in evidenza l'Abc Bordighera - "Ciliegina sulla torta la convocazione di Federico Caruso nella selezione nazionale under 14 (nati 2012/2013), che si unisce a quella nella selezione francese di Giacomo Spolverini".

"Siamo molto felici dei ragazzi per il gioco e l’impegno dimostrato, per aver onorato i colori biancorossi e per l’ottimo comportamento dentro e fuori dal campo. Un ringraziamento va a tutti gli atleti, anche a quelli che per motivi diversi non hanno potuto esserci" - commenta la società - "E adesso un po’ di meritato riposo ma torneremo presto a divertirci in campo e fuori".

Elisa Colli

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