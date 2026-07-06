Tribe Jiu Jitsu Imperia sul podio alla Milano BJJ Summer Cup: doppio successo per Irene Sardo e Giada Vassallo (Foto)

La manifestazione, organizzata sotto l'egida di BJJ Italia, è uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale di Brazilian Jiu-Jitsu ed è valida anche per la selezione dei National Teams: sui tatami milanesi si sono dati battaglia atleti e atlete provenienti da tutta Italia, in un contesto agonistico di alto livello sia nelle prove in kimono (GI) che in quelle senza (NO-GI).

A rappresentare i colori dell'accademia ligure sono state due atlete, entrambe salite sul podio nelle rispettive categorie di peso ed età.

Irene Sardo, classe 2004, 21 anni, cintura viola, ha gareggiato nella categoria GI Adulti -58,5 kg (Feather), un tabellone estremamente competitivo in cui l'atleta imperiese ha dovuto vedersela con avversarie di alto livello tecnico. Sardo ha chiuso la manifestazione con la conquista del terzo posto e della medaglia di bronzo, un risultato che premia il lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane di preparazione.

Giada Vassallo, classe 2007, 18 anni, cintura blu, ha invece affrontato una giornata doppiamente impegnativa, gareggiando sia nel GI che nel NO-GI, entrambe nella categoria Adulti Feather (rispettivamente -58,5 kg e -56,5 kg). Una scelta che comporta un dispendio fisico ed energetico non indifferente, dato che le due discipline richiedono adattamenti tecnici diversi nell'arco della stessa competizione. La giovane atleta ha risposto alla grande: argento nel NO-GI e bronzo nel GI, un bottino che conferma la sua crescita costante nelle ultime stagioni.

Le due atlete si allenano quotidianamente sotto la guida del maestro William Aschero, cintura nera e responsabile tecnico della Tribe Jiu Jitsu Imperia, che ha seguito personalmente la preparazione delle sue allieve in vista dell'appuntamento milanese, curando nel dettaglio sia l'aspetto tecnico che quello mentale della gara.

Per la Tribe Jiu Jitsu Imperia si tratta dell'ennesima conferma di un movimento in salute, capace di formare atlete competitive a livello nazionale partendo da una realtà territoriale non enorme come quella imperiese. I risultati di Milano si aggiungono a un percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto l'accademia ligure affacciarsi con sempre maggiore continuità sui palchi più importanti del Brazilian Jiu-Jitsu italiano, portando a casa medaglie e, soprattutto, esperienza da spendere nelle prossime sfide.

Ora per Sardo e Vassallo il lavoro riprende dal tatami di casa, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni agonistici.