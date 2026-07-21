Diano Marina, confermata la progettazione della nuova rete fognaria: soddisfazione di Confcommercio

L'annuncio è stato comunicato al presidente di Federalberghi, Davide Trevia, nel corso di un incontro con il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola. La realizzazione della nuova linea fognaria rappresenta uno degli interventi più attesi dalle categorie economiche del territorio, che ne avevano più volte evidenziato l'importanza per sostenere lo sviluppo turistico della città.

Il presidente di Confcommercio del Golfo Dianese, Paolo Saglietto, ha espresso soddisfazione per la conferma del progetto.

«È una notizia bellissima, appresa inizialmente dal sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, e confermata oggi all'amico Davide Trevia. Attendiamo ora che vengano presentati e autorizzati i progetti, reperite le necessarie risorse e avviati i lavori.

Però è sicura una cosa: il problema della rete fognaria di Diano Marina è diventato, finalmente, urgente e prioritario anche per la Provincia, che a quanto pare coordinerà l'intervento. E questo è un buon segno. Tutte le città della provincia hanno problemi simili, ma evidentemente, grazie a chi in Provincia ci ha rappresentato in passato e grazie a chi ci rappresenta adesso, i problemi di Diano Marina sono stati considerati fondamentali.

Quindi finalmente possiamo guardare al futuro turistico di Diano Marina con un rinnovato ottimismo», ha dichiarato Saglietto.

Secondo quanto comunicato da Confcommercio, il prossimo passo sarà la presentazione e l'approvazione dei progetti, seguita dall'individuazione delle risorse necessarie e dall'avvio dei lavori. Per le associazioni di categoria, la conferma dell'intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un'infrastruttura ritenuta fondamentale per la competitività e la crescita turistica di Diano Marina e dell'intero Golfo Dianese.