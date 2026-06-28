Sanremo, il Club per l’UNESCO ricorda l’archeologo Luigi Di Francescantonio

Il Club per l' UNESCO di Sanremo ODV apprende con profondo cordoglio la triste notizia della scomparsa dell'archeologo Luigi Di Francescantonio e si unisce alle numerose manifestazioni di affetto, stima ed amicizia nei suoi confronti.

"Lo ricordiamo come una persona di grande gentilezza e disponibilità, uno studioso competente e di vasta cultura, animato da un profondo amore per l'archeologia ligure.

Con la sua passione, il suo rigore scientifico e la sua generosa collaborazione ha offerto un prezioso contributo ai lavori del Museo Civico di Sanremo, lasciando un segno significativo nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio.

I soci del Club per l'UNESCO di Sanremo ODV sono profondamente grati per il costante sostegno, la disponibilità e competenze che ha sempre messo a disposizione delle iniziative e delle manifestazioni della nostra Associazione.

Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgiamo il nostro più sentito pensiero, esprimendo sincere e commosse condoglianze".