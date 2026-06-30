1976-2026, BordigherAuto dei fratelli Lanzo inaugura una nuova esposizione vendite (Foto)

BordigherAuto dei fratelli Lanzo venerdì 3 luglio alle 18.30 inaugurerà una nuova esposizione vendite in via degli Amici, nell'area delle ex statuine, a Bordighera in occasione dei 50 anni di attività.

Dal 1976 BordigherAuto è, infatti, specializzata nella vendita e riparazione di auto ed è in grado di offrire un’assistenza completa, che include anche il servizio di noleggio sia a breve che a lungo termine. "Ci impegniamo a offrire una vasta gamma di modelli auto. Abbiamo veicoli nuovi, a chilometro zero, usato certificato, a noleggio breve e a lungo termine" - fa sapere BordigherAuto - "Offriamo auto multimarca, tendenzialmente abbiamo Kia, Ford, Nissan e Omoda & Jaecoo".

Un'occasione unica, dunque, per poter ammirare la nuova esposizione di auto. "Vi aspettiamo venerdì per scoprire le nostre auto. Per l'occasione vi sarà anche un piccolo rinfresco" - dice BordigherAuto - "Per informazioni si può contattare il 3486066266".