Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 30 MAGGIO



SANREMO



9.00-12.00. ‘Fondali Puliti’: manifestazione promossa dal Consolato del Mare di Sanremo, in sinergia con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia., volta a sensibilizzare la cittadinanza e amplificare il dibattito sulle tematiche ambientali con lo scopo di ripulire il fondale dello specchio acqueo all’interno del porto vecchio della città



10.00-16.30. ‘Vela Day’, evento pensato per fare scoprire la vela a bambini dai 6 anni, ragazzi ed adulti. A cura della Lega Navale Italiana di Sanremo. Sede dell’associazione in C.so Salvo D’Acquisto 12 nella zona compresa tra i Bagni Morgana e Portosole, anche domani (h 10/13-14/16.30), partecipazione aperta a tutti e gratuita, abbigliamento richiesto: costume da bagno, maglietta scarpe da spiaggia



10.00-19.30. ‘Cuccioloso&Family’: weekend dedicato agli amici a quattro zampe con consulenze gratuite con addestratori + Set Fotografico Professionale: Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live + personalizzazione Live: chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia, che potrà essere personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (h 10/12-15.30/19.30). Store Divani&Divani, Corso Marconi 296, anche domani, ingresso è libero e gratuito (info e prenotazione a questo link)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00 & 16.00. Gare di ritorno del Girone Nord del Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1, disciplina riservata ad atleti ciechi assoluti. Campi di Pian di Poma, fino al 31 maggio, ingresso gratuito (locandina con orari e squadre)



16.00-18.30. Per le attività della Cattedra di Patafisica, Alberto Pulinetti presenta un progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una ‘giraffa’ amica. Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa 4, info a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



16.00-23.00. Mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 31 maggio



16.00-01.00. ‘Botanica Festival 2026’: evento di musica elettronica e cultura underground con concerti e DJ set dal pomeriggio fino a notte; più palchi immersi nel parco di Villa Ormond; artisti italiani e internazionali della scena elettronica; after party e, nel 2026, anche un beach party finale. Villa Ormond, fino al 31 maggio (più info)



19.00. ‘MusichiAmo’ 2026: spettacolo musicale a scopo benefico organizzato dall’A.N.F.I. - Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia Sezione di Sanremo – e dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Imperia a favore dell’associazione di promozione sociale Centro di aiuto alla vita che gestisce la casa Miracolo della vita di Taggia. Presenta Agostino Orsino. Con: Gaetano Labalestra; Federica Chichi in arte Kiki ; Mia Bonardi; Manuela Musio; Lavinia Santi; Tiziana Zunino; Sofia Barbara. Teatro dell’Opera del Casinò



21.00. In occasione degli ottocento anni dalla morte del San Francesco, concerto del Duo ‘le Veronesi’ composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro con brani, tra gli altri, di Saint Saens, Debussy, Tchaikovsky, Haendel, Strauss Sohn. Chiesa Evangelica valdese, Via Roma 14, ingresso libero



21.00. ‘Scream Rock Festival’: maratona elettrica con il rock alternativo degli Applefield, l'hard rock degli storici Hollywood Heartbreakers, il rock viscerale di Jennifer Scream e le atmosfere oniriche dell'indie-rock dei No More Mario. Mamely, Via Gioberti, ingresso gratuito, con possibilità di cenare (prenotazione consigliata)



21.00. Per ‘I concerti di Villa Zirio’, esibizione degli Allievi del Conservatorio ‘N. Paganini’ di Genova e dell’Associazione ‘Note Libere’. Villa Zirio, corso Cavallotti, ingresso libero

IMPERIA



9.00. XXII Congresso Nazionale di Storia della Odontostomatologia organizzato dalla Società Italiana di Storia dell’Odontostomatologia S.I.S.O.S. in collaborazione con ANDI Imperia con la partecipazione di numerosi relatori (evento gratuito). Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia, Via Felice Cascione 7 (il programma nella locandina)



10.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.30-21.45. Secondo giorno del 25ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2026 con la partecipazione di autori quali Stefania Craxi, Diego Dalla Palma, Antonio Razzi, Paolo DeLuca. Luca Palamara, Enzo Iacchetti, Dario Voltolini. Evelina Sgarbi, Giulio Maria Geluardi, Antonio Caprarica, Lorenzo Beccati, Aldo Mola. Location varie, fino al 31 maggio (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)



11.00. Bruno Battistin ospite con ‘Il valore della donazione di organi, tessuti e cellule’. Club di conversazione Bar 11, Piazza De Amicis 11



11.00-18.30. Mostra dell’artista Serenella Sossi di opere a carattere sacro e anche alcuni dipinti su Porto Maurizio, in ricordo delle origini di San Leonardo, patrono di Imperia di cui quest’anno si commemora il 350mo anniversario della nascita. Chiostro della Chiesa dei Cappuccini, in piazza Roma, fino al 31 maggio (h 11/13-15.30/18.30)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 7 giugno



20.30. Spettacolo di fine corso dei laboratori di teatro condotti da Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e Greta Violetta dal titolo C'erano una volta... I Grimm’ messo in scena dal Gruppo dei Bambini del Martedì. Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 0183-960598, 329 7433720 (Livia)



21.00. ‘I maneggi per maritare una figlia’: spettacolo teatrale di solidarietà con protagonista Max Cavallari, storico componente dei Fichi d’India. Serata a favore della Croce Bianca e nel ricordo dell’amico e collega Bruno Arena. Teatro Cavour



VENTIMIGLIA

9.00-13.00. Mostra bibliografica, iconografica e documentaria ‘Canta Musa il Valore’ che celebra la figura di Margherita Sarrocchi (1560-1617) e la sua opera monumentale ‘La Scanderbeide’, il primo poema epico della letteratura moderna europea scritto da una donna. Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, città alta, fino al 13 giugno (giovedì 10/18, venerdì 14/18, sabato 9/13)



10.00-21.00. Pagine nel Chiostro (prima rassegna del libro intemelio): apertura stand con editori e librai della zona intemelia (Chiostro Sant’Agostino h 10) + presentazione del libro 'Ti racconto una Storia’ (Biblioteca Aprosiana Nuova h 10.30) + apertura mostra ‘U Giacuré’ (Chiostro Sant’Agostino h 15) + premiazione del 39° ‘U Giacuré’, premio di poesia dialettale. Concerto del Coro Polifonico ‘Città di Ventimiglia’ (Sala Sant’Agostino h 15.30) + Concerto del Coro “ANC Associazione Nazionale Carabinieri Ventimigliese (Chiostro Sant’Agostino h 21)

10.00-17.00. ‘Vela Day’: due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela per scoprire questo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso. Evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo Velico Ventimigliese e dallo Yacht Club Cala del Forte. Porto Cala del Forte, presso la sede dello Yacht Club (h 10/12-14/17)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



VALLECROSIA AL MARE

20.45. 8ª Rassegna Corale Nazionale ‘Erio Tripodi’ per cori di voci bianche, cori giovanili e cori scolastici: Concerto di Gala con il Coro Giovanile ‘With Us’ di Roma, guidato da Camilla Di Lorenzo. Chiesa di Sant’Antonio Abate a Vallecrosia Alta, ingresso gratuito (più info)



BORDIGHERA



9.30. ‘A tea party in the gardens – Un tè nei giardini’: stand commerciali, artigianato e mercatino + Degustazioni guidate e laboratori di tè (Afternoon Tea h 15.30/18.30). Giardini dell'ex Chiesa Anglicana, anche domani

17.00-19.00. Mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 maggio



17.00. In occasione della Festa della Repubblica Villa Pompeo Mariani aprirà al pubblico con visite guidate: si potranno ammirare i punti immortalati al suo interno da Claude Monet ed i ‘Due Ulivi’, ancora oggi esistenti da lui dipinti nel 1884, riconosciuti quali Alberi Monumentali, nonché visitare l’Atelier di Pompeo Mariani, uno dei dieci ancora sopravvissuti, di pittori dell’’800, a livello mondiale (6 euro). Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 348 6006290



OSPEDALETTI



10.30. Per il ‘Piccolo Festival’, Sottoscrizione del Patto Locale della Lettura tra il Comune di Ospedaletti, nominato Città che Legge dal 2018, e vari soggetti del territorio (istituzioni scolastiche, esercizi commerciali, gruppi di lettura) che si faranno promotori di buone pratiche di diffusione della lettura. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



11.00. Per il ‘Piccolo Festival’, incontro con Luigi Gavazzi. Giornalista e copywriter, che presenterà il suo ultimo libro ‘Leggere per raccontarsi’, un breve saggio che si rivolge a chi legge e a chi vuole raccontarsi. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)



CERVO



21.00. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, ‘Enigmi e Segreti’: spettacolo-concerto del Gruppo Cameristico Alchimea. Oratorio di Santa Caterina



ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. ‘Risonanze creative – Arte e Musica tra spiritualità e natura’: dopo una piccola passeggiata nei dintorni e il racconto storico del sito sacro ai druidi, i partecipanti potranno seguire il laboratorio esperienziale di Arteterapia, condotto da Monica Di Rocco + alle 15, laboratorio di Musicoterapia a cura di Silvia Ragni. Chiesa Vecchia di San Nicolò (portare con sé un tappetino e un oggetto che produca suono, ma che non sia uno strumento musicale), info e prenotazioni 339 716 5467 (Monica Di Rocco), 339 234 5089 (Silvia Ragni)

18.00. Sorprese musicali del mondo: concerto classico ad arco a cura Roger Holtom e Tobias Reiss (Violoncelli) e, dalla Germania, Michael e Beate Davis (Violini) con musiche di Vivaldi e Bach e brani Chassidim del Messico, Kazakistan e Irlanda + recitati di Tobias Reiss con sue poesie ispirate dalla sua vita nella comunità di Bajardo + esposizione di produzioni pittoriche di Roger Holton, musicista-pittore. Sala del Castello, adiacente alla Chiesa



CARPASIO



9.00-17.00. Apertura del Museo della Lavanda fino al 2 giugno: i visitatori potranno esplorare i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione della lavanda, una tradizione secolare che ha segnato profondamente la cultura e l'economia locale (h 9/12-14/17), info 331 7378106



COSIO D’ARROSCIA

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra ‘Transformations’ dell'artista Anne Gudrun Sejersen nei vicoli del paese, fino al 2 giugno

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra fotografica dell'associazione Meti all'aperto accanto alla Galleria Derive



DOLCEACQUA



18.30. Inaugurazione esposizione con le opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo



PIEVE DI TECO

16.00. Simultanea scacchistica gratuita. appuntamento dedicato al gioco degli Scacchi aperto a professionisti, appassionati e curiosi: il Maestro Paolo Formento, professionista e stimato istruttore del territorio, sfiderà contemporaneamente fino a 20 avversari in una maratona di logica e concentrazione. Portici medievali in corso Mario Ponzoni 135



21.00. Concerto musicale di Nevenka Vukosav (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



PONTEDASSIO



9.00-19.00. 'Itinerari della Salute': unità mobile della Croce Rossa Italiana con a bordo i Volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare esami elettrocardiografici ed ecografici a disposizione di tutti coloro che vorranno saperne di più su come prevenire le patologie cardiovascolari e effettuare le misurazioni dei parametri necessari alla valutazione del rischio. Van delle CRI posizionato in Piazza Vittorio Emanuele II, anche domani



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Festival dei giochi con un programma ricco e strutturato con 14 attività divertenti, 10 laboratori, 7 aree gioco e uno spettacolo. Spettacoli di strada e installazioni visive, tra cui gigantesche bolle di sapone. Parc des Bugadières (più info)



MENTON



10.00-18.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo: evento con una varietà di videogiochi e giochi da tavolo, intrattenimento virtuale, giochi arcade, tornei di eSport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di merchandising, carte collezionabili, un mercatino dell'usato, manga, statuette, mostra, illustratori, un Escape Room. Palazzo d'Europa, anche domani (più info)



MONACO

10.00-20.00. European Challenger Championships: competizione europea di atletica leggera dedicata principalmente ai piccoli Stati europei e alle nazioni emergenti dell’atletica con la partecipazione di atleti provenienti da 17 Paesi europei, tra cui Andorra, San Marino, Malta, Lussemburgo, Islanda, Montenegro e altri piccoli Stati. Stade Louis II (più info)



21.00. Festival estivo de ‘La Note Bleue 2026’: concerto Funk, Boogie, Disco della band Jéroboam. Spiaggia del Larvotto (più info)



NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 31 MAGGIO

SANREMO



9.30 & 11.30. Gare di ritorno del Girone Nord del Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1, disciplina riservata ad atleti ciechi assoluti. Campi di Pian di Poma, ingresso gratuito (locandina con orari e squadre)



10.00-16.30. ‘Vela Day’, evento pensato per fare scoprire la vela a bambini dai 6 anni, ragazzi ed adulti. A cura della Lega Navale Italiana di Sanremo. Sede dell’associazione in C.so Salvo D’Acquisto 12 nella zona compresa tra i Bagni Morgana e Portosole (h 10/13-14/16.30), partecipazione aperta a tutti e gratuita, abbigliamento richiesto: costume da bagno, maglietta scarpe da spiaggia



10.00-19.30. ‘Cuccioloso&Family’: weekend dedicato agli amici a quattro zampe con consulenze gratuite con addestratori + Set Fotografico Professionale: Un fotografo sarà presente (ore 10-12.30 / 15:30-19:30) per scattare gratuitamente una foto ricordo con il vostro cucciolo, con post-produzione live + personalizzazione Live: chi acquisterà un divano riceverà in omaggio una cuccia, che potrà essere personalizzata dal vivo dai designer di Cultid (h 10/12-15.30/19.30). Store Divani&Divani, Corso Marconi 296, ingresso è libero e gratuito (info e prenotazione a questo link)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno



14.00-01.00. ‘Botanica Festival 2026’ (ultimo giorno): evento di musica elettronica e cultura underground con concerti e DJ set dal pomeriggio fino a notte; più palchi immersi nel parco di Villa Ormond; artisti italiani e internazionali della scena elettronica; after party e, nel 2026, anche un beach party finale. Villa Ormond (più info)



15.00. ‘Il Giorno delle Mura’: iniziativa internazionale promossa dal mondo Lions alla scoperta de ‘La Pigna’, il centro storico di Sanremo, accompagnati dalla Prof.ssa Anna Blanghetti, che offrirà un prezioso contributo culturale durante il percorso guidato. Nel corso del pomeriggio, in Piazza San Costanzo, intrattenimento musical-teatrale. Termine visita previsto intorno alle ore 18, presso la ‘Sala Piazza Cassini 10/11’. Ritrovo in Piazza Cassini, con partenza della visita guidata alle ore 15.30, info e prenotazioni 335 6555903 – 347 2356624

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Inaugurazione della prima mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



16.00-23.00. Ultimo giorno della mostra itinerante ‘Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo’, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera. Foyer di Porta Teatro del Casinò



20.00. ‘Beatle Story’, il grande live show che celebra i Beatles con uno speciale omaggio alle leggendarie Red (1962–1966) & Blue (1967–1970) Collection. Roof Garden del Casinò, info e prenotazioni contattare il numero 388 2448828 sino ad esaurimento posti (più info)

IMPERIA



10.30-18.15. Terzo e ultimo giorno del 25ª edizione del Festival Internazionale della Cultura Mediterranea - Fiera del Libro Imperia 2026 con la partecipazione di autori quali Stefania Craxi, Diego Dalla Palma, Antonio Razzi, Paolo DeLuca. Luca Palamara, Enzo Iacchetti, Dario Voltolini. Evelina Sgarbi, Giulio Maria Geluardi, Antonio Caprarica, Lorenzo Beccati, Aldo Mola. Location varie (cliccare questo link per leggere l’intero programma delle tre giornate)



11.00-18.30. Mostra dell’artista Serenella Sossi di opere a carattere sacro e anche alcuni dipinti su Porto Maurizio, in ricordo delle origini di San Leonardo, patrono di Imperia di cui quest’anno si commemora il 350mo anniversario della nascita. Chiostro della Chiesa dei Cappuccini, in piazza Roma, fino al 31 maggio (h 11/13-15.30/18.30)



14.00-18.00. ‘Radici. Cercate la bellezza’: mostra personale dell’artista Sciaradamuri a cura di Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea, Villa Faravelli - Viale Giacomo Matteotti 151, fino al 31 maggio, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 10/13-14/17, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 7 giugno



21.15. Direttamente dall'Argentina il Gruppo Gabriela Clavo y Canela porterano in scena uno spettacolo di burattini pre grandi e piccini con l'artista Gabriela Cespedes e la collaborazione di Oscar Navarro Correa, Emilia Juarez, Victoria Fornoni, Paloma Rayern Barrera e Pao Alonso. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno



9.30-17.00. Pagine nel Chiostro (prima rassegna del libro intemelio): apertura fiera (h 9.30) + Concerto della Banda Musicale “Città di Ventimiglia’ (h 10) + ‘Momento Relax’ offerto dal ‘Circolo della Castagnola’ (h 11) + presentazione del volume ‘Le Stelle del Gusto. Radici e orizzonti di un viaggio nella cucina d’eccellenza del Ponente ligure tra storia, luoghi e persone’ di Romolo Giordano e Giorgio Caudano (Alzani Editore). Incontro con gli autori e Concerto-Matinée del soprano Nadiia Karpova. Chiostro e Sala Sant’Agostino



10.00. Nell’ambito della mostra ‘Ventimiglia Pole-Position’, esposizione di auto d’epoca a Cala del Forte

10.00-17.00. ‘Vela Day’: due giornate che offriranno, a titolo gratuito, la possibilità di fare un giro in barca a vela per scoprire questo sport e un modo differente di vivere il mare: consapevole e rispettoso. Evento organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo Velico Ventimigliese e dallo Yacht Club Cala del Forte. Zona Nervia (Lungomare Varaldo), presso la sede del Circolo Velico (h 10/12-14/17)



11.00-17.30. ‘Memorie di Luce – Painting in Places of Longings’: mostra dell’artista Hella Kalkus. Giardini Hanbury a La Mortola, fino al 31 maggio (h 11/13-14/17.30)



VALLECROSIA AL MARE

17.45. 8ª Rassegna Corale Nazionale ‘Erio Tripodi’ per cori di voci bianche, cori giovanili e cori scolastici: concerto finale con tutti i cori iscritti nei brani preparati nei laboratori. Istituto S. Anna, Via Colonnello Aprosio 506, ingresso gratuito (più info)



BORDIGHERA



8.00. Escursione da Colla Scarassan al Monte Toraggio – Il dado degli Dei di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.00 alla Sella di Gouta (pressi Ristorante Gola di Gouta), info 327 0824866 (più info)



8.30-18.00. (SPOSTATO AL 14 GIUGNO) ‘Bordigiocando…senza Frontiere’: giochi divertenti e per tutti, strategia di gruppo per affrontare i giochi, realizzabile all’aperto e al coperto, attività di gruppo che sviluppa lo spirito di squadra, adatto a tutti e per tutte le età. Piscina e campo polivalente (più info)



9.30. ‘A tea party in the gardens – Un tè nei giardini’: stand commerciali, artigianato e mercatino + Degustazioni guidate e laboratori di tè (Afternoon Tea h 15.30/18.30). Giardini dell'ex Chiesa Anglicana



17.00. In occasione della Festa della Repubblica Villa Pompeo Mariani aprirà al pubblico con visite guidate: si potranno ammirare i punti immortalati al suo interno da Claude Monet ed i ‘Due Ulivi’, ancora oggi esistenti da lui dipinti nel 1884, riconosciuti quali Alberi Monumentali, nonché visitare l’Atelier di Pompeo Mariani, uno dei dieci ancora sopravvissuti, di pittori dell’’800, a livello mondiale (6 euro). Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 348 6006290

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra 'Carugi e non solo' della pittrice Gabriella Allara. Sede dell'UCD, in via Al Mercato 8, ingresso libero

21.45. ‘La Notte della Luna (non) Blu’: osservazione della luna che non cambierà colore, ma resterà uno spettacolo imperdibile. ‘Luna Blu’ è la seconda luna piena dello stesso mese: un evento raro che si osserverà insieme al suo sorgere sul mare e ai dettagli del paesaggio lunare attraverso i telescopi. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Rotonda di S.Ampelio (più info)



OSPEDALETTI

15.30. Per il ‘Piccolo Festival’, premiazione prima edizione del Concorso letterario ‘Nuovi Talenti’. I migliori elaborati degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da istituti scolastici delle province di Imperia e Savona sono stati pubblicati in un'antologia a cura della casa editrice Antea Edizioni. Centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta con ingresso libero



TAGGIA ARMA



16.00. Commedia brillante ‘La locanda del tesoro nascosto’ scritta e diretta da Ernestina Pellesi con gli attori dell'Emporio del Teatro. Teatro Parrocchiale di Arma di Taggia, ingresso ad offerta libera con incasso totalmente devoluto all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sezione provinciale di Imperia



SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)



CERVO



18.00. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, Workshop d’improvvisazione musicale ‘La Musica delle Idee’. Oratorio di Santa Caterina

21.00. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, ‘Paesaggi Sonori’: recital di flauto e arpa con Danilo Putrino (flauto), e Sara Terzano (arpa). Piazza dei Corallini (in caso di maltempo il concerto si terrà presso l’attiguo Oratorio di Santa Caterina)

ENTROTERRA

BAJARDO



10.00. Raduno degli Alpini: ritrovo in Piazza Parrocchiale dove sarà offerto un Rinfresco di ‘Benvenuto’ presso i bar locali + dalle 11.15, Corteo al Monumento ai Caduti, Alza Bandiera e deposizione di una corona d'alloro, S. Messa celebrata da Don Zeno Locatelli in Chiesa Parrocchiale + Orazioni Ufficiali e Concerto della ‘Fanfara Colle di Nava’ (h 12.30) + Pranzo Sociale nei Ristoranti di Bajardo (h 13, prenotazioni 335 1354152) + Abbattimento dell'Albero di Pentecoste con vendita all'asta al miglior offerente (h 16.30)

CAMPOROSSO



10.00. Camminata solidale ‘Donna Vita Libertà’ con partenza dal Palatenda Bigauda (percorso di 10 km e di 5 km, adlti 10 euro, bambini fino ak 12 anni 5 euro ) + alle 13, pasta conviviale + Villaggio delle Donne creative: mercatino speciale dedicato all'ingegno e alla creatività delle donne del territorio. Evento a cura dell’Associazione Scuola di Pace (locandina)



CARPASIO



9.00-17.00. Apertura del Museo della Lavanda fino al 2 giugno: i visitatori potranno esplorare i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione della lavanda, una tradizione secolare che ha segnato profondamente la cultura e l'economia locale (h 9/12-14/17), info 331 7378106



CHIUSAVECCHIA



9.30-00.30. Expo Valle Impero (inaugurazione alle h 11 della 4ª edizione): Stand Gastronomici + Laboratori + Eventi + Escursioni + Convegni + Degustazioni + Dimostrazioni + spettacoli e giochi per bambini- Luoghi vari, fino al 2 giugno (il programma a questo link)

COSIO D’ARROSCIA

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra ‘Transformations’ dell'artista Anne Gudrun Sejersen nei vicoli del paese, fino al 2 giugno

10.00. ‘The Laundry Room - una settimana di arte, dialogo e comunità creativa’: mostra fotografica dell'associazione Meti all'aperto accanto alla Galleria Derive



10.30-11.30. ‘The Laundry Room’: conferenza di Laura Monticelli, Presidente associazione Meti. Auditorium Proloco Cosio

16.00-18.00. ‘The laundry room’: mostra alla Galleria Derive



18.00-20.00. Cena alla Proloco (15 euro a parsona)



20.00-21.00. Som Sild Fra Helvede - L'Urna del Peccato Originale. Un rogo rituale in cui chiunque è invitato a scrivere, su un piccolo foglio di carta, ciò che desidera lasciarsi alle spalle. I fogli verranno bruciati come simbolo di liberazione. Solo chi scrive conoscerà le proprie parole. Piazze IV Novembre

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino del Biologico, artigianato e antiquariato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi



10.00-18.00. Esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo, fino al 2 giugno (h 10/12-15/18)

18.00. In occasione degli ottocento anni dalla morte del San Francesco, concerto del Duo ‘le Veronesi’ composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro con brani tratti da capolavori di Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini, Vivaldi e Pergolesi con il racconto della vita del Santo. Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ingresso libero



MOLINI DI TRIORA



8.00. Escursione guidata dal Passo Teglia al Monte Monega di circa 5 ore. Info e prenotazioni: Marco Macchi 327 0824866

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



10.30. 1° Torneo Semilampo di Scacchi con giocatori e agonisti provenienti da tutta la Liguria e dalle regioni vicine sulla distanza di 8 turni con partite veloci e spettacolari. Ex Convento degli Agostiniani in via Nazionale 365, consigliata la preiscrizione sulla piattaforma federale VeSUs.org o contattando l'organizzazione al 3317914972 – formentopaolo97@gmail.com



15.00. Spettacolo-concerto tra arte e scienza a cura di Pierre Bieliavsky (10 euro). Teatro Salvini (più info)

PIGNA



7.15. Escursione da Colle Langan a Melosa: una camminata adatta a tutti per un sentiero panoramico fra boschi e creste, con passaggio accanto alla diga di Tenarda e arrivo a Colla Melosa (1.542 m), dove si trova il Rifugio Allavena. Ritrovo a Pigna al parcheggio presso la pasticceria, organizzazione auto e partenza, info e prenotazioni: Laura Rebaudo 342 5624640



9.00. Escursione da Colla Scarassan al Monte Toraggio – Il dado degli Dei di circa 6 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 8.00 presso la stazione ferroviaria di Bordighera oppure alle 9.00 alla Sella di Gouta (pressi Ristorante Gola di Gouta), info 327 0824866 (più info)



PONTEDASSIO



9.00-19.00. 'Itinerari della Salute': unità mobile della Croce Rossa Italiana con a bordo i Volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare esami elettrocardiografici ed ecografici a disposizione di tutti coloro che vorranno saperne di più su come prevenire le patologie cardiovascolari e effettuare le misurazioni dei parametri necessari alla valutazione del rischio. Van delle CRI posizionato in Piazza Vittorio Emanuele II



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



15.00. Spettacolo itinerante ‘Terre di Liguria’, regia di Giorgia Brusco e supervisione drammaturgica di Pino Petruzzelli. Partenza da Piazza Tommaso Reggio



FRANCIA

MONACO



18.00. Concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con Truls Mørk al violoncello. Auditorium Rainier III (più info)



MENTON



10.00-17.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo: evento con una varietà di videogiochi e giochi da tavolo, intrattenimento virtuale, giochi arcade, tornei di eSport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di merchandising, carte collezionabili, un mercatino dell'usato, manga, statuette, mostra, illustratori, un Escape Room. Palazzo d'Europa (più info)



NICE



10.00-17.00. Festa di Maggio: giornata folcloristica regionale per celebrare il 70° anniversario di ‘Nice la Belle’ + Danze, cori, balletti con il gruppo Nice la Belle e gruppi folcloristici invitati + intrattenimento, associazioni e stand gastronomici. Jardins des Arènes de Cimiez (più info)



NICE



15.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)



LUNEDI’ 1 GIUGNO

SANREMO



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero, fino al 2 giugno

10.00 & 12.00. Finali del 1° Torneo Coppa delle Alpi Memorial Antonio Sonno: competizione nazionale riservata alle rappresentative Under 14 organizzata dal Comitato Regionale Liguria della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Stadio Comunale (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno



BORDIGHERA



10.30. In occasione della Festa della Repubblica Villa Pompeo Mariani aprirà al pubblico con visite guidate: si potranno ammirare i punti immortalati al suo interno da Claude Monet ed i ‘Due Ulivi’, ancora oggi esistenti da lui dipinti nel 1884, riconosciuti quali Alberi Monumentali, nonché visitare l’Atelier di Pompeo Mariani, uno dei dieci ancora sopravvissuti, di pittori dell’’800, a livello mondiale (6 euro). Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 348 6006290



OSPEDALETTI



18.00. Festa di Sant'Erasmo patrono dei Marinai con Santa Messa nella piccola Piazza Sant'Erasmo

19.00. Per gli 80 anni della Repubblica Italiana, processione lungo le vie del paese sino alla spiaggia davanti al Municipio per la deposizione di una corona d'alloro e benedizione del mare + ripartenza del corteo verso Piazza Caduti di Nassiriya per celebrare la Festa della Repubblica Italiana con la consegna di una copia della Costituzione ai residenti neo-maggiorenni. Al termine, ritorno in Piazza Sant'Erasmo per il rinfresco a cura dell'associazione locale di volontari 'Il Descu Spiaretè'. Animazione musicale a cura dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia

SAN BARTOLOMEO AL MARE



17.00-23.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni, fino al 2 giugno (più info)

17.00. 'L'Oro della Resistenza': performance di lettura e musiche del Gruppo Teatrale l'Attrito, di e con Renato Donati e Pier Di Pasqua. Attraverso il racconto dei loro sacrifici, la performance intende mantenere viva la memoria storica e ricordare il coraggio di quei giovani che scelsero la libertà a costo della propria vita: Silvio Bonfante, Felice Cascione, Franco Ghiglia, Roberto Di Ferro, Marco Dino Rossi e Sergio Sabatini. Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, Giardini 1°Maggio, ingresso libero, aperto a tutti



CERVO

17.30-20.30. Merenda nell’Oliveta: degustazione guidata di olio EVO e/o di prodotti agroalimentari locali + Storytelling: incontro divulgativo con esperti (frantoiano, agronomo, storico, saggio del luogo, presentazione libro a tema) + Laboratori e giochi di una volta per bambini. Spiaggia del Pilone



18.30. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, ‘Arie e Danze di Primavera’: concerto del Duo Rosarthum: arpa celtica e percussioni. Oratorio di Santa Caterina

ENTROTERRA

CARPASIO



9.00-17.00. Apertura del Museo della Lavanda fino al 2 giugno: i visitatori potranno esplorare i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione della lavanda, una tradizione secolare che ha segnato profondamente la cultura e l'economia locale (h 9/12-14/17), info 331 7378106



DOLCEACQUA



10.00-18.00. Esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo, fino al 2 giugno (h 10/12-15/18)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

MARTEDI’ 2 GIUGNO



SANREMO



8.30. Festa della Repubblica alzabandiera al monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 15, deposizione e benedizione della corona di alloro con l’accompagnamento della banda musicale Città di Sanremo. Onore ai Caduti al monumento ai Caduti in corso Mombello + alle 19, ammainabandiera al monumento ai Caduti in corso Mombello



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00-18.00. ‘Percorsi di luce e di materia’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi. Galleria Civica di via Palma 16 (centro storico), ingresso libero



15.30. Per i Martedì Letterari, Festa della Repubblica: il prof. Alfondo Celotto e l’avv. Giulia Guerrini presentano il libro ‘Viva il Re! Viva la Repubblica. 2 giugno 1946 La storia e le storie di un voto’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

16.45. Concerto per la Festa della Repubblica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gudni Emilsson. In programma la Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica) di Ludwig Van Beethoven Sinfonia n° 3 in do minore (Eroica). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

17.00-21.00. Mostra antologica itinerante dell’artista Giuseppe Mercuri, ‘l’Artista contadino’. Insegnante e politico realizza sulle tele con colori ad olio, acrilici, smalti e pennelli una pittura d'avanguardia a dimostrazione di un forte simbolismo cosmopolita. Galleria d'Arte ‘Bonbonniere’ in corso Inglesi, fino al 15 giugno, ingresso libero



IMPERIA



9.30-18.30. 80° Anniversario Festa della Repubblica Italiana: deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti (Piazza della Vittoria h 9.30) + dalle 10 in Calata Cuneo: rassegna del Prefetto ai Reparti Schierati, Alzabandiera, Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Intervento del Prefetto della Provincia di Imperia, Consegna Medaglia d'Oro Vittima del Terrorismo, Consegna delle Onorificenze "Al Merito della Repubblica Italiana’, Esibizione Fanfara Alpina ‘Colle di Nava’ + alle 18.30 Banchina Aicardi, Esibizione Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò’ - Città di Bordighera



10.00-18.00. ’Alla scoperta di Villa Grock’: speciale Festa della Repubblica con apertura straordinaria e possibilità di partecipare a speciali visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco + postazione truccabimbi attiva ad offerta libera. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.00-19.00. Mostra collettiva con 10 artisti di generazioni e formazioni differenti: Stefania Bosi, Sofia Fresia, Igor Grigoletto, Daniela Mortarotti, Anna Multone, Federica Porro, Giorgia Saglietto, Donald Sufka, Monica Toscani e Mina Feingold. Spazio CollArt, via Littardi 120, località Piani, fino al 7 giugno



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘Ventimiglia Pole-Position, tra gesto, velocità e distanza disegnata’: mostra di Paolo D’Amico a cura di Patrizia Grigolini (h 9/12.30-15/17). Sala Maccario al Forte dell'Annunziata, fino al 7 giugno



15.00. Cerimonia in occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana: Onori alla bandiera, Onori ai caduti, Orazione del Sindaco di Ventimiglia, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Giardini pubblici Tommaso Reggio



BORDIGHERA



17.00. In occasione della Festa della Repubblica Villa Pompeo Mariani aprirà al pubblico con visite guidate: si potranno ammirare i punti immortalati al suo interno da Claude Monet ed i ‘Due Ulivi’, ancora oggi esistenti da lui dipinti nel 1884, riconosciuti quali Alberi Monumentali, nonché visitare l’Atelier di Pompeo Mariani, uno dei dieci ancora sopravvissuti, di pittori dell’’800, a livello mondiale (6 euro). Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 348 6006290

SAN LORENZO AL MARE



17.00. ‘Ecco mormorar l’onde’: concerto di madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento dell'Ensemble Fuoritempo formato da Monica Molinaro (Soprano), Elisabeth Dubois (Soprano), Gianna Williams (Contralto – Arpa), Fabrizio Frescura (Tenore), Agostino Moriano (Baritono, Basso), Claudio Passarotti (Arciliuto). Oratorio della Misericordia



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.15. 'Pedalando dove nasce la Repubblica - Staffette Resistenti': 2a edizione Biciclettata non competitiva nei 7 Comuni del Golfo Dianese e lungo la nuova Ciclopedonale, con omaggio, lungo i percorsi, ai cippi della Memoria e ai luoghi chiave della lotta di Liberazione. Una pedalata collettiva che coniuga sport, memoria e comunità: il percorso è di circa 5 km, pianeggiante e alla portata di tutte e tutti. Evento a cura di ANPI Golfo Dianese e Centro Sociale Incontro. Ritrovo in Piazza Abba (locandina con i passaggi e gli orari)

10.00-17.00. Balcano Buskers Festival: festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Lungomare delle Nazioni (più info)



21.00. Balcano Buskers Festival: gran gala del festival internazionale delle Arti di Strada palcoscenico a cielo aperto fatto di spettacoli continui, performance mozzafiato e pura energia. Piazza della Torre, ingresso libero (più info)



CERVO



17.00. Per la Rassegna ‘Note di paesaggio – tra musica e arte’, ‘Cartoline dall’Italia’: concerto del Gruppo Cameristico Alchimea + incontro con i musicisti e laboratorio sugli strumenti con stage di percussioni a cura di Roberto Mattea + percorsi d’Arte a cura del pittore Gabriele Poli ‘Sinfonia d’Oltremare’. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

CARPASIO



9.00-17.00. Apertura del Museo della Lavanda fino al 2 giugno: i visitatori potranno esplorare i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione della lavanda, una tradizione secolare che ha segnato profondamente la cultura e l'economia locale (h 9/12-14/17), info 331 7378106



DOLCEACQUA



10.00-18.00. Ultimo giorno dell’esposizione delle opere dello scultore del legno Edmondo Costa. Sala Polivalente, Piazzale San Filippo (h 10/12-15/18)



DOLCEDO

10.00. In occasione della Festa della Repubblica, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, apertura del Museo della Resistenza (h 10) + pranzo sociale (h 13) + ‘Ricordo’: racconto di Riccardo Aicardi sulla strage di Testico interpretato da Renato Donati, letture sul voto alle donne a cura di Clara Romagna e Rosangela Sicur, canti con Pier Di Pasqua e Vincenzo Pisano. Evento a cura del Gruppo Teatrale l'Attrito in collaborazione con il Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani val Prino. Casone dei Partigiani al Monte Faudo, info 329 4955513



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



20.00. ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi con Kathryn Lewek, Julien Behr e Jean-Sébastien Bou (in italiano, con sopratitoli in francese e inglese). Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (info e acquisto biglietti a questo link)





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