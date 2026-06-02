Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 2 giugno 2026, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 2 GIUGNO



SANREMO



8.30. Festa della Repubblica alzabandiera al monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 15, deposizione e benedizione della corona di alloro con l’accompagnamento della banda musicale Città di Sanremo. Onore ai Caduti al monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 19, ammainabandiera al monumento ai Caduti in corso Mombello



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero



15.30. Per i Martedì Letterari, Festa della Repubblica: il prof. Alfondo Celotto e l’avv. Giulia Guerrini presentano il libro ‘Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 7 giugno

16.45. Concerto per la Festa della Repubblica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson. In programma la Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica) di Ludwig Van Beethoven Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



IMPERIA



9.30-18.30. 80° Anniversario Festa della Repubblica Italiana: deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti (Piazza della Vittoria h 9.30) + dalle 10 in Calata Cuneo: rassegna del Prefetto ai Reparti Schierati, Alzabandiera, Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Intervento del Prefetto della Provincia di Imperia, Consegna Medaglia d'Oro Vittima del Terrorismo, Consegna delle Onorificenze "Al Merito della Repubblica Italiana’, Esibizione Fanfara Alpina ‘Colle di Nava’ + alle 18.30 Banchina Aicardi, Esibizione Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò’ - Città di Bordighera



10.00-18.00. ’Alla scoperta di Villa Grock’: speciale Festa della Repubblica con apertura straordinaria e possibilità di partecipare a speciali visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco + postazione truccabimbi attiva ad offerta libera. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 7 giugno



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno



15.00. Cerimonia in occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana: Onori alla bandiera, Onori ai caduti, Orazione del Sindaco di Ventimiglia, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Giardini pubblici Tommaso Reggio



VALLECROSIA



18.30. Villaggio del gusto a cura del CIV di Vallecrosia al Mare: cittadini e turisti potranno scoprire e degustare eccellenze locali. Piazza dell'ex mercato dei fiori



21.30. 'Dance Tarantella': festa folk elettronica animata dai ballerini dell'Urban Theory School + stand con prelibatezze preparate dai bar e ristoranti della città (dj pre e post serata). Piazza dell'ex mercato dei fiori



BORDIGHERA



17.00. In occasione della Festa della Repubblica Villa Pompeo Mariani aprirà al pubblico con visite guidate: si potranno ammirare i punti immortalati al suo interno da Claude Monet ed i ‘Due Ulivi’, ancora oggi esistenti da lui dipinti nel 1884, riconosciuti quali Alberi Monumentali, nonché visitare l’Atelier di Pompeo Mariani, uno dei dieci ancora sopravvissuti, di pittori dell’’800, a livello mondiale (6 euro). Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 348 6006290

SAN LORENZO AL MARE



17.00. ‘Ecco mormorar l’onde’: concerto di madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento dell'Ensemble Fuoritempo formato da Monica Molinaro (Soprano), Elisabeth Dubois (Soprano), Gianna Williams (Contralto – Arpa), Fabrizio Frescura (Tenore), Agostino Moriano (Baritono, Basso), Claudio Passarotti (Arciliuto). Oratorio della Misericordia



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.15. 'Pedalando dove nasce la Repubblica - Staffette Resistenti': 2a edizione Biciclettata non competitiva nei 7 Comuni del Golfo Dianese e lungo la nuova Ciclopedonale, con omaggio, lungo i percorsi, ai cippi della Memoria e ai luoghi chiave della lotta di Liberazione. Una pedalata collettiva che coniuga sport, memoria e comunità: il percorso è di circa 5 km, pianeggiante e alla portata di tutte e tutti. Evento a cura di ANPI Golfo Dianese e Centro Sociale Incontro. Ritrovo in Piazza Abba (locandina con i passaggi e gli orari)

10.00-17.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni (più info)



21.00. Balcano Buskers Festival: gran gala del festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Piazza della Torre, ingresso libero (più info)



CERVO



17.00. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, ‘Cartoline dall’Italia’: concerto del Gruppo Cameristico Alchimea + incontro con i musicisti e laboratorio sugli strumenti con stage di percussioni a cura di Roberto Mattea + percorsi d’Arte a cura del pittore Gabriele Poli ‘Sinfonia d’Oltremare’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

CARPASIO



9.00-17.00. Apertura del Museo della Lavanda fino al 2 giugno: i visitatori potranno esplorare i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione della lavanda, una tradizione secolare che ha segnato profondamente la cultura e l'economia locale (h 9/12-14/17), info 331 7378106



DOLCEACQUA



10.00-18.00. Ultimo giorno dell’esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo (h 10/12-15/18)



DOLCEDO

10.00. In occasione della Festa della Repubblica, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, apertura del Museo della Resistenza (h 10) + pranzo sociale (h 13) + ‘Ricordo’: racconto di Riccardo Aicardi sulla strage di Testico interpretato da Renato Donati, letture sul voto alle donne a cura di Clara Romagna e Rosangela Sicur, canti con Pier Di Pasqua e Vincenzo Pisano. Evento a cura del Gruppo Teatrale l'Attrito in collaborazione con il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino. Casone dei Partigiani al Monte Faudo, info 329 4955513



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)





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