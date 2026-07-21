Giornata di sport, amicizia, tradizione e spirito di squadra: gara di balestra antica a Ventimiglia (Foto)

Giornata di sport, amicizia, tradizione e spirito di squadra al campo di Peglia a Ventimiglia . Lo scorso 19 luglio si è, infatti, svolta una gara dedicata alla balestra antica, disciplina che la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia porta avanti con orgoglio, passione e nel rispetto della tradizione.

A rappresentare la compagnia della città di confine sono scesi in campo i balestrieri Tina Scappatura, Luca Lacqua, Valter Muratore, Roberto Bertín (Mulattieri), Michela Leca, Angelo Nicomedi, Stefano Bonelli, Elvira Maniscalco, Antonello Di Caro e Domenico “Dumé” Miceli. Alla fine, il vincitore della gara al piatto è stato Roberto Mulattieri “Bertín” mentre Dumé Domenico Miceli si è aggiudicato la gara al tasso.