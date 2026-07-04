Scacchi, giovane sanremese ottiene un rating Elo FIDE Rapid di 1718 punti

Sanremese ottiene 1718 Elo FIDE con sole undici partite in due tornei. Il giovane scacchista sanremese Davide Andrea Aponte (classe 2013) ha raggiunto un importante traguardo nel panorama scacchistico. Dopo aver iniziato a studiare gli scacchi tra settembre e ottobre 2025, all'età di 12 anni, ha debuttato nei tornei ufficiali FIDE a fine febbraio 2026 e, in appena 11 partite disputate in due tornei, ha conquistato un rating Elo FIDE Rapid di 1718 punti.

Un progresso eccezionalmente rapido, frutto di talento, impegno e di un intenso percorso di preparazione, che lo ha portato in pochi mesi a raggiungere un livello già competitivo nel panorama dei giocatori di circolo, nonostante la limitata esperienza agonistica. Grazie ai risultati ottenuti, Davide Andrea ha, inoltre, conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili Under 18 (2026), un ulteriore riconoscimento del percorso di crescita compiuto in così poco tempo.

Un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Sanremo e che porta grande entusiasmo al movimento scacchistico locale, trovando il terreno ideale per la propria crescita grazie all'attività dell'ASD Scacchi Sanremo – Nenad Šulava. Un traguardo che lascia intravedere un futuro promettente per questo giovane talento.