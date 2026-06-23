CNA Imperia, nuove opportunità per le piccole imprese sui costi dei pagamenti elettronici

CNA Imperia accoglie con favore la sottoscrizione del nuovo Protocollo d'intesa tra ABI, APSP, Assofin, CNA e le principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese e del commercio, finalizzato a favorire una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici e a ridurre l'impatto dei relativi costi sulle attività economiche.

L'accordo introduce importanti novità a vantaggio delle micro e piccole imprese, che rappresentano il tessuto produttivo prevalente del territorio imperiese. In particolare, gli operatori del settore dei pagamenti saranno chiamati a promuovere offerte dedicate agli esercenti con ricavi fino a 400.000 euro, con specifica attenzione alle transazioni di importo ridotto, fino a 30 euro e soprattutto fino a 10 euro, che spesso incidono maggiormente sui margini delle attività commerciali e artigianali.

"Da anni CNA sostiene la necessità di rendere più sostenibile l'utilizzo dei pagamenti elettronici per le piccole imprese – dichiara CNA Imperia –. Il nuovo Protocollo rappresenta un passo avanti concreto perché introduce strumenti che consentiranno agli imprenditori di confrontare più facilmente le offerte disponibili sul mercato e di scegliere quelle più convenienti in base alle proprie esigenze."

Uno degli aspetti più significativi dell'intesa riguarda infatti l'introduzione di modelli standardizzati per la presentazione delle condizioni economiche delle offerte POS. Questo permetterà una maggiore trasparenza e una più semplice comparazione dei costi tra i diversi operatori, favorendo una concorrenza più efficace a beneficio degli esercenti.

Il Protocollo prevede inoltre la disponibilità di offerte dedicate anche alle imprese con fatturato fino a 750.000 euro, ampliando così la platea delle attività che potranno beneficiare di condizioni più vantaggiose. Le offerte saranno pubblicate online con modalità che ne faciliteranno la consultazione e il confronto.

CNA Imperia si impegna a informare puntualmente i propri associati sulle opportunità che saranno rese disponibili dagli operatori aderenti e a supportare le imprese nella valutazione delle diverse soluzioni presenti sul mercato.

"L'obiettivo è consentire alle imprese del nostro territorio di utilizzare strumenti di pagamento moderni ed efficienti senza che ciò rappresenti un aggravio di costi. Continueremo a monitorare l'attuazione dell'accordo e a fornire assistenza agli associati affinché possano coglierne pienamente i benefici."