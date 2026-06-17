Sanremese, completata la nuova governance: Karembeu presidente, via al progetto per una nuova era biancazzurra

La Sanremese Calcio ha annunciato ufficialmente il completamento della nuova struttura organizzativa del club sotto la presidenza di Christian Karembeu, segnando così l'inizio di una nuova fase della propria storia. Attraverso un comunicato, la società ha sottolineato come questo passaggio rappresenti "molto più di un semplice cambio al vertice", ma l'avvio di "un progetto a lungo termine volto a rafforzare ogni aspetto del Sanremese Calcio, sia dentro che fuori dal campo".

Nel messaggio trova spazio anche il ringraziamento ad Alessandro Masu, che lascia la presidenza dopo aver accompagnato il club in una fase significativa del suo percorso. La società ha espresso "sincera gratitudine" per il lavoro svolto, evidenziando come la sua dedizione e il suo impegno abbiano contribuito a costruire le basi per il futuro. La nuova proprietà ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi entreranno a far parte del progetto nuove figure dirigenziali, partner strategici, sponsor e personale tecnico, tutti accomunati dall'obiettivo di costruire "un club moderno, ambizioso e sostenibile che rifletta la passione e l'identità di Sanremo e dei suoi tifosi".

Tra le novità più attese c'è anche l'arrivo di un nuovo allenatore, destinato a guidare la squadra nella prossima fase del percorso sportivo. Una scelta che si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione societaria. Nel comunicato, la Sanremese ha rivolto un pensiero anche all'ormai ex tecnico Marco Banchini, ringraziandolo per la professionalità e la dedizione dimostrate durante la sua esperienza in biancazzurro. Il club ha precisato che il cambio in panchina "non è una valutazione negativa dei suoi risultati o delle sue qualità", ma rientra in una transizione legata alla nuova visione e agli obiettivi di lungo periodo della società.

"Il cambiamento porta sempre con sé emozioni, ma offre anche opportunità", si legge nella parte finale della nota, nella quale viene ribadita la volontà di creare basi solide per il futuro, sviluppare una squadra competitiva e rafforzare il legame con il territorio. Infine, un messaggio rivolto a tifosi, partner e comunità cittadina: "Insieme, iniziamo ora una nuova era con ambizione, unità e determinazione", conclude la Sanremese, pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia.