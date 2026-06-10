Turismo, incontro a San Bartolomeo al Mare: i sindaci illustrano a Lombardi i progetti per il territorio

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi si è recato questo pomeriggio a San Bartolomeo al Mare per una visita istituzionale dove ha incontrato il sindaco Filippo Scolla, insieme all’assessore comunale Marco Marino, e i sindaci di Cervo Lina Cha e di Villa Faraldi Stefano Damonte.

“I sindaci hanno sottoposto alla mia attenzione le loro idee per alcuni progetti futuri condivisi allo scopo di promuovere e dare ulteriore risonanza turistica al loro splendido territorio”, ha dichiarato Lombardi al termine dell'incontro.