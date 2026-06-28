 / Attualità

Attualità | 28 giugno 2026, 18:59

Sanremo, il Club per l’UNESCO ricorda l’archeologo Luigi Di Francescantonio

Un uomo di cultura, gentilezza e profonda dedizione: “Ha lasciato un segno nella valorizzazione del nostro patrimonio storico”

Sanremo, il Club per l’UNESCO ricorda l’archeologo Luigi Di Francescantonio

Il Club per l' UNESCO di Sanremo ODV apprende con profondo cordoglio la triste notizia della scomparsa dell'archeologo Luigi Di Francescantonio  e si unisce alle numerose manifestazioni di affetto, stima ed amicizia nei suoi confronti. 

"Lo  ricordiamo come una persona di grande gentilezza e disponibilità, uno studioso competente e di vasta cultura, animato da un profondo amore per l'archeologia ligure.

Con la sua passione, il suo rigore scientifico e la sua generosa collaborazione ha offerto un prezioso contributo ai lavori del Museo Civico di Sanremo, lasciando un segno significativo nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio.

I soci del Club per l'UNESCO di Sanremo ODV sono profondamente grati  per il costante sostegno, la disponibilità e competenze che ha sempre messo a disposizione delle iniziative e delle manifestazioni della nostra Associazione.

Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgiamo il nostro più sentito pensiero,  esprimendo sincere e commosse condoglianze".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium