Volo Wizz Air in ritardo o cancellato? Guida completa per ottenere il rimborso e la compensazione

Se vivi tra Sanremo, Imperia, Ventimiglia o Bordighera e voli spesso con Wizz Air da Nizza Côte d’Azur (NCE) o Genova Cristoforo Colombo (GOA), sai bene quanto un imprevisto come una cancellazione improvvisa o un ritardo di almeno tre ore, possano rovinare un weekend di piacere o una visita ai familiari in Europa dell’Est.

Quello che molti passeggeri ignorano è che la legge europea tutela chi vola con Wizz Air: se un volo arriva a destinazione con oltre 3 ore di ritardo, possono avere diritto a una compensazione economica fissa, da 250,00 a 600,00 euro.

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio quando hai diritto a un indennizzo per un disservizio aereo Wizz Air, a quanto ammonta, e come presentare la tua richiesta, passo dopo passo, per ottenere ciò che ti spetta senza errori.

Perché il Regolamento CE 261/2004 si applica ai voli Wizz Air

Il Regolamento CE 261/2004, stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardi e overbooking, e riconoscendo una compensazione pecuniaria fissa che varia dai 250,00 ai 600,00 euro, a seconda della tratta aerea.

Il Regolamento si applica a:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE, a prescindere dalla compagnia aerea scelta;

Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Dunque i voli che partono dagli aeroporti di Nizza (Francia, EU) e Genova (Italia, EU) rientrano pienamente nella tutela. Visto che Wizz Air è una compagnia ungherese, la protezione si applica anche ai voli in arrivo da Paesi extra‑UE.

Per un quadro completo, puoi consultare qui il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex.

Eccezioni e diritto all’assistenza: quando la compensazione non spetta

La compensazione Wizz Air non è dovuta quando il ritardo o la cancellazione dipendono da circostanze eccezionali, ovvero eventi realmente fuori dal controllo della compagnia aerea. Rientrano in questa categoria situazioni come condizioni meteo avverse, scioperi del personale aeroportuale o rischi per la sicurezza.

Ma anche in presenza di queste circostanze eccezionali, la compagnia deve comunque garantire il diritto all’assistenza, come pasti, bevande, trasferimenti e sistemazione in hotel se necessario.

Volo Wizz Air cancellato: i diritti immediati

Quando Wizz Air cancella un volo, hai subito tre diritti fondamentali tra cui scegliere, senza eccezioni e senza costi aggiuntivi:

Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni;

Riprotezione sul primo volo disponibile verso la stessa destinazione;

Riprotezione in una data successiva a scelta del passeggero.

A questi diritti si aggiunge la compensazione economica prevista dal Regolamento CE 261/2004, che scatta quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della data di partenza, salvo che la compagnia dimostri la sussistenza delle circostanze eccezionali, fuori dal suo controllo, sopra menzionate.

Nota importante per Wizz Credits: La compagnia è solita proporre il rimborso tramite crediti di viaggio, spesso come alternativa al rimborso in denaro. Ricordiamo che il passeggero non è obbligato ad accettarli. La legge infatti è molto chiara su questo punto: il rimborso stabilito dal Regolamento, dev’essere effettuato entro 7 giorni in contanti, bonifico o riaccredito su carta, e non può essere sostituito da crediti o voucher senza il consenso libero del passeggero.

Volo Wizz Air in ritardo: quando scatta il diritto al risarcimento

Secondo il Regolamento CE 261/2004 la compensazione Wizz Air per volo in ritardo, scatta se arrivi a destinazione con 3 ore o più di ritardo.

Ricorda che il ritardo si misura all'arrivo a destinazione, non alla partenza da Nizza o da Genova. Se ti trovi bloccato in aeroporto, attivare la pratica per un ritardo rimborso Wizz Air è un tuo pieno diritto.

Consiglio pratico: è consigliabile per i passeggeri fotografare il tabellone degli arrivi all’aeroporto di destinazione. È la prova più solida se la compagnia contesta il ritardo.

A quanto ammonta il rimborso Wizz Air

Questa è la domanda che ogni passeggero si pone dopo aver subito una cancellazione o un ritardo aereo Wizz Air.

Gli importi sono fissati dal Regolamento CE 261/2004 e dipendono esclusivamente dalla distanza del volo, non dal prezzo del biglietto.

Ecco alcuni esempi pratici:

€ 250,00 per voli fino a 1.500 km (es. Nizza o Genova verso destinazioni Wizz Air in Italia, Croazia, Albania, Serbia);

€ 400,00 per voli oltre i 1.500 km e fino a 3500 km (es. Nizza o Genova verso Helsinki);

€ 600,00 per voli oltre i 3.500 km, come voli intercontinentali (dove applicabile nella rete Wizz Air)

È bene notare che queste somme si intendono per passeggero: una coppia ha diritto all'intero importo per entrambi i passeggeri. Il prezzo del biglietto pagato è irrilevante: il prezzo del biglietto non conta: un volo Wizz Air pagato 25 euro dà comunque diritto agli stessi 250 euro di compensazione previsti per un biglietto da 200 euro sulla medesima tratta.

Assistenza in aeroporto e spese extra

In caso di ritardi di 2 o più ore Wizz Air è legalmente tenuta a fornire, generalmente tramite voucher, assistenza per:

Pasti e bevande;

Pernottamento in hotel se il volo è rimandato al giorno successivo;

Trasferimenti tra l’aeroporto e l’hotel.

Nel caso in cui la compagnia aerea Wizz Air non fornisca assistenza immediata, puoi provvedere autonomamente e richiedere il risarcimento. È assolutamente indispensabile conservare ogni singola ricevuta fiscale, scontrino o fattura, per documentare che le spese sostenute siano state necessarie e ragionevoli.

Quando Wizz Air non è obbligata a pagare

Come già accennato, non sempre un ritardo aereo Wizz Air da Nizza o da Genova, o una cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso, danno diritto alla compensazione pecuniaria.

Quando il ritardo è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo della compagnia aerea, Wizz Air può legittimamente rifiutare il pagamento.

Rientrano tra queste:

Condizioni meteorologiche estreme che impediscono che il volo operi in sicurezza;

Scioperi del controllo del traffico aereo o del personale aeroportuale (esclusi i dipendenti Wizz Air);

Emergenze di sicurezza, instabilità politica, cause di forza maggiore;

Limitazioni imposte dalle autorità aeronautiche allo spazio aereo.

Bisogna specificare comunque che, anche se si verifica una “circostanza eccezionale”, Wizz Air è sempre obbligata a offrirti la scelta tra il rimborso integrale del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo.

Questi diritti non possono essere negati, indipendentemente dalla causa del ritardo o della cancellazione improvvisa. Ciò che viene meno è solo la compensazione pecuniaria.

Comportamento tipico di Wizz Air: Wizz Air ha purtroppo una storia documentata di frequenti rifiuti in cui invoca "circostanze eccezionali" anche per situazioni che non ne avrebbero affatto diritto. Spesso anche semplici guasti tecnici vengono citati come “eccezionali” mentre, di fatto, sono problemi assolutamente prevedibili in quanto rientrano in normale manutenzione, che è una esclusiva responsabilità della compagnia aerea.

I passeggeri hanno il pieno diritto di contestare queste motivazioni fornite da Wizz Air e non dovrebbero fermarsi a un primo rifiuto.

Come fare reclamo a Wizz Air

In caso di volo cancellato o in ritardo con un volo Wizz Air in partenza da Nizza o da Genova, segui questi passaggi per presentare la tua richiesta alla compagnia:

Raccogli la documentazione: prenotazione carta d'imbarco, screenshot dell'orario di arrivo effettivo, ricevute di spese sostenute durante l'attesa;

Invia il reclamo a Wizz Air tramite il portale ufficiale o via email, specificando: numero del volo, data, aeroporto di partenza, orario programmato, orario effettivo di arrivo, e l'importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004;

Conserva copia di tutto e annota la data di invio del reclamo;

Attendi la risposta: la compagnia ha fino a 30 giorni, ma i tempi reali sono spesso più lunghi.

Aspettative realistiche: cosa succede davvero quando fai reclamo a Wizz Air

La procedura di reclamo diretta con Wizz Air richiede spesso tempi lunghi e non è raro che la compagnia respinga il reclamo al primo tentativo, anche nel caso di un reclamo valido. Per questo è importante essere preparati e non scoraggiarsi alla prima risposta.

Se dopo 30 giorni Wizz Air non risponde o respinge la tua richiesta con motivazioni poco chiare, puoi affidarti a degli esperti del settore e richiedere il rimborso avvalendoti del supporto professionale di RimborsamiTu , per sbloccare la tua pratica senza costi aggiuntivi.

Cosa fare se Wizz Air rifiuta o non risponde

Secondo il Regolamento UE 261/2004 hai sempre il diritto di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni. Se Wizz Air respinge il tuo reclamo o non risponde hai ancora diverse strade per far valere i tuoi diritti.

Puoi infatti rivolgerti a:

ENAC (per i voli in partenza da aeroporti italiani come Genova) o DGAC (per i voli in partenza da Nizza): sono le autorità nazionali di vigilanza sull'Aviazione Civile che ricevono reclami passeggeri in maniera gratuita;

Giudice di Pace: accessibile senza avvocato e con costi contenuti

Servizi specializzati nel recupero rimborsi: si occupano dell'intera pratica per conto del passeggero, senza costi anticipati, ma solitamente con compenso a percentuale solo in caso di successo.

In questi casi, la scelta più efficace è passare la mano a professionisti, come il team di RimborsamiTu , che si occupa di tutto gratuitamente e gestisce ogni fase della tua richiesta di rimborso: dal reclamo iniziale all'eventuale azione legale, fino all'ottenimento dell'indennizzo.

Come funziona il servizio

Modulo online: descrivi il disservizio in soli 2 minuti tramite il modulo dedicato.

Analisi rapida: il tuo caso viene valutato ed entro 24 ore verrà confermato se hai diritto all'indennizzo.

Gestione legale: il team legale, una volta ricevuta la documentazione, contatta la compagnia e avvia la pratica. Verrai aggiornato costantemente fino alla risoluzione.

Incasso immediato: Una volta ottenuto il rimborso, ti verrà inviata l'intera somma tramite bonifico bancario.

Entro quando è possibile fare reclamo

Per ottenere la compensazione prevista dal Regolamento CE 261/2004, in Italia hai 2 anni di tempo dalla data del volo, altrimenti la compagnia può rifiutare la tua richiesta di rimborso.

Questo significa che molti passeggeri della Riviera di Ponente che hanno subito un ritardo o una cancellazione Wizz Air negli ultimi due anni, sia partendo da Nizza sia da Genova, potrebbero avere ancora un diritto ad un rimborso senza saperlo.

Meglio agire il prima possibile per recuperare facilmente tutta la documentazione necessaria.