Ventimiglia, affidabilità e professionalità: Fabrizio Corona e Cristina Pensa scelgono Auto 20 Srl (Foto e video)

Un luogo familiare, affidabile e professionale. Fabrizio Corona e Cristina Pensa scelgono Auto 20 Srl, concessionario situato in via Tenda 28/H, a Ventimiglia.

Ieri pomeriggio i due noti personaggi del mondo televisivo, l'imprenditore e l'ex moglie di Ruud Gullit oltre che ex compagna di Ayrton Senna, che ha scritto anche un libro autobiografico 'Amar para viver, viver para amar', sono, infatti, giunti nel salone di Alessio Dimitri per vedere e acquistare un'auto, una versione limitata. Dopo un giro di prova, insieme a Pensa, Corona ha ufficialmente acquistato la vettura che gli verrà poi consegnata a Milano.

Corona e Pensa sono rimasti soddisfatti di Alessio di Auto 20 Srl per la sua disponibilità, cortesia e professionalità. "Alessio è una persona umile, onesta, affidabile e sincera che mette amore e serietà nel suo lavoro" - afferma Cristina Pensa - "Con Alessio si trova sicurezza, convenienza e passione su quattro ruote. L’acquisto di un’auto non si esaurisce al momento della consegna perché in caso di bisogno lui c'è: offre, infatti, anche un servizio completo di riparazione e assistenza. Da Auto 20 ci si sente in famiglia".

Auto 20 è diventato, nel tempo, un punto di riferimento in città e nella zona del Ponente ligure per le auto usate multimarca, servizi di noleggio e assistenza specializzata. "Il successo si costruisce giorno dopo giorno, non arriva per caso. È il risultato di anni di lavoro, sacrifici, scelte difficili e tanta costanza" - dice Alessio, fondatore di Auto 20 - "Sono cresciuto in mezzo alle macchine, respirando questa passione fin da bambino grazie a mio padre. Quello che era un sogno, oggi è diventato realtà. Un percorso fatto di determinazione e voglia di costruire qualcosa di concreto, passo dopo passo, senza mai mollare e alla fine sono diventato il re della Mercedes-Benz. Affidatevi ad Auto 20 Srl di Ventimiglia perché è un concessionario qualificato, che collabora con le grosse case costruttrici sia della Liguria che del nord, come la Mercedes-Benz".