Taggia celebra i 60 anni di sacerdozio del vescovo emerito Alberto Maria Careggio, una vita al servizio della Chiesa (Foto)

Quella vissuta oggi al Santuario della Madonna Miracolosa di Taggia è stata una giornata di intensa spiritualità e di profonda riconoscenza. La comunità diocesana si è stretta attorno al vescovo emerito della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Alberto Maria Careggio, che ha celebrato il 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 26 giugno 1966.

Alla solenne celebrazione eucaristica hanno preso parte numerosi sacerdoti, religiosi, fedeli e rappresentanti delle istituzioni. Presenti anche il sindaco di Taggia Mario Conio e il vicesindaco Espedito Longobardi, a testimonianza del forte legame che unisce la comunità civile a una figura che ha segnato la storia recente della diocesi. Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alla lettura dei messaggi di auguri inviati dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, e da Papa Leone XIV, che hanno espresso vicinanza e gratitudine per il lungo e generoso ministero sacerdotale ed episcopale di monsignor Careggio, sottolineandone la fedeltà alla Chiesa e il servizio svolto con dedizione nel corso di sei decenni.

Nato il 7 novembre 1937 a Tonengo di Mazzè, ma cresciuto ad Aosta, Alberto Maria Careggio entrò in seminario dopo aver lavorato per alcuni anni come operaio nello stabilimento siderurgico Cogne. Ordinato sacerdote nel 1966 per la diocesi di Aosta, ricoprì numerosi incarichi pastorali e culturali, distinguendosi anche per il suo impegno nell'organizzazione delle vacanze estive di San Giovanni Paolo II in Valle d'Aosta, pontefice al quale è sempre rimasto profondamente legato. Nel 1995 San Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Chiavari e, nel 2004, lo chiamò alla guida della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, incarico che ha ricoperto fino al 2014, quando Papa Francesco accolse la sua rinuncia per raggiunti limiti di età. Durante il suo episcopato ha promosso numerose iniziative pastorali e, nel 2010, elevò a santuario diocesano la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, luogo che oggi ha fatto da cornice alla celebrazione del significativo anniversario.

L'anniversario dei sessant'anni di sacerdozio rappresenta così non solo una ricorrenza personale, ma anche un momento di festa per l'intera diocesi, che ha voluto rendere omaggio a un pastore ricordato per la sua semplicità, la vicinanza ai fedeli e l'instancabile impegno al servizio della Chiesa. Tra la preghiera, gli applausi e l'affetto della comunità, Taggia ha tributato a monsignor Careggio un caloroso ringraziamento per una vita interamente dedicata al Vangelo e al servizio del prossimo.