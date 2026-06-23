A Sanremo i gatti del Cimitero di Valle Armea cercano… te!

La mattina a Valle Armea non è mai davvero silenziosa: tra un miagolio timido e una coda che si arrotola sulle gambe, i gatti della colonia felina del Cimitero di Valle Armea – sì, proprio loro, i famosi “residenti” del luogo – aspettano qualcuno che si prenda cura di loro.



C’è Willy, che fa il duro ma poi si scioglie al primo grattino. C’è Sam, che arriva sempre per primo come se avesse l’orologio interno. C’è Lalla, elegante e un po’ diva. E poi Nancy, che ti guarda come per dire: “Allora, oggi chi porta la colazione?”



La colonia è alla ricerca di *volontari disponibili al mattino* per dare da mangiare ai mici e regalare loro qualche coccola. Un piccolo gesto che per loro vale tantissimo.



Se hai un po’ di tempo, amore per gli animali e voglia di iniziare la giornata con un sorriso felino, puoi dare la tua disponibilità inviando un messaggio WhatsApp al 346 5466130.



I gatti ti aspettano. E promettono fusa in cambio.