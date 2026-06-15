Liguria, estate sui binari: otto treni in più nei weekend e nuove fermate tra Ponente e Levante

Con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario estivo, valido fino al prossimo 27 settembre, la Liguria rafforza la propria rete di trasporto su rotaia in vista dell'aumento degli spostamenti legati alla stagione turistica. Sono infatti otto i treni aggiuntivi previsti ogni fine settimana, con un significativo incremento dei collegamenti nelle fasce serali e notturne. L'obiettivo è quello di offrire maggiori opportunità di movimento a cittadini e turisti lungo le principali direttrici regionali. I nuovi convogli interesseranno le tratte Sestri Levante-La Spezia Migliarina, Recco-Sestri Levante e Savona-Ventimiglia, in entrambe le direzioni.

"Abbiamo potenziato il servizio nelle fasce serali e notturne e aggiunto fermate in varie località andando così incontro alle esigenze di cittadini e turisti che, durante la bella stagione, si muoveranno per la nostra Liguria", ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola. Tra le principali novità figurano anche le nuove fermate aggiuntive. A Genova Vesima saranno effettuate 19 fermate dal lunedì al venerdì, 27 il sabato e 39 nei giorni festivi, mentre a Cavi di Lavagna le soste saliranno a 25 nei feriali e 37 sia il sabato sia nei festivi. Diventa inoltre strutturale la fermata di Sori per il regionale in partenza alle 7.54 da Recco verso Genova Voltri, mentre nei fine settimana saranno introdotti due nuovi treni mattutini: uno in partenza da Genova Piazza Principe alle 9.58 per Sestri Levante e uno alle 9.14 in direzione Savona.

Novità importanti anche per la provincia di Imperia. Nelle serate di venerdì e sabato entreranno in servizio due ulteriori collegamenti sulla tratta Savona-Ventimiglia. Il primo partirà da Savona alle 21.23, con arrivo a Ventimiglia alle 23.13 e fermate intermedie; il secondo lascerà Ventimiglia alle 23.45 per raggiungere Savona all'1.22, anch'esso con soste lungo il percorso. Potenziano la loro presenza sul territorio anche alcuni Intercity. I treni 653, 659, 675 e 681, sulle relazioni Ventimiglia-Milano e Milano-Ventimiglia, fermeranno anche nelle stazioni di Diano Marina e Taggia Arma. Gli Intercity 505 (Ventimiglia-Roma) e 510 (Salerno-Torino) effettueranno invece una nuova fermata a Monterosso.

A rafforzarsi sarà infine anche il sistema di assistenza ai viaggiatori: Trenitalia impiegherà 25 addetti aggiuntivi nelle principali stazioni liguri e predisporrà la disponibilità di bus sostitutivi nei fine settimana, pronti a intervenire in caso di necessità. "Otto treni in più e una serie di fermate aggiuntive, dei regionali e di alcuni Intercity, testimoniano il riguardo costante posto dalla Regione Liguria nei confronti di chi sceglie il treno come mezzo per spostarsi", ha aggiunto Scajola.

"Insieme a Trenitalia abbiamo predisposto un piano che potesse integrarsi al meglio con i fondamentali Treni del Mare, 39 ogni weekend da aprile, e con i Cinque Terre Express, partiti a marzo, con nove nuovi prolungamenti fino a Sestri Levante. Grande attenzione verrà data anche all'assistenza con 25 risorse aggiuntive impiegate dall'azienda ferroviaria nelle principali stazioni e la predisposizione di bus nei fine settimana per sopperire a eventuali carenze. Ai grandi lavori infrastrutturali in corso che, da ponente a levante, stanno cambiando e cambieranno le ferrovie liguri, affianchiamo una programmazione attenta e il più vicina possibile alle esigenze delle persone", ha concluso l'assessore.