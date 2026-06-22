Quando il lavoro si sposta: mobilità professionale e nuove opportunità per i lavoratori cuneesi

Il costo dell’abitare, la ricerca di personale e le esperienze fuori territorio stanno cambiando il modo in cui lavoratori e imprese guardano alla mobilità professionale

Il lavoro non si sceglie più soltanto guardando mansione e stipendio. Sempre più spesso, anche in provincia di Cuneo, entrano in gioco la distanza da casa, il costo degli affitti, la disponibilità di un alloggio e la possibilità di costruire un percorso professionale fuori dal proprio territorio.

Un tema che riguarda giovani al primo impiego, lavoratori con esperienza, famiglie e imprese. Perché la mobilità professionale, oggi, non è solo la decisione di partire: è la possibilità concreta di accettare un’offerta senza essere fermati da costi abitativi, trasporti o condizioni poco chiare.

Casa e lavoro, un equilibrio sempre più delicato

Nel Cuneese il legame tra casa e lavoro è diventato uno dei nodi più evidenti. Secondo quanto emerso da una recente elaborazione di Cna Piemonte, ripresa anche per la provincia Granda, a Cuneo il canone medio si attesta a 7,86 euro al metro quadrato , in un quadro regionale in cui gli affitti crescono più rapidamente degli stipendi. Il risultato è semplice: quando abitare costa troppo, anche il lavoro si muove con più difficoltà.

Lo stesso tema è stato evidenziato ad Alba, dove lo studio sul sistema abitativo ha messo in luce una carenza di alloggi realmente accessibili per chi vive e lavora sul territorio. Una questione che non riguarda soltanto il disagio abitativo, ma anche la capacità delle aziende di trattenere e attrarre personale.

Dalla provincia all’estero, cresce l’attenzione alla mobilità

In questo scenario, cresce l’attenzione verso tutte le forme di mobilità lavorativa. C’è chi si sposta verso un’altra zona della provincia, chi valuta altre regioni italiane e chi guarda all’estero, soprattutto nei settori in cui l’esperienza pratica pesa molto: turismo, ristorazione, agricoltura stagionale, servizi, logistica, manifattura e manutenzione.

Per alcuni lavoratori, la possibilità di lavorare all'estero con alloggio diventa una soluzione da valutare proprio perché riduce una delle prime barriere alla partenza. A fare la differenza, però, non è solo la presenza di una sistemazione, ma la chiarezza dell’offerta: contratto, retribuzione, orari, costi trattenuti in busta paga, distanza dal luogo di lavoro e condizioni dell’alloggio.

Le competenze della Granda guardano oltre i confini

Le competenze nate nella Granda sono più spendibili di quanto spesso si immagini. Chi lavora nell’accoglienza, nella cucina, nella sala, nella manutenzione, nella produzione o nei servizi alle imprese porta con sé capacità richieste anche fuori dai confini provinciali. In molti casi non si tratta di cambiare mestiere, ma di applicarlo in un contesto diverso.

La mobilità professionale non va letta soltanto come fuga dal territorio. Può essere anche un investimento temporaneo: una stagione, un contratto di alcuni mesi, un’esperienza utile per imparare una lingua, conoscere nuovi metodi di lavoro e rientrare con un curriculum più forte.

Esperienze formative e lavoro adulto, due percorsi che si incontrano

Lo dimostrano anche le esperienze scolastiche e formative già avviate in provincia, come i percorsi di alternanza e PCTO all’estero raccontati negli ultimi mesi. Se per gli studenti si parla di formazione e orientamento, per i lavoratori adulti il tema diventa più concreto: condizioni economiche, stabilità, prospettive e sostenibilità della partenza.

A pesare, ancora una volta, è il rapporto tra reddito e costo della vita. Un’offerta lontana può sembrare interessante sulla carta, ma perde valore se l’affitto assorbe una quota troppo alta dello stipendio o se i costi di trasporto rendono complicata la quotidianità. Per questo motivo, oggi, molte persone valutano il lavoro in modo più ampio: non solo quanto si guadagna, ma quanto resta davvero.

Una sfida anche per imprese e territorio

Il tema interessa anche le imprese. Le previsioni occupazionali Excelsior della Camera di commercio di Cuneo continuano a monitorare la domanda di lavoro delle aziende cuneesi, confermando l’importanza di leggere fabbisogni professionali, competenze richieste e difficoltà di reperimento dei profili.

Per il territorio, la sfida è duplice. Da un lato servono strumenti per trattenere lavoratori e professionalità. Dall’altro occorre accompagnare chi sceglie di fare esperienza fuori, evitando partenze improvvisate e favorendo percorsi più consapevoli.

Informagiovani, Centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, enti di formazione e associazioni di categoria possono avere un ruolo importante. Non solo nella ricerca di offerte, ma anche nella lettura delle condizioni contrattuali, nella preparazione linguistica e nella valutazione delle opportunità.

Partire, restare o tornare: scelte sempre meno distanti

Partire, restare o tornare non sono più scelte opposte. Sempre più spesso fanno parte dello stesso percorso professionale. Un lavoratore può formarsi nel Cuneese, fare esperienza altrove e poi rientrare con competenze nuove. Oppure può restare sul territorio, ma pretendere condizioni più sostenibili per casa, trasporti e qualità della vita.

La mobilità del lavoro, quindi, non riguarda solo chi prepara una valigia. Riguarda il modo in cui un territorio riesce a rendere accessibili le opportunità. Perché dove il lavoro c’è, ma mancano case, servizi o condizioni chiare, il rischio è che a spostarsi non siano solo le persone, ma anche le possibilità di crescita.













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