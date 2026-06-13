Volley, Tre Ponti regina del Memorial E. Sarra: piega Fercasa 3-1 e conquista il Campionato CSEN 2025/2026

Si è concluso il Campionato CSEN 2025/2026 - IV Memorial E. Sarra di volley amatoriale misto 4+2 provinciale, manifestazione che anche quest'anno ha regalato emozioni e grande partecipazione, coinvolgendo ben nove formazioni: Coldirodese 2021, Fercasa Hydro Service, New Arma Volley, Birreria Pub La Diligenza, ASD Tre Ponti, Amici della Pallavolo, I 4 Salti in Palestra, San Giovanni Volley e Mastelli.

Ad alzare il trofeo è stata l'ASD Tre Ponti, formazione del presidente Davide Alberti capitanata da Mara De Franco, che nella finalissima disputata venerdì 29 maggio alle ore 21 alla palestra Villa Citera ha superato per 3-1 i campioni uscenti della Fercasa MB Hydro Service. Una sfida intensa e combattuta, come testimoniano i parziali 25-18, 23-25, 26-24 e 25-19, che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo pallone. I padroni di casa hanno iniziato con grande determinazione, imponendo subito il proprio ritmo e aggiudicandosi il primo set senza particolari difficoltà. La risposta degli ospiti, però, non si è fatta attendere: grazie all'asse Ginulla-Ronzino e all'ottima prova di Giordano, Fercasa ha ristabilito l'equilibrio portando il match sull'1-1.

Il momento chiave dell'incontro è arrivato nel terzo parziale. Fercasa sembrava ormai a un passo dal sorpasso, avanti 19-24, ma quando tutto appariva deciso, "Terzani e compagni compiono il miracolo" riuscendo in una straordinaria rimonta fino al 26-24, trasformando l'inerzia della partita. Nel quarto set gli ospiti hanno accusato il colpo e non sono riusciti a reagire. I muri decisivi della coppia di centrali Bragagnolo-Ruocco e le preziose difese dell'opposto Erica Pacella hanno così spalancato le porte del trionfo all'ASD Tre Ponti, che si è aggiudicata set, incontro e torneo.

La rosa dell'ASD Tre Ponti campione provinciale: Mara De Franco, Davide Alberti, Daniel Bragagnolo, Davide Ruocco, Erica Pacella, Luca Terzani, Andrea Terzani, Fabrizio Ferlito, Giorgia Garello, Antonella Musillo, Matteo Caridi, Dalila Ormea e Julia Mian. Archiviata una stagione ricca di entusiasmo e partecipazione, l'organizzazione guarda già al futuro: sono infatti già aperte le iscrizioni per il Campionato CSEN 2026/2027. Per informazioni è possibile contattare Andrea Ammendolia (Coldirodese 2021) al numero 349 8125351.