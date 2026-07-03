Gioca Estate 2026 a Pian di Poma: sport, musica e natura fino a settembre con il Sanremo Rugby

L’estate di Pian di Poma si colora di biancazzurro con il Gioca Estate 2026 organizzato dal Sanremo Rugby, un progetto che accompagnerà bambini e ragazzi fino all’11 settembre attraverso un ricco programma di attività sportive, laboratori ed esperienze all’aria aperta.

La struttura matuziana ospita infatti un’offerta multidisciplinare costruita in collaborazione con numerose realtà del territorio. I partecipanti potranno cimentarsi nella danza con l’Atelier della Danza, nel rugby con il Sanremo Rugby, nella macumba fitness con Macumba Fitness, nell’atletica con la Pro San Pietro, nella ginnastica artistica, nel softball con Softball School Sanremo, nel judo con Budo Sanremo, nella canoa con Canottieri Sanremo, nel tennis tavolo con l’ASDTT di Arma di Taggia e nel ciclismo con il Contraband Cycling Team.

Un calendario pensato per valorizzare il movimento, la socializzazione e il benessere dei più giovani, offrendo opportunità diverse e adatte a interessi ed età differenti. Non mancheranno inoltre momenti dedicati alla musica e alla scoperta del territorio. Tra gli appuntamenti in programma è prevista la partecipazione del cantautore pop-funk padovano Dario Comparini, reduce dall’apertura del concerto di Vasco Rossi dello scorso 24 giugno, oltre a escursioni in mare per l’avvistamento di delfini e cetacei.

«Siamo partiti il 15 giugno e il bilancio di queste prime settimane è entusiasmante – commenta Ilenia Bongiovanni, coordinatrice del camp –. Il nostro Gioca Estate non è un semplice centro estivo, ma un percorso che accompagnerà fino all’11 settembre bimbi e ragazzi tra sport, gioco e laboratori multidisciplinari. “Scendi in campo” è un invito letterale: vogliamo che ogni bambino possa esprimere sé stesso, sperimentare la bellezza del movimento e imparare il valore del fare squadra in un ambiente sicuro e stimolante. Gestire un progetto così lungo e ambizioso è una bellissima sfida, resa possibile grazie a uno staff di educatori eccezionali e alla fiducia delle tantissime famiglie che ci hanno scelto».

Con queste premesse, il Gioca Estate si conferma uno degli appuntamenti più articolati dell’estate sanremese, capace di unire sport, educazione e divertimento in un’unica proposta dedicata ai più giovani.