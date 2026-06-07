Club Phuket Ventimiglia, l'atleta Veronica Trevisan vince a Seregno

Fine settimana positivo per il Club Phuket Ventimiglia. L'atleta Veronica Trevisan nella giornata odierna ha partecipato a Seregno al Garuda Fight conquistando una vittoria.
"Anche questa domenica si è conclusa con una vittoria al prestigioso trofeo organizzato dalla federazione italiana di muay thai FIMT 4.0" - commenta il Club Phuket Ventimiglia riferendosi ai risultati ottenuti dalla giovane atleta ventimigliese allenata dal coach Luca Gargano - "Vince e convince la giuria ancora una volta".
Soddisfatto, perciò, il Club Phuket Ventimiglia. "Il prossimo evento sarà il 20 giugno" - svela il Club Phuket Ventimiglia - "La terza edizione dell’attesissimo torneo che andrà in scena a Cala del Forte a Ventimiglia è già sold out. Per tutte le info contattare il+393404685529".