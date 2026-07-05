Ventimiglia celebra l’eccellenza del tiro sportivo, Gaetano Scullino si impone nella categoria armi da fuoco con pistola calibro 9 (Foto)

Ventimiglia celebra l’eccellenza del tiro sportivo. Si è concluso con un grande successo il secondo Challenge Ligure Città di Ventimiglia, manifestazione che ha richiamato un numero straordinario di appassionati al tiro con la pistola confermando la continua crescita di una disciplina che unisce tecnica, concentrazione, disciplina e assoluto rispetto delle regole.

Ancora una volta il tiro a segno di Ventimiglia si conferma una delle realtà sportive più prestigiose e dinamiche della Liguria, realizzato grazie alla lungimiranza di alcuni ventimigliesi che hanno formato una società e acquistato i terreni e realizzato gli impianti, oggi perfettamente funzionanti e a disposizione di tutti, guidata dal presidente Mauro Brizzi che dirige la compagine societaria con vera attenzione e impegno.

Il poligono di Ventimiglia, in località Bocche nella frazione di Trucco, nato soltanto quattro anni fa, grazie alla lungimiranza della società tiro a volo e alla determinazione del presidente Ivan Salopek e del direttivo, rappresenta oggi un autentico fiore all’occhiello per l’intero Ponente Ligure e Costa Azzurra. Con i suoi 420 soci iscritti, con quattro linee di tiro costantemente operative e una partecipazione sempre crescente, il tiro a segno di Ventimiglia è diventato un vero punto di riferimento non solo per gli sportivi ma anche per gli appartenenti alle forze dell’ordine e alle polizie locali che svolgono le indispensabili attività di addestramento e qualificazione. Determinante è il lavoro svolto dagli istruttori: Vincenzo Bartolotta e Giovanni Chiarini, che con grande professionalità, competenza e scrupolosa attenzione garantiscono ogni giorno il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, accompagnando i tiratori in un percorso di costante crescita tecnica e sportiva.

L’edizione 2026 del Challenge ha richiesto ben quattro mesi di competizioni, a testimonianza della straordinaria partecipazione registrata. Ogni concorrente si è confrontato in tre prove da 50 colpi ciascuna alle distanze di 10/15/25 metri. Nella categoria Armi da Fuoco cal. 9 si è classificato primo Gaetano Scullino con 1415 punti, seguito da Andrea. Vaccari con 1407 punti; Fabio Minasi con 1379 punti; Stefano Teodoro con 1378 punti e Vincenzo Sances con 1346 punti. Nella categoria pistola ad aria compressa si è piazzata prima Tatiana Skrypnia con 492 punti, seguita da Natalia Zholobova con 487 punti e Penelope Viale con 458 punti. Tra i risultati di maggior rilievo spicca la conferma, per il secondo anno consecutivo, di Gaetano Scullino che si è imposto nuovamente nella categoria armi da fuoco con pistola calibro 9 dimostrando ancora una volta precisione, concentrazione e preparazione tecnica.

La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta oggi pomeriggio presso la sede del tiro a segno di Ventimiglia, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro dei soci e dei numerosi. Il pomeriggio si è concluso con un aperitivo conviviale, momento di festa e condivisione che ha suggellato il successo di una manifestazione ormai entrata a pieno titolo tra gli appuntamenti sportivi più importanti del territorio. "Il Challenge Ligure Città di Ventimiglia rappresenta la dimostrazione concreta di come passione, volontariato, complicità e organizzazione possano dare vita a una realtà d’eccellenza capace di valorizzare lo sport del tiro a segno e dí promuovere, attraverso il rispetto delle regole e della sicurezza, quei valori che costituiscono il fondamento di ogni autentica attività sportiva" - sottolinea il presidente Ivan Salopek.